Los reproductores de CD están de vuelta y este nuevo modelo de Musical Fidelity tiene un "precio increíblemente atractivo": cuesta lo mismo que un Oppo A7 Pro Max

Musical Fidelity lanza el reproductor de discos compactos B1xcd

Ofrece un sonido de nivel audiófilo y algunas funciones prácticas

No es barato, pero cuesta menos que ciertas alternativas

Los soportes físicos han regresado oficialmente; basta con fijarse en que cada semana estamos reseñando nuevos tocadiscos, reproductores de casetes y reproductores de CD. Y a veces hay opciones que combinan los tres, permitiéndote además colocarlos verticalmente en la pared. De acuerdo, la mayoría de las nuevas propuestas son accesibles y, a menudo, portátiles, pero los equipos de alta gama para reproducir SACD también están regresando.

Basta con ver el nuevo Musical Fidelity B1xcd como prueba adicional; se ha presentado antes de su lanzamiento «a partir de octubre de 2026» (es decir, en cualquier momento). Se trata de un reproductor de CD de pie diseñado para usarse como parte de un sistema de alta fidelidad en tu hogar, no para llevarlo contigo y escuchar música sobre la marcha.

Musical Fidelity lo promociona como una opción accesible con «un precio increíblemente atractivo». Quizás te sorprenda saber que su precio de venta recomendado es de 599 € (unos 670 $, 500 £, 1,000 AU$), pero en realidad es accesible en comparación con muchas opciones similares que hay actualmente en el mercado. Y como referencia, el smartphone Oppo A7 Pro Max, lanzado recientemente, tiene el mismo precio de venta, y se promociona claramente como un teléfono económico. Esto pone las cosas en perspectiva, ¿no?

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El año pasado probamos un modelo Rotel Michi que cuesta diez veces más que el Musical Fidelity B1xcd, y la semana pasada reseñamos un nuevo reproductor de SACD que cuesta cien veces más, así que ya ves por qué este aún puede considerarse asequible en el ámbito de los reproductores de CD. Dicho esto, FiiO lanzó en septiembre un modelo que es mucho más barato y que además permite copiar tus discos.

¿Pero entiendes eso de la fidelidad musical (Musical Fidelity)?

¿Qué obtienes a cambio de tu inversión? El Musical Fidelity B1xcd es un dispositivo de gran tamaño con chasis de metal, pantalla LCD para mostrar la información de las pistas e íconos de control de aluminio. La unidad pesa 5.8 kg, así que no es ligera.

El reproductor cuenta con un DAC ESS integrado diseñado para CD de audio, y es compatible con los CD Red Book. Red Book es la especificación original del formato de CD, creada en 1980, así que claramente el B1xcd está diseñado para esos discos de la vieja escuela que se encuentran en las tiendas de segunda mano. Además, sigue siendo el estándar de referencia para los discos de audio.

El reproductor cuenta con salidas tanto analógicas como digitales, por lo que puedes conectarlo al resto de tu equipo de alta fidelidad; cuenta con una salida RCA, una coaxial y una óptica.

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Muchos de los nuevos reproductores de CD que hemos visto hasta ahora son reproductores portátiles, como este modelo de Shanling. Pero si prefieres algo para usar en casa, entonces el modelo de Musical Fidelity es una opción interesante y, comparativamente, asequible.

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