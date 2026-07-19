Este magnífico reproductor de casetes portátil y moderno de "Dark Side of the Moon" te hará creer que el resurgimiento de las casetes no es ninguna tontería después de todo

De vez en cuando, recibo un correo electrónico sobre el lanzamiento de un producto que realmente me hace exclamar en voz alta: "¡Vaya!". Y ver las primeras imágenes de la nueva versión del reproductor de casetes de We Are Rewind, decorado con motivos de Pink Floyd, fue una de esas ocasiones.

La edición limitada "Pink Floyd X We Are Rewind" del reproductor de casetes portátil WE-001 (del que ya probé la versión estándar en el CES 2025) es obviamente muy tentadora por sus hermosas imágenes de "The Dark Side of the Moon" en la parte frontal (con el logotipo de Pink Floyd en la parte trasera), pero además viene con un certificado y una versión en casete de "Dark Side" en la caja.

(Image credit: We Are Rewind)

El casete resulta especialmente interesante, ya que es la primera vez que la versión remasterizada del álbum con motivo de su 50.º aniversario está disponible en casete —y bien podría ser la única vez—.

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(Image credit: We Are Rewind)

Nick Mason, de Pink Floyd, bromeó: "Todavía tengo mi Nakamichi en el estante y estoy ansioso por probarlo con el nuevo casete de "The Dark Side of the Moon". ¿Estoy en lo cierto al suponer que el próximo lanzamiento importante será "The Dark Side of the Moon" en un paquete grande que consista en el álbum dividido en discos de 78 RPM?".

Ya tengo un WE-001 en el estante de mi casa, junto a mi amplificador, y, sin embargo, me siento muy tentado de comprar esta nueva versión de todos modos.

(Image credit: We Are Rewind)

El reproductor WE-001 es un reproductor de cintas modernizado, con un diseño elegante de aluminio, compatible con Bluetooth 5.1 y con un conector de audio para audífonos con cable. Un comunicado de We Are Rewind menciona que cuenta con un «amplificador de audífonos único diseñado pensando en la reproducción de casetes» —y suena bien, debo decir—, aunque si estás buscando casetes antiguos, la calidad puede variar más dependiendo de la cinta que de lo que haya dentro del reproductor.

Lo que me gusta aún más es que, si quieres volver a la cultura de las cintas mezcladas (¡y yo sí quiero! Ya he escrito sobre mi deseo de que los servicios de streaming ofrecieran más opciones al respecto en las listas de reproducción), cuenta con una entrada de línea, por lo que puedes grabar en cinta desde otro reproductor.

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Pero lo que realmente me atrae de esta versión no tiene que ver con lo que el reproductor pueda hacer ni con cómo suena. Simplemente quiero tenerlo en mi estante.

(Image credit: We Are Rewind)

Si te parece bien, ya está disponible para comprar (hasta agotar existencias) por 199 $ / 159 £ (unos 310 $). La versión del WE-001 que no es de Floyd cuesta 159 $ / 129 £ / 269 AU$.

Si el rock progresivo no es lo tuyo, tal vez te llame la atención otra edición especial de We Are Rewind con un aspecto bastante diferente: la versión de Duran Duran con incrustaciones de joyas.

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