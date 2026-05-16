Este reproductor de CD portátil "retro" tiene un diseño muy elegante, cuenta con prestaciones de alta fidelidad y mucho más

Shanling lanza el nuevo reproductor de CD portátil EC Play, de estilo retro

Ligero, pero con numerosas opciones de conexión

A la venta en mayo por 199 $ / 209 £ (unos 420 $ australianos)

Los reproductores de CD se han mantenido de moda a pesar del auge (¿y la caída?) del streaming, pero ahora que la tecnología de audio retro está volviendo a ponerse de moda (incluidos, por alguna razón, los reproductores de casetes), también lo están haciendo los reproductores de CD inspirados en los años 90.

La empresa china de alta fidelidad Shanling acaba de anunciar el EC Play, un nuevo y discreto reproductor de discos disponible en plateado, negro o verde.

Su venta está prevista a partir de mayo, por 199 $ / 209 £ (unos 420 $ australianos), menos que los reproductores portátiles de gama alta de la firma, como el ECZero AKM, que cuesta 319 $ (unas 244 £ / 490 $ australianos).

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Como cabría esperar de un reproductor de CD portátil, es un aparato pequeño. Mide 14,2 x 12,5 x 2,6 cm —poco más que un CD— y pesa 418 g. Eso lo hace más ligero que un balón de fútbol reglamentario de la FIFA, cuyo peso debe estar entre 410 g y 450 g. [Nota del editor: No tengo idea de por qué ahora estamos midiendo nuestros reproductores de CD en balones de fútbol, pero he decidido permitirlo.]

Tiene una carcasa sencilla, bastante parecida a la del FiiO DM13, sin la sección transparente ni el toque de diseño que solemos ver en este tipo de tecnología.

Sin embargo, un vistazo a la imagen de arriba muestra varios botones, pantallas y puertos. El aparato puede ser liviano, pero esconde muchas funciones.

Un reproductor de CD con un montón de funciones

(Image credit: Shanling)

El Shanling EC Play no solo funciona con auriculares estándar de 3,5 mm, sino que también cuenta con un puerto de 4,4 mm y una salida coaxial.

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Si te gusta lo retro pero aún no te has pasado por completo a la vida exclusivamente con cables, también admite la reproducción por Bluetooth. Es compatible con los códecs AAC, LDAC y SBC, y utiliza el estándar Bluetooth 6.0.

El DAC Cirrus Logic está supuestamente diseñado para ofrecer un «sonido natural y divertido», y cuenta con un amplificador de audífonos doble integrado que puede adaptarse a audífonos intraauriculares y audífonos que necesitan un poco más de potencia, así como a tus audífonos con cable estándar.

También puedes conectar el reproductor a una PC, computadora portátil o teléfono a través de USB, y funcionará como un DAC para la reproducción de PCM de 32 bits/384 kHz y DSD256.

La duración de la batería del EC Play es, según Shanling, de 12 horas. Naturalmente, esto variará según cómo escuches tu música, pero está por encima del promedio para este tipo de dispositivo.

Según Shanling, el EC Play no está diseñado para ofrecer especificaciones de audio de gama alta ni funciones exclusivas, sino «para recrear los viejos tiempos», que aparentemente son «cuando los reproductores de CD portátiles eran prácticos y formaban parte de la vida cotidiana».

No espero ver este tipo de tecnología de uso común en el transporte público, pero Shanling tiene razón en un sentido. Su EC Play parece práctico para usar en cualquier lugar o en casa, y es probable que esa versatilidad conquiste a algunos compradores.

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