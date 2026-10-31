Tu viejo Nokia ya puede ejecutar ChatGPT gracias a una app programada en Vibe

Una app basada en códigos de vibración te permite acceder a varios chatbots con IA en el Nokia 6300 y otros teléfonos antiguos

Siempre y cuando el teléfono sea compatible con apps de Java, en teoría debería poder ejecutar la app

Sin embargo, tienes que comprar créditos para usarla

Los teléfonos han avanzado mucho desde que se lanzó el Nokia 6300 a principios de 2007; ese dispositivo no tenía pantalla táctil ni conexión Wi-Fi. De hecho, en el 6300 solo se podía usar la conectividad 2G, algo que ya se ha desactivado en Estados Unidos y en algunos otros países. Pero gracias a una nueva aplicación codificada en Vibe, el Nokia 6300 ahora cuenta con algunas funciones muy propias del 2026.

El usuario de X @EmirKarsiyakali ha compartido cómo creó una aplicación llamada Aikon —que es «Nokia» al revés— que te permite acceder a ChatGPT, Gemini, Claude, y Grok en el Nokia 6300 o en cualquier otro celular antiguo que ejecute aplicaciones Java (aunque cabe destacar que, si bien fue desarrollada originalmente para el 6300, solo se ha probado en celulares Nokia de las series 40 y 60).

Así que, si tienes uno de estos teléfonos antiguos guardado en un cajón, podrías sacarlo y probar esta app —aunque es poco probable que quieras deshacerte de tu smartphone—.

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Nokia projesini paylaştığımdan beri en çok aldığım soru "bunu nasıl kuracağız" oldu. Proje açık kaynak ama telefona kurmak için önce bir sunucu ayağa kaldırmak, Go proxy'yi çalıştırmak, Java uygulamasını derlemek gerekiyordu. Çoğu kişi bu adımlarda vazgeçti, haklılar da 😅 Ben de "madem öyle, ben kurayım" dedim. Sunucu artık benim tarafımda çalışıyor, sizin tek yapmanız gereken telefonun tarayıcısından uygulamayı indirmek. Başta uygulamayı Claude için yapmıştım, adı da Claude S40'tı. Ama başka modeller de eklenebilir mi diye soran çok oldu, elim değmişken ChatGPT, Gemini ve Grok'u da ekledim. Böyle olunca eski isim de uymadı tabii 😅 AIKON'da karar kıldım. Nokia'yı tersten yazınca çıkıyor. Meğer AI hep Nokia'nın içindeymiş, sadece tersten bakmak gerekiyormuş. Gerçi uygulama Symbian ve Java destekleyen başka telefonlarda da çalışıyor ama daha iyisini bulamadım 🤷‍♂️ Sesli mesaj ve fotoğraf özellikleri duruyor, üstüne web araması ekledim. 2007 yapımı bir telefondan bugünün haberlerini sormak gerçekten garip bir his. O küçücük ekranda cevaplara daha fazla yer kalsın diye uygulamayı tam ekran da yaptım. Topluluktan gelen katkıyla Symbian S60 desteği de geldi, yani E63 gibi telefonlarda da çalışıyor. Sunucu ve API masrafları artık bana ait olduğu için ücretli bir model kurdum. Ücretsiz denemeyle başlıyorsunuz, devamında kredi alıyorsunuz. Kendi sunucusunu kurmak isteyenler için kodlar yine açık. 2007'den kalma bir Nokia'da AI ile sohbet nasıl görünüyor, buyurun 👇October 4, 2026

Caro y poco práctico

Aunque la app Aikon sí le agrega algunas funciones inteligentes a los teléfonos antiguos sin funciones inteligentes, no es gratis, ya que tienes que comprar créditos en el sitio web de Aikon para poder comunicarte con ella.

Además, aunque se ha hecho un esfuerzo por ofrecer una buena experiencia de usuario —la app es compatible con varios idiomas, guarda los mensajes durante 30 días e incluye soporte para mensajes de voz y análisis de imágenes—, seguirás teniendo que lidiar con una pantalla diminuta de baja resolución y un teclado numérico.

Sin mencionar el hecho de que, en el caso del Nokia 6300 y algunos otros modelos compatibles, es posible que ni siquiera tengas acceso a ningún tipo de conexión de datos si te encuentras en un país que haya desactivado sus servicios 2G.

Aun así, es impresionante ver cómo una tecnología tan moderna funciona en un hardware tan antiguo, y podría ser divertido al menos probar la app Aikon si tienes un celular compatible.

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