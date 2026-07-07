Los nuevos teléfonos móviles de Nokia, de estilo retro, cuentan con botones de IA por alguna razón

HMD presenta cuatro nuevos teléfonos de la marca Nokia

Son la continuación de los anteriores teléfonos con funciones de Nokia

Además, estos dispositivos cuentan con un botón de IA

HMD, la empresa matriz de Nokia, presenta cuatro nuevos teléfonos para que los evalúes; sin embargo, parecen encontrar un equilibrio un tanto incómodo entre rechazar y adoptar las características que acompañan a los mejores dispositivos móviles de la actualidad.

Estos smartphones (vía Notebookcheck) se clasifican como teléfonos con funciones básicas, así que no deberías esperar encontrar aquí la gran variedad de aplicaciones tradicionales. Se trata, específicamente, del Nokia 210 4G, el Nokia 215 4G 2.ª edición, el Nokia 235 4G 2.ª edición y el Nokia 200 4G.

Estos parecen ser un paso adelante respecto a los teléfonos similares de la marca Nokia lanzados en los últimos años, pero siguen ofreciendo características tradicionales de épocas pasadas de los smartphones: un conector para audífonos de 3,5 mm, compatibilidad con tarjetas microSD y (en todos menos en el Nokia 200 4G) una radio FM.

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Hasta aquí, todo muy al estilo del Nokia de antaño, pero hay una característica interesante que notarás justo en el centro de la parte frontal del dispositivo: un botón de IA. Al parecer, este funciona con una aplicación llamada Sikey AI y te permite realizar tareas básicas en el teléfono —como hacer llamadas o encender la linterna— en lugar de recurrir a modelos avanzados de IA generativa.

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De izquierda a derecha: el Nokia 215 4G 2.ª edición, el Nokia 235 4G 2.ª edición y el Nokia 200 4G (Image credit: HMD)

Los detalles sobre cómo funciona realmente la IA integrada son bastante escasos, pero según Nokia, puedes usarla para configurar alarmas, abrir la cámara y agregar recordatorios. También puede responder preguntas básicas: los ejemplos que da Nokia son preparar recetas sencillas o proporcionar frases de ejemplo en un idioma extranjero.

Esto sugiere acceso a un modelo de IA limitado, al menos tal vez a través de la conectividad a la nube que Nokia también está incorporando en estos teléfonos. Sin embargo, parece que el asistente de IA solo es gratuito durante 180 días; no está claro cuánto costará después de ese plazo.

Las videollamadas y los mensajes de voz son posibles a través de la plataforma Xpress Chat, por lo que, para ser teléfonos básicos, son bastante avanzados. Lo que aún no sabemos es cuánto costarán estos dispositivos ni dónde estarán disponibles.

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La combinación de funciones básicas de teléfono con un poco de IA no ha tenido precisamente buena acogida en Reddit: los usuarios describen la incorporación de un botón de IA como "tonto", "desfasado" e "inútil" para quienes estén interesados en los teléfonos básicos.

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