Los celulares económicos podrían desaparecer pronto a medida que el auge de la IA acapara los chips: más de 230 millones de dispositivos al año podrían desaparecer para finales de la década

Un informe afirma que la producción de smartphones económicos podría reducirse en un 40% para 2030

El aumento de los costos de la memoria RAM y los chipsets, debido al auge de los centros de datos de inteligencia artificial, son factores clave en esta previsión

Además, las líneas de productos básicos dirigidas al segmento más bajo del mercado se están volviendo menos rentables, ya que los teléfonos con especificaciones mínimas están siendo dejados de lado en favor de los dispositivos portátiles para la producción de contenido multimedia

Podría ser el momento de empezar a ahorrar para tu próximo celular, según afirma un nuevo estudio debido a la creciente demanda de memoria RAM, procesadores y SoC. El auge de los centros de datos de inteligencia artificial ha impulsado diversos aumentos de precios en toda la industria electrónica durante los últimos años, y ahora parece que los días de los smartphones económicos podrían estar contados; y, en el mejor de los casos, tal vez sean difíciles de conseguir por un tiempo.

Las proyecciones de Counterpoint Research estiman que los smartphones con un precio inferior a los 200 dólares podrían reducirse en un 40% para 2030, lo que equivale a una contracción del mercado de 230 millones de dispositivos.

Si bien los dispositivos de gama media, premium y ultrapremium se ven menos afectados por esto, las personas con ingresos más bajos —especialmente en los países más pobres— podrían encontrarse con que el acceso a Internet está fuera de su alcance.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Una fuerte contracción

El estudio de Counterpoint Research sugiere que el mercado de los teléfonos inteligentes cambiará considerablemente, ya que las especificaciones más avanzadas de los dispositivos justifican precios más elevados en un contexto en el que los costos de los componentes están aumentando.

Este «choque estructural» se remonta a la actual recesión y probablemente llevará a muchas personas a conservar sus teléfonos por más tiempo (aunque quienes puedan permitírselo se cambiarán a un modelo más nuevo). Es un escenario en el que podrían alargarse los ciclos de reemplazo tanto por parte de los consumidores como de los proveedores (quizás impulsados por la demanda del mercado), y el mercado de teléfonos reacondicionados también podría beneficiarse. Es posible que los planes de seguro para teléfonos también tengan duraciones más largas, lo que respaldaría aún más el mercado de reacondicionados y el suministro de existencias de modelos anteriores.

En los últimos años, los smartphones de gama alta han impulsado el mercado, y los datos parecen indicar que esto continuará. La predicción no sugiere que los teléfonos económicos desaparecerán por completo, pero podrían surgir nuevas oportunidades en el mercado de teléfonos usados, los teléfonos básicos (como el Commodore Callback) e incluso soluciones de nicho o de “hazlo tú mismo”.

Riesgo de conectividad

A primera vista, la idea de más teléfonos de gama alta y dispositivos de gama media con mejores especificaciones suena bien. Sin embargo, esto significa que las regiones donde los teléfonos económicos son vitales para las comunicaciones y el acceso a Internet probablemente tendrán más dificultades para lograr conectividad a Internet móvil.

¿Eres un pro? Suscríbete a nuestro newsletter. Suscríbete a la newsletter TechRadar Pro para estar al día sobre noticias, análisis, opiniones y más para que tu empresa pueda tener éxito. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

“El mercado de los teléfonos inteligentes se recuperará en términos de unidades, pero el segmento de precios accesibles no volverá a su posición anterior”, afirmó Yang Wang, analista principal de Counterpoint Research, señalando que el tamaño del mercado será similar en general, pero diferente en valor.

“La oportunidad ahora se desplaza hacia los dispositivos convencionales con mejores especificaciones y los productos de gama alta; aunque los segmentos superiores no pueden absorber todo el volumen perdido”, agrega Wang, “también existe un riesgo mayor de conectividad, ya que la pérdida de nuevos smartphones asequibles podría dificultar que los usuarios primerizos en los mercados de bajos ingresos se conecten a Internet”.

Counterpoint Research subraya que espera que el mercado de los smartphones recupere su volumen de 2025 para 2030, pero con un segmento económico mucho más reducido.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.