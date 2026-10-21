"El destino definitivo para los fans de Pokémon": llega la primera tienda permanente de la franquicia fuera de Asia y ya estoy rezando por mi cuenta bancaria

Se prevé la apertura de una tienda física permanente de Pokémon en el Reino Unido

The Pokémon Company afirma que la tienda de Londres abrirá sus puertas “a más tardar en 2029”

Se espera que sea el primer espacio comercial físico permanente de la marca fuera de Asia

The Pokémon Company anunció que abrirá una tienda física permanente de Pokémon en Londres, Reino Unido, a más tardar en 2029.

Este espacio será la primera tienda física permanente de la marca fuera de Asia. The Pokémon Company ha descrito el próximo establecimiento como «el destino definitivo para los fans de Pokémon», donde ofrecerá una gran variedad de productos exclusivos y «experiencias únicas».

En un comunicado, Gaku Susai, director de producto y experiencias de The Pokémon Company International, declaró: «Siempre estamos explorando nuevas oportunidades que nos permitan crear experiencias únicas e inolvidables para nuestros fans. Esta nueva tienda de Londres les dará a los visitantes la oportunidad de adentrarse en el mundo de Pokémon, ya sea que estén descubriendo la marca por primera vez o que lleven años siendo Entrenadores».

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Además, The Pokémon Company señaló que la tienda de Londres será «la primera de varias tiendas permanentes de Pokémon» que planea abrir fuera de Asia, por lo que es razonable suponer que veremos más ubicaciones anunciadas en un futuro cercano.

Recientemente hemos visto aparecer varias tiendas temporales en Reino Unido, y han demostrado ser muy populares. Por ejemplo, a principios de 2026 abrió una tienda temporal en el Museo de Historia Natural de Londres, donde se pusieron a la venta prendas de vestir, artículos de papelería e incluso un peluche exclusivo completamente nuevo. La iniciativa atrajo a una gran cantidad de fans.

No tengo ninguna duda de que una tienda permanente de la franquicia de entretenimiento más exitosa de la historia también tendrá su buena dosis de éxito.

Como gran fan de Pokémon, me emociona mucho esta noticia y estoy deseando buscar productos de mis criaturas de bolsillo favoritas… En especial, espero que haya un peluche de Maractus.

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¿Te emociona explorar la nueva tienda de Pokémon cuando abra? ¿Qué productos esperas encontrar? ¡Cuéntanos en los comentarios!

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