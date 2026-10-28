Cronos: Lazarus, el nuevo DLC de The New Dawn, ya tiene fecha de lanzamieto

¡Atención! El próximo DLC de Cronos: The New Dawn, Cronos: Lazarus ya tiene fecha de lanzamiento. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

El tan esperado día será el 3 de diciembre de 2026. Además, también hay un nuevo tráiler de la historia que ofrece un avance de la narrativa de la expansión y revela el enfrentamiento brutal entre la unidad de rastreo y el explorador. Por si fuera poco, también muestra nuevas habilidades, armas y enemigos que darán forma a este nuevo capítulo del universo de Cronos. Cabe mencionar que el DLC estará disponible en PC, PlayStation®5 y Xbox Series X|S a un precio de $9.99.

Cronos: Lazarus supone la vuelta al universo de terror de ciencia ficción de Cronos: The New Dawn y expande la historia presentada en el juego original del año pasado. Este survival horror en tercera persona mezcla el enfoque característico de Bloober Team (atmósfera opresiva, batallas intensas y supervivencia basada en la gestión de recursos) con un sistema de combate más agresivo que requiere decisiones rápidas y precisión táctica.

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Los jugadores asumirán el papel del explorador, un agente de élite de la Colectividad, y descubrirán los eventos que condujeron a su transformación en el vigilante. El DLC transcurre antes del juego original y desvela nuevos detalles acerca de la Colectividad y de las consecuencias de desafiar su autoridad.

Para sobrevivir, los jugadores dispondrán de nuevas habilidades, como un teletransporte para reposicionarse rápidamente y un señuelo que distrae a los enemigos a la vez que vuelve temporalmente invisible al explorador. La expansión también contará con la Gladius, un arma más rápida y letal que la daga del juego original. En el camino del explorador se interpondrá la implacable unidad de rastreo de la Colectividad cuya tarea es darle caza antes de que pueda completar una misión de resurrección que la organización nunca ha de descubrir.

Cronos: Lazarus | Story Trailer & Release Date Announcement - YouTube Watch On

Características principales de Cronos: Lazarus

Descubre los orígenes del vigilante: descubre cómo el explorador acabó convirtiéndose en el vigilante.

Combate a tu manera: disfruta de un sistema de combate más rápido y agresivo que recompensa las decisiones rápidas y tácticas.

Domina nuevas habilidades y armas: usa el teletransporte, los señuelos y la letal Gladius para acabar con tus enemigos.

Escapa de un nuevo enemigo: sobrevive a la incesante persecución de una nueva unidad enemiga desplegada por la Colectividad.

Descubre los secretos de la Colectividad: embárcate en una misión llena de peligros que desvelará el lado más oscuro del universo de Cronos.

Cronos: Lazarus se lanzará el 3 de diciembre de 2026 en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S a un precio de 9.99 $. El juego también llegará a Nintendo Switch 2 el Q1 2027.