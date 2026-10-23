Genshin Impact anuncia la versión 7.2: llegará el 4 de noviembre con nuevas aventuras

¡Anota la fecha! La versión 7.2 de Genshin Impact "La hora de la destrucción" llega el próximo 4 de noviembre. A continuación te compartimos todo lo que necesitas conocer.

Con la activación de los Pilares del Castigo en todo Teyvat, la amenaza de destrucción de la civilización se cierne sobre el mundo, por lo que representantes de las Siete Naciones se reúnen en Snezhnaya, a solicitud de la Zarina, para coordinar esfuerzos y contener los desastres que se extienden por Teyvat. Asimismo, los jugadores pueden explorar una nueva zona en el este de Snezhnaya y ayudar a resolver la crisis que se desarrolla allí. Además, dos viejos conocidos se suman al elenco de personajes jugables en esta versión: Mitya y Valeri, quienes fortalecen las reacciones de Superconductor Estelar.

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La última misión de Arconte reúne a las Siete Naciones de Teyvat en un esfuerzo sin precedentes por evitar la destrucción de la civilización. A medida que las fluctuaciones de energía de los Pilares del Castigo se vuelven cada vez más violentas, misteriosos pilares de luz aparecen por todo Teyvat, lo que anuncia el inicio del fenómeno de la santificación de la tierra y sume a cada nación en una grave crisis. En respuesta, la Zarina convoca una reunión histórica en Snezhnaya y reúne a representantes de las Siete Naciones para discutir cómo detener la catástrofe.

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Los jugadores se unirán a los Arcontes, a Neuvillette y a sus aliados de todo Teyvat para enfrentar esta crisis sin precedentes. Al completar la misión de Arconte dentro del plazo establecido, los jugadores obtendrán 560 Protogemas y materiales de ascensión de personaje para Mitya, y al completar las últimas órdenes secretas de la Zarina, obtendrán recompensas adicionales, entre ellas un planeador con temática de Snezhnaya.

En la versión 7.2, una nueva zona estará disponible en el este de Snezhnaya para su exploración.

Los jugadores podrán tomar el tren hasta Novokitezhgrado, el mayor lugar de producción de kresnikita de Snezhnaya. Construida por completo bajo tierra y rodeada de kresnikita, la ciudad ofrece un paisaje distinto al del mundo cubierto de nieve de la superficie. Pese a la nieve y el viento, los jugadores podrán aventurarse hacia el este hasta la Cumbre Alada, que se despliega como un ala gigantesca.

Aquí los jugadores también podrán descubrir el Antiguo Kitezhgrado, la primera ciudad de Snezhnaya, fundada por el Zar Belyi. Más allá de la exploración, los jugadores ayudarán a Snezhnaya a hacer frente a la santificación de la tierra provocada por Ronova, utilizarán nuevas creaciones de hielo supremo y dos escopetas elementales para neutralizar los peligros que plantean los depósitos contaminados de kresnikita y, al mismo tiempo, descubrirán más sobre el pasado de la nación.

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Las nuevas misiones de los Puntos de encuentro presentan a Dánica en una misteriosa tarea de limpieza para la Zarina en Novokitezhgrado y a Mitya mientras investiga la tierra cerca del Oasis de Teplo, y sus caminos se cruzan de forma inesperada. Además, una criatura gigante del océano también espera en Novokitezhgrado a quienes se atrevan a desafiarla. Mitya, conocido desde hace tiempo como un científico optimista con el valor de enfrentarse al Orden

Celestial, se incorpora al elenco de personajes jugables como personaje Electro de 5 estrellas y usuario de catalizador. Mientras está en el equipo, convierte las reacciones de Superconductor del equipo en reacciones de Superconductor Estelar y aumenta el daño de las reacciones de Superconductor Estelar de todo el equipo mientras acumula energía especial.

Al pulsar su Habilidad Elemental, libera dicha energía para infligir daño de Superconductor Estelar cada cierto tiempo a los enemigos cercanos según la cantidad acumulada, mientras que al mantener pulsada la Habilidad Elemental, consume la energía para liberar una rápida serie de Ataques Cargados especiales, lo que le permite alternar con fluidez entre infligir daño fuera y dentro del campo.

Su Habilidad Definitiva inflige Daño Electro en el AdE y genera energía especial adicional, lo que le ayuda a mantener su combo de habilidades durante combates prolongados. En ciertas áreas de Snezhnaya, su dispositivo de detección también ayuda a los jugadores a descubrir caminos ocultos y a desbloquear una recompensa que puede cambiar la apariencia de Mitya.

Valeri, personaje Electro de 4 estrellas, usuario de espada ligera y disciplinado comandante de la Real Armería, también se une al elenco de personajes jugables. Proporciona escudos y aumenta el Daño Electro, en particular en los equipos de reacciones de Superconductor Estelar. En los gachapones promocionales de la primera mitad, Mitya y Valeri harán su debut junto con el regreso de Furina. La segunda mitad traerá de vuelta a Zibai y a Linnéa, junto con un nuevo gachapón recopilatorio que incluirá a algunos personajes de Natlan.

Los jugadores podrán desbloquear un nuevo evento de tiempo limitado avanzando en la misión de Arconte de la versión 7.2 o mediante la función de "Comenzar ahora".

En el evento, los jugadores unirán fuerzas con aliados desde Mondstadt hasta Snezhnaya para hacer frente a la santificación de la tierra. Rescatarán a soldados heridos, transmitirán información clave y llevarán a cabo misiones urgentes para mitigar los efectos de la crisis. El evento estará disponible por tiempo limitado y ofrecerá recompensas, entre ellas Protogemas y materiales de mejora, así como la oportunidad de invitar a su equipo a un personaje de 4 estrellas de su elección. Una vez terminado el evento, los jugadores aún podrán explorar el mapa para descubrir las secuelas de la batalla. Además, podrán disfrutar de un evento de kinografía en Snezhnaya y un desafío de minería en Natlan para variar aún más la experiencia de juego.

Además, el Edén Miliastra presenta una nueva sala principal con temática de mascarada y un conjunto de 4 estrellas gratuito, así como nuevos componentes, recursos y funciones para la edición de niveles.

La versión 7.2 de Genshin Impact estará disponible el 4 de noviembre y las Siete Naciones de Teyvat se unirán contra una crisis compartida, mientras se abrirá una zona completamente nueva para explorar en el este de Snezhnaya. Con las función de almacenamiento sincronizado y el modo multijugador, los jugadores podrán disfrutar de su aventura en PlayStation®, Xbox, PC, Android e iOS. El juego ha sido clasificado T para Adolescentes por la ESRB en PS5, Xbox, PC y Google Play, y 12+ en iOS.