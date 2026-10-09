The Crew Motorfest llega a Nintendo Switch 2 con su mayor actualización hasta la fecha

¡Es oficial! The Crew Motorfest llegó a Nintendo Switch 2 con la recién estrenada Temporada 11: Expediciones. A continuación todos los detalles.

La versión para Nintendo Switch 2 ha sido cuidadosamente optimizada para preservar la riqueza de la experiencia de Motorfest y ofrecer a los jugadores la libertad de vivir la aventura en cualquier lugar y en cualquier momento.

Ubisoft Ivory Tower inició el cuarto año de contenido de The Crew Motorfest con la Temporada 11 el 7 de octubre. La actualización presenta una nueva isla, Eventos Especiales y nuevas funcionalidades, incluyendo animales salvajes que ahora recorren libremente el archipiélago. Los jugadores pueden disfrutar de la actualización en Nintendo Switch 2, además de PlayStation 5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam Deck y PC, a través de Ubisoft+ y de Ubisoft Store, Epic Games Store y Steam.

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En la Temporada 11, The Crew Motorfest se une a Crystal Dynamics en una colaboración que trae un paquete premium de DLC con vehículos exclusivos, una nueva isla y una nueva Playlist: Tomb Raider: Secrets of Ni'ihau. En la Playlist, los jugadores acompañan a Lara Croft en la búsqueda de su amiga desaparecida, quien partió tras la pista de un poderoso artefacto. Lara guía a los jugadores a distancia, con la voz en inglés de Alix Wilton Regan, la nueva actriz de voz oficial del personaje. Mientras avanzan por una selva azotada por tormentas, los jugadores se encuentran con antiguas ruinas y peligrosos depredadores.

El mapa de The Crew Motorfest también incorpora una nueva área esta temporada con la llegada gratuita de la isla de Kauai. Los jugadores pueden explorar la isla a través de la Playlist Expediciones de Kauai y descubrir las primeras rutas entre la costa y los acantilados. La Playlist gratuita reúne ocho eventos principales y 40 animales para fotografiar. También presenta la nueva función Descubrimiento de Carreteras, que anima a los jugadores a recorrer diferentes caminos para explorar el mundo, revelar el mapa y obtener recompensas.

Además de las dos nuevas Playlists, la Temporada 11 presenta la función de cabrestante y remolque. Disponible en vehículos seleccionados, el cabrestante convierte los callejones sin salida en nuevas posibilidades: los jugadores pueden retirar escombros, resolver acertijos, descubrir nuevos caminos e incluso rescatar otros vehículos de situaciones complicadas.

Para enfrentarse a estos desafíos, los jugadores contarán con tres vehículos preparados para el trabajo: Hyundai Crater Concept, Suzuki Jimny Winch Ed y Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6. La Temporada 11 también incorpora el Lamborghini Huracan Sterrato. Este modelo deja atrás el asfalto y combina velocidad y estilo con la capacidad de abrirse camino a través de la naturaleza salvaje de Kauai.

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Los jugadores también podrán participar en un nuevo Evento Especial, con una experiencia dedicada por completo al legendario Bugatti Tourbillon. La temporada también recibirá una nueva historia a mitad del ciclo de contenido y un nuevo Trackforge Kit para aventuras todoterreno, que llevará las creaciones de la comunidad aún más lejos.

En total, 20 nuevos vehículos llegarán durante la Temporada 11 del Año 4, incluyendo: