Nintendo presenta un nuevo comercial de Switch 2 inspirado en las familias latinoamericanas

¿Te lo perdiste? Nintendo presentó un nuevo comercial de televisión para la popular Switch 2, pero no se trata de cualquier anuncio, pues está diseñado especialmente para el público de Latinoamérica.

Cabe mencionar que este nuevo spot está protagonizado por un grupo de hermanos quienes muestran su interés por Pokémon y el futbol en una típica reunión familiar de fin de semana, muy característico de las familias latinoamericanas.

Este comercial de televisión destaca a la consola Nintendo Switch 2 como el elemento que une a los miembros de la familia, quienes muestran su creatividad jugando Pokémon Pokopia al construir una cancha de futbol con diferentes elementos del juego y disputarse una cascarita. Este nuevo comercial demuestra el compromiso de Nintendo por crear y compartir historias auténticas con su público, fortaleciendo lazos que personifican a las familias en Latinoamérica.

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Con transmisión a lo largo del año en televisión abierta, servicios de streaming, televisión conectada (CTV), publicidad gráfica digital y formatos de publicidad exterior (Out-of-Home), incluyendo una versión extendida de 60 segundos.

Aquí abajo podrás encontrar el video:

Destacando la creatividad al construir una cancha de futbol y jugando una cascarita en el juego Pokémon Pokopia™, Nintendo presenta el nuevo comercial de televisión para la consola Nintendo Switch 2 exclusivo para las familias en Latinoamérica pic.twitter.com/jGxzAHX1nZSeptember 7, 2026