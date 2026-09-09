Todo lo anunciado en el Nintendo Direct de hoy: desde un nuevo juego de Metroid en 2D hasta una actualización sorpresa de Mario Kart World y una gran revelación sobre Kirby
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Ya concluyó el último Nintendo Direct, ¡y qué espectáculo tan increíble!
Presentó una gran cantidad de títulos que los usuarios de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 podrán disfrutar, con importantes lanzamientos nuevos en franquicias tan destacadas como Kirby y Metroid.
También hubo muchos adaptaciones emocionantes, como tres nuevas adaptaciones de Resident Evil, dos juegos de Far Cry y más. Además, muchos títulos ya existentes recibieron importantes mejoras en forma de nuevas ediciones para Switch 2 o actualizaciones gratuitas.
Por ejemplo, llegarán más mapas a Mario Kart World, y Pikmin 4 recibirá una actualización completa para Switch 2 más tarde hoy.
Si no lograste ver el evento, a continuación puedes consultar una lista con todos los anuncios en el orden en que se presentaron.
Todo lo anunciado en Nintendo Direct – 09/09/2026
- Monster Hunter Wilds muestra su versión para Nintendo Switch 2, que incluye todas las actualizaciones — llega el 4 de diciembre
- La expansión Ascendance también llegará en 2027
- Final Fantasy 7 Revelation muestra su tráiler — llega el 8 de abril, con preventas a partir de hoy
- Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion llega a Nintendo Switch 2 más tarde hoy
- Hyrule Warriors Age of Calamity Definitive Edition llegará a Nintendo Switch 2 con mejoras visuales y nuevos modos — disponible el 25 de febrero
- El éxito viral Meccha Chamelon llegará a Nintendo Switch 2 más tarde hoy
- El Pase de Expansión de Pokémon Pokopia añadirá nuevos y adorables accesorios a finales de este año
- Star Fox recibirá una actualización gratuita con cuatro jugadores en pantalla dividida para el modo de batalla, además de tres nuevos escenarios
- Star Fox Adventures, de Nintendo GameCube, llegará a Nintendo Classics más tarde hoy
- Se muestra parte del gameplay de The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered para Nintendo Switch 2 — disponible el 29 de septiembre
- También se muestra la expansión Songs of the Past — llegará en 2027
- Kingdom Come: Deliverance 2 Royal Edition llegará a Nintendo Switch 2 en 2027
- Se muestra un nuevo tráiler de Fire Emblem: Fortune's Weave — el juego mantiene su lanzamiento previsto para el 17 de septiembre
- Professor Layton and the New World of Steam finalmente recibe un nuevo tráiler que muestra su jugabilidad de acertijos — tendrá la mayor cantidad de acertijos hasta ahora cuando llegue el 10 de diciembre
- Se revela un nuevo juego de Yokai Watch — Yokai Watch 2 Haunted Domain se encuentra actualmente en desarrollo
- Se confirma la versión Nintendo Switch 2 Edition de Pikmin 4 — añadirá comandos de voz, un nuevo modo y más cuando llegue hoy
- Onyx The Dead Grip — el nuevo juego de terror de Bloober Team llegará como exclusivo de Switch 2 el próximo año y solo podrá jugarse en modo portátil
- Nuevo sizzle reel de Xenoblade Chronicles 3 Nintendo Switch 2 Edition
- Se muestra Stage Fright, un nuevo juego de terror de los desarrolladores de Overcooked — llegará a Switch y Switch 2 el próximo año
- Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea — la próxima expansión de pago del juego incluirá zonas submarinas
- Ondeh Ondeh Kaya's Tasty Tale — una encantadora aventura rítmica que llegará en 2027
- Lego Batman: Legacy of the Dark Knight finalmente llegará a Switch 2 el 18 de septiembre
- Los nuevos amiibo de Kirby Air Riders llegarán el 12 de noviembre
- Cairn llegará a Switch a principios de 2027, con una demo disponible hoy
- Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3 y Resident Evil 4 Gold Edition llegarán el 16 de octubre
- Se muestra el tráiler de Tomb Raider Legacy of Atlantis para Switch 2 — llegará el 12 de febrero de 2027
- Nuevo tráiler de Nintendo Switch Sports Resort que muestra la exploración gratuita de la isla — exclusivo de Switch 2 que llegará el 22 de octubre
- Se revela un nuevo título 2D de Metroid — Metroid Ravenous, disponible el 28 de enero de 2027
- Una gran actualización gratuita con diez nuevos circuitos, además de dos nuevas rutas para el modo Knockout Tour, llegará hoy a Mario Kart World
- El tráiler de gameplay de Mega Man: Dual Override muestra a Proto Man
- También se revelan nuevos amiibo de Mega Man y Proto Man
- Se muestra el nuevo RPG Eternal Anima — llegará a Switch 2 el 4 de marzo de 2027
- Se revela la versión para Switch y Switch 2 de Danganronpa 2x2, con un nuevo modo "Slayhem", disponible el 14 de enero de 2027
- La versión para Switch de Fatal Fury: City of the Wolves llegará en octubre
- Se revela Metal Slug Ultimate Collection con una gran cantidad de juegos — llegará a Switch y Switch 2 el próximo año
- Se revela la versión de Yo-Gi-Oh! Tag Force GX para Switch y Switch 2 — llegará el 16 de febrero de 2027
- El remake de Romance Saga 3: Destinies United para Switch y Switch 2 también llegará el 16 de febrero de 2027
- 007 First Light llegará en algún momento de este año, aparentemente
- Far Cry 3 Classic Edition llegará a Switch en 2027
- Far Cry Blood Dragon Classic Edition también está en camino
- Se muestra la versión para Switch 2 de The Crew Motorfest en el sizzle reel
- The Apothecary Diaries: The First Imperial Brother llegará a principios de 2027
- House Flipper 2 llegará el 15 de octubre
- Sonic Pico Park llegará a Switch y Switch 2 el 12 de noviembre
- Dragon Quest Monsters: The Withered World llegará el 3 de diciembre
- Torneko's Mystery Dungeon Classic HD estará disponible más tarde hoy
- Hela llegará a Switch el 1 de diciembre
- Criksholm The Stolen Dream llegará a Switch 2 el 3 de diciembre
- Se muestra Stellar Blade Complete Edition con un atuendo crossover de Bayonetta
- The Ascent Complete Edition llegará en diciembre
- It Takes Two llegará a Switch 2 el 15 de octubre
- Palia Nintendo Switch 2 Edition llegará en diciembre
- Bluey's Happy Snaps — se muestra brevemente nuevo gameplay
- Hot Wheels Infinite Rush llegará el 10 de septiembre
- Fading Echo llegará el 17 de septiembre — demo disponible más tarde hoy
- Se muestra la versión para Switch de Hell is Us, que llegará el 8 de octubre
- Marvel Guardians of the Galaxy Encore Edition llegará el 5 de noviembre — preventa disponible desde hoy
- Un tráiler sorpresa de Persona 4 Revival muestra una gran cantidad de nuevo gameplay
- El logo de Persona 6 aparece en pantalla
- El anuncio final es un nuevo juego de Kirby que parece casi de mundo abierto — se llama Kirby and the World Beyond y llegará en primavera de 2027
VOD
You can also catch up with the video on demand (VOD) version of the stream via YouTube below.
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