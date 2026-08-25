Gamescom Opening Night Live 2026 - cobertura en vivo y todos los anuncios de ONL a medida que se vayan dando a conocer

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Algunas imágenes nuevas de "Rayman Legends Retold" y, por si necesitas un recordatorio, saldrá a la venta el 1 de octubre de 2026.

¡Aquí tienen más imágenes de Mega Man: Dual Override! Tiene una dirección de arte genial y llegará a prácticamente todas las plataformas en 2027. ¡Incluso habrá un skin de crossover para Pragmata, lo cual es muy divertido!

Aquí tenemos un juego con un aspecto muy encantador, que recuerda mucho a Journey.Se llama Lofsong y llegará a consolas y PC en el futuro. (Image credit: ONL)

Una nueva mirada a "Tides of Annihilation", cuya protagonista ahora tiene la voz de la actriz de "Resident Evil: Requiem", Angela Sant'Albano, en lugar de Jennifer English, como se había anunciado anteriormente. Me gusta mucho cómo se ve el escenario del Londres moderno, pero no soy muy fan de los juegos de acción, así que no estoy 100% convencido de que este sea para mí.

Vaya sorpresa: "Crimson Desert Enhanced", con una gran cantidad de contenido adicional incluido tras el lanzamiento. Isaiah es un gran fan, así que esto es lo que opinó: "¿Crimson Desert Enhanced? ¡Como si no fuera ya lo suficientemente genial! "No, en serio, Pearl Abyss está demostrando que se merece un gran respeto con sus constantes actualizaciones posteriores al lanzamiento, y no me quejo de una nueva versión del juego. ¿Especialmente si busca mejorar la historia y los diálogos? ¡Me apunto!"

(Image credit: Gamescom) ¡Pasemos directamente a otro tráiler! Reconocería esta linda estética de marionetas en cualquier lado. Se trata de Sea of Remnants, un próximo título gratuito que también proviene de Netease, la editorial de Ananta. Lamentablemente, aún no hay fecha de lanzamiento, pero se ve realmente genial.

Y así, sin más, pasamos a echar otro vistazo a "Resonance: A Plague Tale Legacy", un spin-off de "A Plague Tale" que se lanzará en los próximos días.

¡Ahora, un análisis detallado de Silent Hill: Townfall, que incluye un aterrador monstruo flotante!

¡Acabamos de recibir también una fecha oficial de lanzamiento! 15 de enero de 2027. Esto es lo que dice Isaiah: “Saldrá después de GTA 6 (lo cual era de esperarse). ¿Pero podrá competir con él? “Por todo lo que veo que tiene para ofrecer, podría ser la primera gran sorpresa de 2027. "¡Y será gratuito! (Aunque esperemos que no esté plagado de microtransacciones)"

(Image credit: NetEase Games) A continuación, un nuevo tráiler de Ananta que se enfoca en ChongXiao, la segunda ciudad de mundo abierto del juego. Este es un título que, personalmente, espero con muchas ganas. Parece una mezcla de Grand Theft Auto, Yakuza, Marvel’s Spider-Man y mucho más. El tráiler también revela algunas de tus principales motivaciones en el juego: acumular seguidores en las redes sociales.

Ahora es el momento de ver algunas imágenes de la campaña "E-Day" de Gears of War. Se ven muchísimos enemigos Locust, con especial énfasis en el antagonista principal del juego. Marcus Fenix también aparece en pantalla, junto con su equipo heterogéneo.

Rainbow Six Tactics será un juego exclusivamente para un solo jugador, con 15 operadores jugables, cada uno con su propia ruta de progresión. Su lanzamiento está previsto para 2027.

Pasemos directamente a la siguiente revelación: un nuevo juego de Rainbow Six titulado Rainbow Six Tactics.Parece un juego de estrategia al estilo XCOM, centrado en dirigir un escuadrón de soldados y acabar con una amenaza terrorista global. (Image credit: Gamescom)

"Nodus Fall" es el título oficial del juego. Geoff lo describe como un juego de acción cooperativo, lo que me hace pensar, una vez más, que no va a ser un título gratuito. Sin embargo, no se ha mencionado nada sobre el precio, y ahora el programa ha pasado a presentar a su copresentador: el jugador de esports Sjokz.

El primer anuncio está aquí... (Image credit: Gamescom) Ya es oficial: el primer anuncio de Opening Night Live 2026 es un juego de fantasía un tanto inquietante publicado por Hoyoverse, la empresa creadora de Genshin Impact. Este juego me recuerda mucho a Elden Ring. Hoyoverse es conocida por sus títulos gacha gratuitos, pero este definitivamente parece un juego de pago. ¡Tengo muchas ganas de saber más a medida que se vaya revelando el tráiler!

(Image credit: Gamescom) ¡La Opening Night Live 2026 ya está en marcha oficialmente! Geoff Keighley se encuentra en este momento en el escenario, luciendo su clásico conjunto de chaqueta de traje y camiseta. En estos momentos está presentando el evento y hablando sobre la situación actual de la industria de los videojuegos, pero mantente atento, porque los anuncios están a punto de comenzar...

(Image credit: Square Enix) Demi Williams, también está al tanto. Esto es lo que más le emociona... "Seguramente habrá muchos anuncios, pero solo hay unos cuantos que espero con ansias. "En primer lugar, un tráiler extendido de The Witcher 3: Songs of the Past; ojalá también nos muestren algo de la jugabilidad y, tal vez, ¿una fecha de lanzamiento? "También tengo muchas ganas de ver más de Final Fantasy 7 Revelation, y cruzo los dedos por el DLC de Resident Evil Requiem (¡por favor, muéstrenme a Ada o a Jill!)"

(Image credit: Capcom) Mi colega Isaiah Williams se encuentra en este momento en Colonia y estará siguiendo el evento en vivo a medida que se desarrolle. Estas son algunas de sus principales predicciones y expectativas para el evento: «Por fin llegó el Opening Night Live 2026 y, en un año repleto de varios lanzamientos AAA de gran envergadura, hay mucho potencial para que se sumen a la lista algunos títulos más de peso. Entre los títulos anunciados y los que aún no se han dado a conocer, parece que no hay límite en cuanto a lo que podemos esperar ver. Si tuviera que apostar, diría que Capcom sin duda tiene preparada una revelación sorpresa, ya sea su próximo remake, Resident Evil Veronica, o la expansión de su éxito de 2026, Resident Evil Requiem. Sin embargo, más allá de Capcom, me sorprendería mucho que no apareciera la tercera entrega de Star Wars Jedi de Respawn Entertainment. ¿Es solo una ilusión? Quizás.”

(Image credit: Opening Night Live) ¡Acaban de presentar otro juego filtrado como parte del pre-show! Humankind 2 ya es oficial y saldrá al mercado en algún momento de 2027. La verdad es que es una lástima que no se haya mostrado más del juego, ya que me gustaría saber qué diferencia a esta entrega de la primera, especialmente ahora que Civilization 7 ya está disponible con una mecánica central muy similar a la del juego original.

¡Ya solo quedan diez minutos, amigos!

Hasta ahora, nuestros lectores tienen opiniones divididas sobre ONL (Image credit: Tetra Images (via Getty Images)) Estamos realizando una encuesta en la parte superior de esta página para medir qué tan emocionados están todos por el Opening Night Live 2026 y parece que las opiniones están divididas. Según los resultados hasta ahora, el 50 % de ustedes ha pulsado el botón que indica que están «superemocionados», mientras que el otro 50 % ha dicho que ni siquiera planea sintonizar el programa. ¿Aún no has participado? Desplázate hacia arriba hasta la parte superior de la página y vota antes de que comience el espectáculo.

¡Acaban de anunciar ese juego de Worms del que hablé antes como parte del pre-show! Saldrá en algún momento de 2027.

Here are the games that have already been confirmed (Image credit: CD Projekt Red) We already know eight titles that will appear at Opening Night Live 2026, courtesy of a Geoff Keighley post earlier this week - including the highly anticipated The Witcher 3 expansion. Here they are: The Witcher 3: Songs of the Past

Final Fantasy 7 Revelation

Gears of War: E-Day

Ananta - Tides of Annihilation

Metro 2039

Game of Thrones: War for Westeros

Warlock: Dungeons & Dragons

Sintoniza ahora para ver el programa previo gamescom Opening Night Live 2026 - YouTube Watch On El programa previo está a punto de comenzar, así que te recomiendo que lo veas si no quieres perdértelo. No es una parte esencial del programa, ni mucho menos, pero si estás por ahí y te dan ganas de echarle un vistazo, tal vez haya algunos juegos interesantes que te llamen la atención.

Hoy, el presentador Geoff Keighley publicó en X para recordarles a los espectadores la duración del programa. Si necesitas un repaso rápido, tendrá una duración de dos horas, con un pre-show de treinta minutos.

Aquí tenemos otra posible filtración, esta vez señalada por el popular influencer de videojuegos «Wario64». Al parecer, «Humankind 2» ha aparecido en el sistema interno de Steam, lo que presumiblemente sería una secuela del juego de estrategia de 2021. HUMANKIND 2 listed in SteamDB https://t.co/V06ifboZJy pic.twitter.com/8QHIks0dlHAugust 25, 2026 Although I found it pretty derivative of Civilization, I enjoyed what I've played of the first Humankind and would be keen for a more ambitious sequel.

¿Ya se han filtrado los primeros detalles del Opening Night Live 2026? New Worms game developed by Absolutely Games (Project Arrakis) pic.twitter.com/FKhRlH8okOAugust 20, 2026 Nuestros amigos de Tom's Guide han encontrado en las redes sociales lo que parece ser la portada de un juego de Worms que aún no se ha anunciado. ¿Podría ser esto algo que se revele en el evento de esta noche? Tendremos que esperar para verlo...

¿Qué es el pre-show de la Gamescom? Opening Night Live 2026 es el evento principal, pero también hay un programa previo de media hora que comenzará en unos instantes. Aunque creo que se centrará principalmente en la Gamescom y en el entusiasmo general que rodea al evento, espero que se muestren algunos tráilers, así que tal vez tengamos algún que otro anuncio.

La transmisión está en vivo en este momento, pero no se ve nada... ¡Por ahora! (Image credit: gamescom) La transmisión en vivo de la Opening Night Live 2026 de Gamescom ya está en marcha, pero por ahora no hay mucho que ver. Solo hay una sencilla pantalla de bienvenida con fondo negro y una cuenta regresiva hasta el pre-show, que comenzará en unos 15 minutos.