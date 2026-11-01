Soy experta en sueño: estos son los dispositivos de relajación que recomendaría para combatir la tristeza de este invierno
No dejes que las tardes oscuras te desanimen
Las tardes se están acortando, pronto atrasaremos los relojes (o, si estás en el Reino Unido, ya lo hicieron), y aunque la falta de sol puede dar una sensación de melancolía, yo digo que es el momento perfecto para disfrutar de la calidez del hogar. A continuación, he reunido mis productos favoritos para dormir y relajarme, diseñados para ayudarte a desconectarte, relajarte y disfrutar de un descanso de alta calidad. Algunos de ellos están pensados para usarlos durante el día, si te sientes abrumado, y otros te serán útiles si te cuesta conciliar el sueño por la noche.
Pasé dos años como editora especializada en sueño, y una de las cosas clave que aprendí es que dormir es algo increíblemente personal, así que lo que funciona para una persona no necesariamente funcionará para todos. Echa un vistazo a los dispositivos que te presento a continuación y ve cuál te llama la atención; he agregado una breve descripción para cada uno, explicando qué es y cómo está diseñado para funcionar (toca el botón “Ver detalles” para verla).
Hora de relajarse antes de dormir
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- Antonio Quijano Editor