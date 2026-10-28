El nuevo Echo Time de Amazon quiere ser el dispositivo más inteligente de tu mesita de noche

El Echo Time de Amazon es un reloj inteligente con Alexa+ y una pantalla de 3.2 pulgadas

Su diseño sin cámara y sus esferas personalizables lo distinguen del resto

Los sensores y la iluminación adaptativa tienen como objetivo mejorar tu rutina matutina

Amazon lleva mucho tiempo ofreciendo una amplia variedad de altavoces y pantallas inteligentes, todos con tecnología de Alexa, y más recientemente, muchos han recibido la actualización a Alexa+. Ahora, tras varios dispositivos nuevos, desde Kindles hasta tabletas con un recubrimiento Nano Matte antirreflejo, Amazon presenta cinco más, y el más intrigante es el Echo Time, de 199 dólares / 184,99 libras esterlinas / 379 dólares australianos.

Un dispositivo que se gana un lugar en tu mesita de noche debe superar un alto nivel de exigencia, y el equipo de dispositivos de Amazon, liderado por Panos Panay, cree que lo han logrado con este modelo. En declaraciones a la prensa y a los creadores, Panos se refirió al Echo Time como el «reloj más inteligente del mundo» y, ante todo, está diseñado para mostrarte la hora de diversas maneras.

En realidad, se presenta como un Echo Spot mejor concebido. En lugar de una pantalla semicircular, el Echo Time ofrece una pantalla de 3.2 pulgadas envuelta en lo que parece el cuerpo de un Echo Dot Max, con malla tejida en la parte trasera, superior y laterales. Los controles se encuentran en la parte superior, justo encima de la malla tejida, y sirven para subir y bajar el volumen, así como para silenciar el micrófono. Cuenta con micrófonos que puedes silenciar, pero cabe destacar que el Time no tiene cámara.

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Esa es una admisión refrescante para un dispositivo diseñado para tu mesita de noche y probablemente hará que el Time sea más popular que el Spot.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Jacob Krol/Future) (Crédito de la imagen: Jacob Krol/Future) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

En cambio, Echo Time busca combinar las funciones de un reloj con Alexa+. Al igual que el Echo Spot anterior y el próximo Apple HomeView, permite personalizar su apariencia con distintas carátulas e incluso añadir pequeños widgets. Vi varios diseños que se parecen a los relojes tradicionales, con o sin manecillas o números, así como opciones digitales y otras que utilizan fotografías.

También hay diseños colaborativos inspirados en personajes famosos, como los de Harry Potter o Las Chicas Superpoderosas. Espero que algún día lleguen opciones de Disney, Star Wars o Marvel. Puedes deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha para cambiar la carátula del reloj y mantener presionada la pantalla para desplazarte entre los diseños y personalizarlos.

Como es de esperarse, también puede funcionar como despertador, pero Amazon va un paso más allá: permite aumentar o reducir el brillo de la pantalla y ajustar la luz que emite la parte inferior para ayudar a relajarte antes de dormir o a despertarte por la mañana. Por ejemplo, en lugar de sonar con una alarma estridente, puede aumentar de forma inteligente el brillo de la pantalla y trabajar con dispositivos inteligentes conectados al hogar, como un foco inteligente, para facilitar el despertar. Puede incrementar gradualmente el brillo como si fuera un amanecer y, por la noche, comenzar a atenuar la iluminación e incluso reducir la luz azul de la pantalla. Durante la noche, el brillo puede bajar hasta apenas 0.3 nits, lo que significa que la luz no te mantendrá despierto y podrás mirar la pantalla sin que te deslumbre.

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También utilizará Omnisense para determinar el mejor momento para despertarte, si activas esta función. Esto es diferente de Soli, presente, por ejemplo, en el Google Nest Hub, o del seguimiento del sueño del Hatch Sleep Clock. Echo Time no busca monitorear tu sueño, sino utilizar estos sensores —temperatura de la habitación, detección de presencia, ultrasonido para medir la respiración y proximidad— para identificar cuándo estás en una fase de sueño más ligero y comenzar a despertarte. A partir de ahí, si tienes una alarma programada, Alexa y Echo Time pueden decidir activarla antes de la hora establecida.

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Y como cuenta con Alexa+, no necesitas ser preciso con tus peticiones. Podrías decirle a Alexa que tienes una reunión importante a las 9 de la mañana, así que necesitas levantarte a las 7:30 o a las 7:45, y dejar que ella determine la mejor rutina, tal vez programando una alarma, pero también encendiendo las luces y, con suerte, ayudándote a empezar el día con tranquilidad.

Con sus altavoces y pantalla integrados, puedes hacerle preguntas de actualidad a Alexa e incluso pedirle que reproduzca música, y el Echo Time te atenderá con gusto. Parece una pantalla inteligente de Alexa con todas las funciones, pero es diferente al resto de la línea Echo Show o a la gama estándar de Echo. El Echo Time está diseñado exclusivamente para ser un reloj digital con funciones de Alexa. Y eso es algo bueno.

En lugar de intentar ser otra pantalla inteligente que haga un poco de todo, ofrece un diseño sin cámara, esferas de reloj personalizables y funciones inteligentes diseñadas para ayudarte a comenzar el día o a conciliar el sueño. Es un Echo con un propósito más específico, y eso podría ser precisamente lo que lo haga merecedor de un lugar en tu mesita de noche.

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Con un precio de 199.99 dólares, cuesta lo mismo que el Echo Show 8 y más que el Echo Spot, que cuesta 109.99 dólares. Eso lo coloca en un lugar interesante dentro de la línea de productos, y tengo muchas ganas de probarlo más a fondo pronto. Su precio lo sitúa claramente en el segmento de los relojes inteligentes y las pantallas inteligentes de gama alta, así que será interesante ver si sus características adicionales justifican el costo en comparación con otros dispositivos Echo.

Amazon también está lanzando el Amazon Kids Echo Time a 209.99 dólares / 194.99 libras en color Galactic Grape —mi favorito— o Cosmic Lime, y viene con un año de Amazon Kids+ incluido. El Echo Time estándar viene en colores Graphite, Glacier White y Coral Pink por 199.99 dólares. Ambos ya están disponibles para ordenar y se están enviando de inmediato.

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