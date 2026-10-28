8 nuevos dispositivos Echo y Alexa que Amazon acaba de anunciar: desde un Echo Dot renovado hasta un Echo Studio con cámara integrada

A Amazon le suele gustar presentar una gran cantidad de productos al mismo tiempo, y lo ha vuelto a hacer: hoy tenemos ocho anuncios de productos diferentes de los que hablar, y abarcan pantallas inteligentes, altavoces inteligentes y el ecosistema más amplio de Amazon.

La mayoría de estos productos ya están disponibles, aunque algunos por el momento solo se pueden reservar. Sigue leyendo para conocer todos los detalles y precios; al momento de escribir este artículo, los precios internacionales se están dando a conocer poco a poco, así que los agregaremos aquí a medida que se anuncien.

1. Echo Dot

El nuevo y mejorado Echo Dot (Image credit: Amazon)

El nuevo Echo Dot —el altavoz para «cualquier lugar que puedas imaginar», como dice Amazon, desde la cocina hasta la sala— cuenta con una serie de mejoras. Incorpora un nuevo altavoz de rango completo para un mejor sonido y un 50 % más de graves, la incorporación de un cuarto micrófono para que te escuche mejor y la detección de la temperatura ambiente.

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En su interior cuenta con un chip AZ3 de diseño propio de Amazon, lo que debería hacer que Alexa+ sea más rápida y tenga mejor respuesta; además, el altavoz inteligente ahora funciona tanto como centro de control para el hogar inteligente como extensor de Wi-Fi de Eero. Ya está disponible en los colores Grafito, Blanco Glaciar, Verde Agave y Rosa Coral por 99,99 $ / 94,99 £ / 199 AU$.

2. Amazon Kids Echo Dot

También hay un nuevo Echo Dot para tus hijos (Image credit: Amazon)

Si tus hijos quieren su propio Echo Dot, Amazon también tiene lo que necesitas. Incluye todo lo que ofrece el Dot estándar, con la opción de elegir entre los diseños de pulpo y pingüino, además de un año de Amazon Kids+ (con podcasts y audiolibros, que normalmente cuesta 7.99 dólares / 6.99 libras al mes si tienes Prime). El Amazon Kids Echo Dot puede ser tuyo por 109.99 dólares / 104.99 libras.

3. Echo Studio con "Home Camera"

El nuevo Echo Studio viene con una cámara (Image credit: Amazon)

El Echo Studio es el altavoz Echo ideal si buscas la mejor calidad de audio posible, y el modelo recién presentado incorpora una función llamada “Adaptación avanzada a la habitación” que “ajusta el sonido a tu espacio”. Ahora también cuenta con “Volumen adaptativo”, por lo que el audio se ajusta a medida que te mueves por la habitación para mantener un nivel constante.

Además —¡sorpresa!— ahora hay una cámara integrada en el altavoz. Amazon dice que puedes usarla para ver cómo están tus mascotas o asegurarte de que hayas apagado las luces. La cámara también se puede usar con Alexa+ para obtener información sobre lo que tengas en la mano, y con dispositivos Fire TV si quieres hacer videollamadas en tu televisor.

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Como siempre, puedes desactivar la cámara cuando quieras. El nuevo Echo Studio con Home Camera ya está disponible en color grafito por 249,99 $ / 239,99 £ / 479 AU$, y el Echo Studio actual (sin la cámara ni las funciones de audio adicionales) sigue a la venta por 219,99 $.

4. Echo Time

El Echo Time está diseñado para el dormitorio (Image credit: Amazon)

El Echo Time es una nueva serie de altavoces inteligentes de Amazon, y parece ser una versión más premium del actual Echo Spot. Sí, básicamente es un Echo Dot con un reloj en la parte frontal, pero también cuenta con una función de alarma inteligente para despertarte en el momento óptimo de tu ciclo de sueño, así como configuraciones de rutina para relajarte al final del día.

Con una pantalla táctil de 3.2 pulgadas, tienes un poco más de control al interactuar con Alexa+ y otras funciones, y Amazon afirma que ha sido diseñado específicamente para el dormitorio (no tiene cámara, lo cual te alegrará saber). El altavoz ya está disponible por 199.99 dólares / 184.99 libras esterlinas / 379 dólares australianos, en los colores Grafito, Blanco Glaciar y Rosa Coral.

5. Amazon Kids Echo Time

El Amazon Kids Echo Time cuenta con contenido seleccionado especialmente para niños (Image credit: Amazon)

También hay disponible una versión del Echo Time apta para niños por 209.99 dólares / 194.99 libras esterlinas, en los colores Galactic Grape o Cosmic Lime. Al igual que con el Echo Dot, la versión para niños incluye un año de Amazon Kids+ (que normalmente cuesta $7.99 / £6.99 al mes si también estás suscrito a Prime), así que hay mucho contenido de audio para explorar, además de contenido relajante seleccionado especialmente para niños.

6. Echo Show 16

El Echo Show 16 viene con o sin soporte (Image credit: Amazon)

Amazon apuesta fuerte con el Echo Show 16, que cuenta con una pantalla de 16 pulgadas de esquina a esquina (como habrás adivinado por el nombre). Amazon afirma que es la «pantalla inteligente más avanzada y versátil» que ha lanzado hasta ahora: tiene un diseño refinado, funcionalidad de Fire TV integrada y tres nuevos «estilos de pantalla» a elegir.

Estos «estilos de pantalla» son básicamente diferentes opciones de disposición de widgets, enfocadas en el control del hogar inteligente, la visualización de fotos o su uso como organizador familiar (con los calendarios en primer plano). Según Amazon, el dispositivo es más rápido que los modelos anteriores de Echo Show, y la cámara de 13 MP te permite utilizarlo también como cámara de seguridad y dispositivo para videollamadas.

Amazon ya está abriendo las preventas del Echo Show 16, y estará disponible «a finales de este año». La pantalla inteligente estándar cuesta 499,99 dólares, mientras que la que cuenta con una capa especial antirreflejo Nanomatte (como la que se usa en la Alexa Tablet 12 Pro) está disponible por 569,99 dólares.

7. Alexa Home Map

Puedes acceder al mapa de Alexa Home desde varios dispositivos (Image credit: Amazon)

Alexa Home Map es exactamente lo que su nombre indica: un mapa de tu casa, representado en 3D. La idea es que puedas ver de un vistazo cómo están configuradas tus luces inteligentes, altavoces, pantallas y cámaras, y controlarlas con solo tocar el mapa. Puedes empezar a configurar el mapa a través de la app Alexa+ en tu celular, aunque no estará disponible hasta más adelante este año.

8. Alexa Photo Frame

El marco de fotos Alexa está disponible en tres acabados (Image credit: Amazon)

El marco de fotos Alexa le pide a la IA de Alexa que seleccione las mejores fotos de tu biblioteca de Amazon Photos y las muestre en la pantalla táctil de 10 pulgadas, aunque también puedes especificar manualmente los álbumes y las personas que quieres ver. Las fotos nuevas pueden aparecer automáticamente si lo deseas, a medida que se agregan a tu biblioteca.

Alexa siempre está disponible si quieres solicitar una imagen en particular, e incluso puedes agregar notas de voz a las fotos y enviárselas a amigos y familiares que tengan su propio Marco de fotos Alexa. El marco digital ya está disponible por 199.99 dólares en color negro y por 229.00 dólares con un marco de madera auténtica de abedul o nogal.

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