Amazon está ampliando su línea Blink con cinco nuevos dispositivos, entre los que se incluye la “cámara de mayor alcance” que la empresa ha lanzado hasta la fecha

Amazon lanza cinco nuevas cámaras de seguridad Blink

Entre ellas se encuentra su cámara con mayor alcance hasta la fecha y su primer dispositivo con funciones de giro, inclinación y zoom

Los cinco modelos ya están disponibles para preorden en EE. UU., y su disponibilidad a nivel internacional se anunciará próximamente

Amazon está renovando su gama de cámaras de seguridad para el hogar Blink con cinco nuevos modelos, presentando los primeros dispositivos 4K, con foco y con función de giro e inclinación de la empresa, los cuales ya están disponibles para preorden en EE. UU.

Los dos primeros modelos nuevos de Blink son incorporaciones a su línea XR existente: uno de ellos es la Blink Frontier XR+, que parece un walkie-talkie, un dispositivo diseñado para hogares más grandes en lugares remotos y la «cámara con mayor alcance hasta la fecha» de la empresa. Ya está disponible para preorden en EE. UU. por 199,99 dólares, lo que incluye un módulo Sync XR+.

(Image credit: Amazon / Blink)

A diferencia de las casas comunes, las propiedades con entradas largas y terrenos circundantes, o incluso los sitios de trabajo que se encuentran lejos del edificio principal, son más difíciles de vigilar. Amazon ha diseñado el Blink Frontier XR+ para llegar a estas áreas distantes sin necesidad de que esté cerca del hub principal; puede alcanzar áreas de hasta 7,000 pies de distancia del hub principal con una línea de visión despejada, pero requiere un Módulo de Sincronización XR+ para lograrlo.

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El otro dispositivo que se suma a la línea XR es la nueva Blink Outdoor 2K XR+, que también requiere un Módulo de Sincronización XR para ir más allá del alcance estándar del Wi-Fi. Al combinar video 2K con resolución de 1080p, la cámara cuenta con un campo de visión de 115 grados y puede alcanzar una distancia de 800 pies del Módulo de Sincronización XR con obstáculos, o hasta 2,700 pies sin obstáculos.

Al igual que la Blink Frontier XR+, la Outdoor 2K XR+ es ideal para vigilar entradas de autos y portones extensos, y ya se puede preordenar por 149.99 dólares (lo cual también incluye un módulo Sync Module XR).

(Image credit: Amazon / Blink)

Blink no solo está lanzando su cámara de mayor alcance, sino que también presenta su primer dispositivo 4K. La Blink Mini 4K+ (79,99 dólares) es un modelo compacto diseñado tanto para uso en interiores como en exteriores, equipado con un campo de visión de 115 grados y Wi-Fi 6 de doble banda, «diseñado para capturar detalles que las cámaras de menor resolución no captan», según informa Amazon.

Aunque cuenta con funciones estándar de seguridad para el hogar, como audio bidireccional, tendrás que suscribirte a un plan de Blink compatible para aprovechar funciones como las Alertas inteligentes con detección de personas y vehículos.

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La nueva Blink Spotlight Cam 2K+, de 109,99 dólares, marca otro hito para el fabricante de las mejores cámaras de seguridad para el hogar, ya que es su primera cámara con foco alimentada por batería que utiliza video de alta resolución e iluminación integrada para mejorar la calidad de la vigilancia después del anochecer. Su configuración inalámbrica te brinda mayor flexibilidad en cuanto a la ubicación, lo que te permite colocarla en las áreas donde consideres que se necesita mayor vigilancia.

(Image credit: Amazon / Blink)

Por último, Blink lanza su primer dispositivo con funciones de giro, inclinación y zoom: la Mini Pan-Tilt 2K+, el modelo más económico de la nueva línea, a un precio de 49,99 dólares. Diseñada tanto para monitoreo en interiores como en exteriores, la primera cámara con funciones de giro e inclinación de Blink cuenta con un giro de 350 grados y una inclinación de 115 grados para ofrecer amplios ángulos de visión, pero no solo captura una imagen estática, sino que también sigue la acción al mismo tiempo. Dicho esto, si quieres usarla en exteriores, necesitarás un adaptador para exteriores de Blink Camera, que se vende por separado.

(Image credit: Amazon / Blink)

Como ya se mencionó, los cinco dispositivos ya están disponibles para preorden en EE. UU., y los clientes de Canadá, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, los Países Bajos, Bélgica, Australia y Nueva Zelanda también pueden preordenar la Blink Mini 4K+ y la Blink Mini Pan-Tilt 2K+. En cuanto al Blink Frontier XR+, el Blink Outdoor 2K XR+ y el Blink Spotlight Cam 2K+, estos estarán disponibles en Canadá, pero no sabemos cuándo estarán disponibles a nivel internacional.

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