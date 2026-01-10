Tu timbre y tus cámaras Ring recibirán una importante actualización con alertas basadas en inteligencia artificial cuando algo parezca inusual

Las cámaras Ring ahora pueden avisarte si detectan alguna actividad inusual.

La nueva herramienta usa inteligencia artificial para "aprender" qué es lo normal en tu hogar.

También hay nuevos sensores para detectar problemas de seguridad.

Estamos en el CES 2026 de Las Vegas, donde Ring acaba de anunciar una serie de nuevas actualizaciones basadas en inteligencia artificial que deberían mejorar aún más la seguridad de su hogar y su familia gracias a su videoportero y sus cámaras de seguridad.

Una de las novedades más interesantes, las alertas de eventos inusuales con IA, le envía una notificación cuando su cámara o videoportero detecta algo que parece fuera de lo normal. Utiliza la tecnología Video Descriptions, lanzada en junio del año pasado, que analiza el evento que ha activado la grabación de la cámara y envía una descripción de texto a su teléfono para que pueda decidir si es algo que requiere su atención.

Lo que es normal en el hogar de una persona puede ser inusual para otra, por lo que no se trata de una solución única para todos. En cambio, las alertas de eventos inusuales con IA «aprenden» lo que es normal en tu hogar mediante la supervisión de la actividad diaria y, a continuación, te avisan cuando ocurre algo que no se ajusta al patrón habitual.

Si actualmente recibes demasiadas alertas, puedes elegir que solo se te notifique cuando ocurra algo fuera de lo normal.

Si tu cámara Ring tiene comunicación bidireccional, las alertas activas pueden emitir una advertencia verbal activada por IA a los posibles ladrones. (Image credit: Ring)

Las alertas activas son otra nueva herramienta basada en inteligencia artificial para tus cámaras Ring, y su objetivo es disuadir las posibles amenazas a tu propiedad tan pronto como se detectan.

Esta función, que está disponible si estás inscrito en el programa de guardia de seguridad virtual de Ring, enviará advertencias a los posibles ladrones u otras amenazas a través del altavoz de tu cámara de inmediato, mientras que un experto en seguridad capacitado analiza más detenidamente lo que ha sucedido para ver si es necesario tomar medidas adicionales (como iniciar una conversación bidireccional o ponerse en contacto con los servicios de emergencia).

Sensores e interruptores

Ring también aprovechó su stand en el CES para presentar un nuevo conjunto de sensores y otros dispositivos basados en Amazon Sidewalk (una red de baja potencia que puede transferir pequeñas cantidades de datos a mucha más distancia que el Wi-Fi doméstico) y que no necesitan un concentrador independiente.

Hasta ahora, Sidewalk solo estaba disponible en Estados Unidos, pero ahora también se está implantando en Canadá y México, y está previsto que a lo largo de este año se sume la Unión Europea, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Japón.

El nuevo hardware compatible con Sidewalk incluye:

Sensores de contacto para puertas y ventanas.

Detectores de movimiento.

Botón de pánico.

Sensores de rotura de cristales.

Sensor para puertas exteriores.

Sensores de humo y monóxido de carbono.

Sensores de inundación y congelación.

Sensores de temperatura y humedad.

Sensores de calidad del aire.

Sensor para bomba de sumidero.

También hay un paquete de nuevos controladores que facilitan el manejo manual de los dispositivos inteligentes para el hogar de Ring, entre los que se incluyen un controlador de ventilador, un enchufe inteligente, un interruptor de luz individual y un control remoto inteligente para luces.

Descarga algunas aplicaciones

Por último, Ring ha abierto las puertas de una nueva tienda de aplicaciones, donde podrás descargar un montón de herramientas de terceros que te ayudarán a sacar más partido a tus dispositivos Ring. Por ahora solo está disponible en EE. UU., pero esperamos que pronto se extienda a otros países.

Necesitarás una suscripción compatible con Ring para utilizar estas aplicaciones y, dependiendo de la herramienta que quieras utilizar, es posible que tengas que registrarte en un servicio de terceros y conectarlo a tu cuenta de Ring.

Se espera que la selección de aplicaciones crezca en las próximas semanas, así que estate atento a lo que hay disponible a través de la aplicación Ring o en Ring.com.