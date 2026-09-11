IFA 2026: LG apuesta por un hogar más inteligente y conectado con su ecosistema AI Home

¿Eres de los que cree que la inteligencia artificial solo nos puede ayudar en ciertas áreas de nuestra vida como la productiva? De ser así, te tenemos noticias, pues la realidad es muy diferente y LG lo demuestra con la ampliación de su ecosistema AI Home bajo el concepto "Innovation in tune with you" ("Innovación en sintonía contigo") en IFA 2026.

Con esto LG demostrará cómo las tecnologías avanzadas de inteligencia artificial pueden comprender los estilos de vida de los consumidores y conectar electrodomésticos, espacios y servicios para ofrecer una experiencia más personalizada, cómoda y eficiente en el uso de energía en la vida cotidiana.

En el stand de LG, los visitantes podrán experimentar LG AI Home, cuyo núcleo es el hub para el hogar con IA LG ThinQ ON y la plataforma LG ThinQ, junto con la solución Fit & Max ampliada, experiencias inmersivas de entretenimiento con LG OLED evo AI y un espacio de estilo de vida premium dedicado a LG SIGNATURE. LG también contará en IFA con un espacio privado de consulta para socios comerciales, con el objetivo de fortalecer la relación con minoristas y clientes empresariales locales y ampliar las oportunidades comerciales en Europa.

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LG AI Orchestra y el ecosistema de IA conectada

A la entrada del stand, los visitantes serán recibidos por LG AI Orchestra, una instalación LED cinética de 16 por 4 metros en la que LG CLOiD actúa como director de una orquesta compuesta por un ecosistema de IA conectada que integra de manera fluida electrodomésticos, espacios y servicios.

AI Orchestra muestra cómo los distintos productos, tecnologías y servicios de LG —desde electrodomésticos y televisores hasta soluciones HVAC y robótica— trabajan en armonía para ofrecer una experiencia AI Home conectada.

Esta atractiva instalación representa la visión Zero Labor Home de LG, cuyo objetivo es reducir las tareas domésticas y brindar a los consumidores más tiempo para dedicarse a aquello que realmente importa.

(Image credit: LG)

AI Home adaptado a la vida cotidiana

En la AI Home Zone, LG mostrará cómo su hub de IA para el hogar de nueva generación, LG ThinQ ON, junto con la plataforma LG ThinQ AI Home, conecta electrodomésticos, espacios y servicios dentro de un único sistema integrado.

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Diferentes ambientes domésticos recreados permitirán a los visitantes experimentar de primera mano la capacidad de la inteligencia artificial de LG para comprender tanto a los usuarios como las características específicas de cada espacio y, de esta manera, ofrecer funciones relevantes y optimizadas de forma personalizada.

ThinQ Claw, que hará su debut público en la edición de IFA de este año, es un agente de IA basado en conversaciones de texto e integrado con ThinQ ON. Al combinar la interacción mediante lenguaje natural con la comprensión del contexto, puede recomendar acciones relevantes y ayudar a simplificar la vida cotidiana.

A lo largo de la AI Home Zone, los visitantes podrán experimentar cómo esta solución proporciona asistencia personalizada de acuerdo con las condiciones del hogar, las preferencias de los usuarios y sus rutinas diarias.

Este año, LG amplía las ventajas de AI Home más allá de los hogares particulares para llevarlas también a espacios comerciales. LG ThinQ Pro, una solución integrada de administración B2B, permite controlar y monitorear de manera centralizada electrodomésticos y sistemas HVAC para facilitar una operación más eficiente de las instalaciones.

Otra solución basada en IA que se exhibirá es el Home Energy Management System (HEMS), impulsado por Homey, la plataforma de hogar inteligente desarrollada por Athom, compañía adquirida por LG en 2024. La demostración mostrará cómo Homey HEMS puede coordinar la generación, el almacenamiento y el consumo de energía en todo el hogar.

Solución Fit & Max optimizada para los espacios europeos

Desarrollada para responder a las necesidades de los consumidores europeos, la solución Fit & Max ampliada de LG incluye electrodomésticos con apariencia integrada que se incorporan de manera fluida a los espacios del hogar, al tiempo que ofrecen gran capacidad y comodidad para el uso diario.

Originalmente aplicada a determinados modelos de refrigeradores LG, la propuesta de diseño Fit & Max ahora también se extiende a lavadoras, secadoras y lavavajillas.

La zona Fit & Max Solution mostrará cómo esta línea maximiza el aprovechamiento del espacio sin sacrificar capacidad, con refrigeradores diseñados para ofrecer una elegante apariencia integrada y soluciones flexibles de almacenamiento, así como electrodomésticos para el cuidado de la ropa que ofrecen una gran capacidad sin aumentar sus dimensiones exteriores.

Los visitantes también podrán conocer los nuevos lavavajillas Fit & Max, incluidos modelos capaces de completar un ciclo completo de lavado y secado en tan solo una hora.

(Image credit: LG)

LG amplía el acceso a una vida de alta eficiencia energética

La Energy Leadership Zone presentará una variedad de electrodomésticos impulsados por las tecnologías centrales de alta eficiencia de LG, incluidas Dual Inverter Heat Pump™ y sus soluciones con compresor Inverter.

Entre los productos LG en exhibición se encontrará una lavadora que consume hasta 70 por ciento menos energía que el requisito mínimo necesario para obtener una clasificación A de acuerdo con los estándares europeos actuales de eficiencia energética.³

Junto a ella se presentarán refrigeradores, secadoras y lavavajillas de alta eficiencia, todos ellos capaces de ofrecer un excelente desempeño utilizando menos recursos energéticos.

De manera importante, LG está ampliando sus tecnologías centrales de ahorro de energía, anteriormente disponibles en modelos insignia, hacia un portafolio de productos más amplio, con el objetivo de hacer que los electrodomésticos de alta eficiencia sean accesibles para un mayor número de consumidores europeos.

La máxima experiencia de visualización

La Media Entertainment Zone presentará un concepto de galería multimedia premium que combina las incomparables tecnologías de visualización de LG con diversas experiencias de contenido.

En el centro de la exhibición se encontrará el Wallpaper OLED TV With True Wireless, el LG OLED W6, rodeado por televisores de diferentes tamaños. En conjunto, las pantallas realizan transiciones perfectamente sincronizadas para crear un cautivador espectáculo de galería multimedia que se integra como una única y cohesiva obra de arte.

Entre los televisores que demostrarán la incomparable calidad de imagen de LG se encuentran LG OLED evo AI 2026 y Micro RGB evo AI, ambos impulsados por el galardonado procesador α11 AI Processor 4K Gen3 para ofrecer niveles sin precedentes de brillo y precisión de color.

A través de estos televisores de vanguardia, los visitantes podrán disfrutar de una experiencia de visualización inmersiva definida por tecnologías de inteligencia artificial y una calidad de imagen líder en la industria. Micro RGB evo, por su parte, ofrece una experiencia de color excepcional gracias a su "High Purity RGB Spectrum Display", certificado por TÜV Rheinland por su extraordinaria pureza de color.

LG también ampliará su ecosistema de entretenimiento con la presentación del primer monitor UltraGear del mundo⁴ compatible tanto con resolución FHD como con una frecuencia de actualización ultraalta de 1,000 Hz, además de una amplia variedad de experiencias de contenido impulsadas por su plataforma propietaria para Smart TV, webOS.

A esta experiencia diferenciada de entretenimiento se suman zonas dedicadas al estilo de vida, donde se muestra en funcionamiento el StanbyME 2 Max, así como un espacio especializado de escucha para el sistema de audio para el hogar Sound Suite.

La LG SIGNATURE Zone presentará el diseño atemporal y la avanzada tecnología de inteligencia artificial de la marca de estilo de vida ultrapremium de LG.

El refrigerador LG SIGNATURE incorpora reconocimiento de voz mediante IA capaz de comprender lenguaje conversacional y recomendar los modos de refrigeración más adecuados para distintos tipos de alimentos.

Por su parte, al combinar una cámara interna con inteligencia artificial y AI Gourmet™, el horno de pared LG SIGNATURE de 30 pulgadas puede reconocer una amplia variedad de platillos y sugerir el modo de cocción óptimo, ofreciendo una experiencia culinaria en el hogar más intuitiva y sofisticada.

"En IFA 2026 mostraremos cómo nuestro ecosistema AI Home ampliado puede conectar de manera fluida electrodomésticos con IA, hubs para el hogar y servicios inteligentes para proporcionar experiencias excepcionalmente cómodas y personalizadas a nuestros clientes", señaló Baek Seung-tae, presidente de LG Home Appliance Solution Company. "Con productos y soluciones diferenciados, adaptados a los estilos de vida y entornos domésticos europeos, continuaremos fortaleciendo nuestro liderazgo en el mercado europeo de electrodomésticos premium".

Los visitantes de IFA 2026 podrán conocer de primera mano el ecosistema AI Home ampliado de LG, la solución Fit & Max y sus electrodomésticos de alta eficiencia, además de disfrutar experiencias premium de entretenimiento multimedia y estilo de vida en el stand de la compañía, ubicado en el Hall 18 de Messe Berlin.