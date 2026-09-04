IFA 2026: AMD lleva la IA personal con nuevos sistemas Ryzen AI y Threadripper

Durante IFA 2026, celebrada en Berlín, Alemania, Jack Huynh, vicepresidente sénior y director general de AMD, ofreció el keynote inaugural del evento, titulado “La era de la IA personal”.

La presentación estuvo enfocada en cómo la inteligencia agéntica y la IA ejecutada directamente en los dispositivos pueden hacer que la tecnología sea más personal, privada y adaptable, al mismo tiempo que ayudan a los usuarios a convertir sus ideas en realidad.

Ryzen AI Halo se prepara para el desarrollo local de IA

Uno de los anuncios destacados fue que los sistemas AMD Ryzen AI Halo serán compatibles desde el lanzamiento con Project Zenith de Microsoft, con el objetivo de ofrecer una nueva experiencia de desarrollo de Windows optimizada para dispositivos de alto rendimiento.

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Estos sistemas incluirán preinstaladas herramientas como Visual Studio Code, WSL, GitHub Copilot CLI y PowerShell, lo que permitirá agilizar los procesos de desarrollo de aplicaciones y soluciones de inteligencia artificial de manera local.

La propuesta busca facilitar que los desarrolladores puedan trabajar directamente desde sus equipos, aprovechando las capacidades de cómputo de IA del hardware sin depender exclusivamente de recursos en la nube.

AMD Threadripper Halo Station lleva la IA de los centros de datos al escritorio

AMD también mostró Threadripper Halo Station, un sistema prototipo diseñado para trasladar capacidades de cómputo de IA propias de los centros de datos a una estación de trabajo de escritorio.

El sistema combina un AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX con dos aceleradores de clase Instinct, una configuración pensada para que los desarrolladores puedan entrenar, ajustar y ejecutar localmente modelos de IA de gran escala.

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De esta manera, el prototipo busca eliminar algunas de las limitaciones de rendimiento asociadas con el procesamiento de modelos de inteligencia artificial en la nube.

AMD y SUSE colaboran para llevar la IA del desarrollo a las empresas

Durante IFA 2026, AMD y SUSE también anunciaron una colaboración enfocada en facilitar que los desarrolladores puedan trasladar aplicaciones de IA desde las etapas de desarrollo y pruebas locales en sistemas AMD Ryzen AI Halo hacia entornos empresariales de producción.

La colaboración busca proporcionar una transición hacia entornos de producción que sean seguros, compatibles y escalables, conectando las capacidades de desarrollo local con las necesidades de implementación empresarial.

Nuevos equipos OEM con procesadores AMD Ryzen AI Max Serie 400

La presencia de AMD en IFA también estuvo acompañada por el anuncio de varios sistemas OEM equipados con sus nuevos procesadores Ryzen AI Max Serie 400.

Entre los equipos anunciados se encuentran:

Acer Aspire G AGB110, un mini-PC impulsado por procesadores AMD Ryzen AI Max Serie 400.

Acer Aspire G 3D 16, notebook equipada con procesadores AMD Ryzen AI Max Serie 400.

Lenovo ThinkCentre X Ultra, impulsado por Ryzen AI Max Serie 400.

Lenovo ThinkCentre M75s Gen 6, equipado con estos procesadores.

Lenovo ThinkCentre M75q Gen 6, también basado en Ryzen AI Max Serie 400.

Lenovo IdeaPad Slim 3, impulsado por la misma familia de procesadores.

Con estos anuncios, AMD plantea en IFA 2026 una estrategia centrada en llevar la IA directamente a los dispositivos, desde estaciones de trabajo capaces de ejecutar modelos de gran escala hasta equipos diseñados para el desarrollo local y computadoras de uso cotidiano.