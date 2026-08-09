Estas son las laptops con tecnología AMD recomendadas para el regreso a clases

¿Tienes pendiente un regalo próximamente? De ser así, te tenemos noticias, pues sabemos que elegir el regalo perfecto puede ser una tarea muy complicada, pues no solo se trata de sorprender, sino de ofrecer una herramienta realmente útil.

Ya sea para quienes buscan llevar su gaming al siguiente nivel, crear contenido, estudiar o usar el equipo de sus sueños, AMD cuenta con un portafolio diseñado para responder a cada necesidad.

Desde tomar notas y colaborar en equipo hasta crear contenido, programar o explorar herramientas impulsadas por inteligencia artificial, el equipo adecuado puede transformar cada tarea, proyecto o experiencia en una oportunidad para aprender, crear y alcanzar nuevas metas.

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A medida que las formas de aprender evolucionan, también lo hacen las herramientas que los acompañan. Por ello, esta guía reúne algunas de las mejores opciones para regalar que responden a las exigencias actuales y, al mismo tiempo, están preparadas para un futuro en el que la IA tendrá un papel cada vez más relevante.

IA para estudiar, organizar y crear mejor

(Image credit: AMD)

HP Omnibook 5 impulsada por AMD Ryzen AI 7 350

La inteligencia artificial está transformando la manera en que los estudiantes acceden al conocimiento y gestionan sus actividades. Desde resumir apuntes, organizar información para proyectos, transcribir reuniones o clases grabadas y generar ideas para presentaciones, la IA está transformando la experiencia educativa al ofrecer herramientas más inteligentes, personalizadas y eficientes para aprender y estudiar.

Los equipos con procesadores AMD Ryzen AI incorporan capacidades dedicadas para acelerar experiencias impulsadas por inteligencia artificial, lo que ayuda a ejecutar nuevas aplicaciones de forma más eficiente. Esto permite aprovechar herramientas cada vez más presentes en el ámbito académico y prepararse para un entorno donde la IA formará parte del aprendizaje y del trabajo del futuro.

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Desempeño para carreras y proyectos exigentes

(Image credit: AMD)

ASUS TUF Gaming A16 impulsada por AMD Ryzen 7 7445HS

Carreras como ingeniería, arquitectura, diseño, programación o creación de contenido requieren equipos capaces de acompañar proyectos cada vez más complejos.

Gracias a su combinación de rendimiento y capacidad de respuesta, los procesadores AMD Ryzen Serie 7000 permiten trabajar con aplicaciones especializadas, ejecutar múltiples procesos simultáneamente y afrontar cargas de trabajo exigentes con mayor fluidez y autonomía, para que los estudiantes puedan concentrarse en desarrollar sus ideas desde prácticamente cualquier lugar sin depender constantemente de un tomacorriente.

Estudia, explora y juega desde un solo equipo

(Image credit: AMD)

Lenovo IdeaPad Slim 3 impulsada por AMD Ryzen 7 7735HS con gráficos AMD Radeon integrados

Además de apoyar actividades académicas, las computadoras personales se han convertido en un espacio para crear, aprender nuevas habilidades y disfrutar momentos de entretenimiento después de clases.

Los procesadores AMD Ryzen 7 7735HS con gráficos AMD Radeon 680M integrados ofrecen una combinación de rendimiento de procesamiento y capacidades gráficas que permiten realizar tareas escolares, consumir contenido multimedia, explorar proyectos creativos y disfrutar una amplia variedad de videojuegos desde un mismo equipo. Esto los convierte en una excelente opción para estudiantes que buscan versatilidad sin necesidad de componentes adicionales.

Con un portafolio diseñado para responder a las necesidades de estudiantes de todos los niveles, AMD ofrece las herramientas necesarias para impulsar el aprendizaje, la creatividad y la innovación.

Este regreso a clases, prepárate para alcanzar nuevas metas con la tecnología adecuada.