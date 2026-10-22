NVIDIA RTX Spark llega a nuevas PCs con IA local gracias a la colaboración con MediaTek

Las PCs con NVIDIA RTX Spark ya están aquí, con un chip desarrollado en colaboración con MediaTek. Esta plataforma combina la arquitectura de GPU Blackwell de NVIDIA con una CPU Grace de alto rendimiento, diseñada a medida junto con MediaTek, para ofrecer a las PCs con Windows la potencia necesaria para ejecutar agentes de inteligencia artificial de forma local, directamente en el dispositivo.

Eso importa porque un agente no espera a que lo instruyas en cada paso. Le das un objetivo y él trabaja en la tarea de manera autónoma mientras tú te concentras en otra cosa. Pídele que rastree un error en una base de código, escriba la corrección y ejecute las pruebas. Haz que corte la filmación en bruto en un montaje preliminar, con el metraje adicional colocado y el audio limpio. Permítele convertir un montón de fotos de referencia en una escena 3D que puedas abrir en tu aplicación de modelado. O dirígelo a un conjunto de investigaciones y recibe de vuelta un informe clasificado y resumido.

Con la aceleración RTX detrás de aplicaciones 3D, de video y de IA, ese trabajo se realiza rápidamente y permanece en tu equipo. Y cuando termina el día, el mismo hardware te permite jugar los videojuegos más recientes con gráficos inmersivos y realistas.

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Una mirada a la línea RTX Spark

Los primeros dispositivos RTX Spark en llegar al mercado serán la ASUS ProArt P14 y P16, Dell XPS 16 Creator Edition, HP OmniBook Ultra 16, Lenovo Yoga 9n 2-en-1 (16" NVIDIA), Microsoft Surface Laptop Ultra y MSI Prestige N16 Flip AI+. Conoce más sobre estos impresionantes nuevos dispositivos:

ASUS ProArt P14 combina un rendimiento de IA increíble con herramientas de creatividad impresionantes, incluyendo StoryCube y MuseTree exclusivos de ASUS, en un diseño delgado y ligero que es fácil de transportar.

combina un rendimiento de IA increíble con herramientas de creatividad impresionantes, incluyendo StoryCube y MuseTree exclusivos de ASUS, en un diseño delgado y ligero que es fácil de transportar. La Dell XPS 16 Creator Edition está diseñada para tareas pesadas, lo que la convierte en una plataforma ideal para creadores, desarrolladores de IA y jugadores.

está diseñada para tareas pesadas, lo que la convierte en una plataforma ideal para creadores, desarrolladores de IA y jugadores. HP OmniBook Ultra 16 te permite construir y crear más rápidamente con IA local, a la vez que maneja pesadas cargas de trabajo creativas, todo sin compromisos.

te permite construir y crear más rápidamente con IA local, a la vez que maneja pesadas cargas de trabajo creativas, todo sin compromisos. Lenovo Yoga 9n 2 en 1 (16" NVIDIA) trae el poder de RTX Spark a un factor de forma flexible 2 en 1 para que puedas crear, jugar y ejecutar agentes de IA en cualquier lugar al que vayas.

(16" NVIDIA) trae el poder de RTX Spark a un factor de forma flexible 2 en 1 para que puedas crear, jugar y ejecutar agentes de IA en cualquier lugar al que vayas. Surface Laptop Ultra de Microsoft es el portátil Surface más potente, diseñado para un rendimiento sostenido en un diseño elegante. Microsoft optimizó Windows específicamente para RTX Spark, ofreciendo a los usuarios acceso completo al ecosistema CUDA y al conjunto de herramientas de inteligencia artificial de Windows.

es el portátil Surface más potente, diseñado para un rendimiento sostenido en un diseño elegante. Microsoft optimizó Windows específicamente para RTX Spark, ofreciendo a los usuarios acceso completo al ecosistema CUDA y al conjunto de herramientas de inteligencia artificial de Windows. MSI Prestige N16 Flip AI+ lleva la inteligencia artificial avanzada a tus flujos de trabajo con un diseño 2 en 1 que combina rendimiento con estilo.

La Colaboración de MediaTek con NVIDIA

En el corazón del RTX Spark se encuentra el Superchip NVIDIA GB10 Grace Blackwell, que cuenta con una CPU Grace de 20 núcleos. Este chiplet fue diseñado a medida con MediaTek, aprovechando la experiencia de la compañía en el diseño de sistemas en chip (SOC) de alto rendimiento para ayudar a la plataforma a ofrecer un rendimiento sostenido a la vez que mantiene la eficiencia necesaria para portátiles delgadas con Windows y PCs compactas de escritorio.

La memoria es igualmente importante para las cargas de trabajo de IA. MediaTek diseñó un controlador de memoria propietario para RTX Spark, que admite hasta 128 GB de memoria unificada a través de una estructura de sistema coherente. Este diseño permite que la CPU y la GPU accedan a un grupo compartido de memoria, soportando grandes modelos de IA, aplicaciones creativas que requieren mucha memoria y juegos exigentes.

MediaTek integró el conjunto de CPU, la estructura de interconexión coherente y el controlador de memoria, junto con funciones clave del sistema como USB y PCIe, en un único chiplet (o dielet). Esta integración compacta ofrece un chasis delgado y ligero para que jugadores, creadores y desarrolladores puedan usar su PC en cualquier parte.

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Construir, Crear y Jugar

RTX Spark está diseñado para ejecutar NVIDIA CUDA de forma nativa, lo que facilita a los desarrolladores el uso de los modelos, herramientas y flujos de trabajo que necesitan, sin tener que reescribirlos. La impresionante potencia de procesamiento de RTX Spark permite a los desarrolladores crear prototipos, ajustar finamente y ejecutar modelos y agentes de IA de manera local. El procesamiento local otorga a los usuarios un mayor control sobre la información sensible al permitir que los datos permanezcan en el dispositivo. Además, los desarrolladores no tienen que preocuparse por los costos de inferencia por token de los servicios en la nube.

Los flujos de trabajo creativos acaban de recibir una gran mejora con RTX Spark. Disfruta de una edición de video más fluida, renderizado en tiempo real y una edición más rápida gracias a los núcleos Tensor FP4, núcleos de trazado de rayos (Ray Tracing), DLSS y soporte para formatos de video AV1 y 4:2:2 del superchip.

Obtén más de tus juegos de PC favoritos con gráficos increíbles, iluminación realista y capacidad de respuesta ultrarrápida. Con trazado de rayos, NVIDIA DLSS y Reflex, RTX Spark ofrece imágenes impresionantes y un juego extremadamente fluido.

Lo que viene

RTX Spark es solo el comienzo de lo que es posible cuando la experiencia de MediaTek en cómputo de alto rendimiento y eficiencia energética se encuentra con la plataforma de IA y las tecnologías gráficas de NVIDIA. Juntas, estas tecnologías están llevando capacidades avanzadas de IA, juegos y creatividad a una nueva generación de PCs, abriendo nuevas posibilidades para lo que los usuarios pueden lograr con sus dispositivos.