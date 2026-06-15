MacBook Neo queda en la mira de la más reciente campaña de marketing de AMD, pero el ataque está mal planteado

AMD ha lanzado una nueva campaña de marketing en la que critica la MacBook Neo

El argumento principal es que la Neo no cumple con las expectativas como computadora portátil para juegos

Es un enfoque bastante confuso, ya que ese no es el objetivo de las MacBooks, y menos aún el de la Neo, que es una opción económica

AMD parece estar a la defensiva en lo que respecta a sus computadoras portátiles con Windows 11 y a la amenaza que representa la MacBook Neo de Apple.

Tom's Hardware se dio cuenta de que AMD tiene una nueva campaña de marketing que pretende restarle importancia a la Neo, promocionando en su lugar las ventajas de las CPU Ryzen AI.

AMD insiste en que: "La competencia hizo concesiones. Tú no tienes por qué". A continuación, añade: "Todo lo que el MacBook Neo deja fuera, viene integrado en los procesadores AMD Ryzen AI".

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El argumento principal de este mensaje es que el MacBook Neo no está a la altura para los videojuegos. AMD señala que 15 de los 20 juegos de PC más populares no se ejecutan de forma nativa en un MacBook Neo, y que se necesitan «soluciones alternativas» (emulación) para jugarlos. Los juegos los selecciona el propio Team Red, aunque se trata de una selección bastante representativa de clásicos de los esports y títulos más modernos como Cyberpunk 2077, Battlefield 6 y Black Ops 7.

No se trata solo de juegos, por supuesto, pero ese es el tema principal aquí. AMD también señala que las computadoras portátiles con Windows 11 y sus CPU Ryzen AI pueden tener pantallas táctiles (algo de lo que carece el MacBook Neo), y una mejor selección de puertos que los dos conectores USB-C del MacBook Neo.

A continuación, AMD destaca las comparativas del Ryzen 5 220 frente al procesador A18 de Apple que se ve en el Neo, donde ambos portátiles tienen 8 GB de RAM, pero el Ryzen es hasta un 57 % más rápido para la multitarea y un 38 % más rápido para la creación de contenido, según mediciones en Blender y Cinebench, entre otros.

Confusión sobre las concesiones

(Image credit: AMD)

Este es un caso bastante curioso, porque muchas personas confundidas en Reddit han estado diciendo —y coincidiendo con mi primera reacción— algo como: "No compré una Mac para jugar. Para eso no están hechas".

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Otro usuario en ese mismo hilo está de acuerdo: "Está bien, pero nadie compra una MacBook para jugar, ¿cierto?".

Y un tercer usuario comenta: "Imaginen que lo mejor que tienen para criticar es que 'las Mac no sirven para jugar'. Yo despediría a mi equipo de marketing".

Y tienen razón. No compras una MacBook para jugar y, más aún, definitivamente no compras una MacBook Neo para ejecutar juegos de PC. No se trata solo de una laptop de Apple, sino de un modelo de entrada equipado con un chip móvil diseñado principalmente para ser asequible —especialmente para estudiantes— y para manejar tareas informáticas cotidianas. Nada más.

Claro, quizá quieras jugar de manera casual de vez en cuando, y la MacBook Neo puede hacerlo sin problemas. Lo que no vas a buscar hacer con una Neo es ejecutar los juegos más exigentes de PC, a menos que tengas expectativas poco realistas. Y sí, seguramente existe un pequeño grupo de personas que encajan en esa categoría.

Por eso resulta difícil entender por qué AMD decidió centrar esta campaña de marketing de sus laptops con Ryzen AI en el rendimiento para videojuegos al compararlas con la MacBook Neo. No es como si las laptops con Windows 11 que AMD utiliza como referencia, ubicadas en un rango de precio similar, fueran especialmente buenas para ejecutar los títulos más demandantes del mercado.

Por supuesto, AMD eligió cuidadosamente los juegos utilizados en sus pruebas, algo que no sorprende. Aun así, los gráficos integrados Radeon 760M empleados en las comparativas no pueden ejecutar algunos de esos títulos con una fluidez realmente aceptable, incluso utilizando configuraciones gráficas bajas y resolución Full HD, que fue el escenario de prueba.

La misma selección conveniente de pruebas se aplica a los benchmarks de productividad y creatividad. Y lo cierto es que la MacBook Neo, como hemos comprobado en TechRadar, funciona de manera fluida y ágil en las tareas del día a día, pese a contar con apenas 8 GB de memoria RAM. Eso no es algo que siempre pueda decirse de una laptop con Windows 11 y la misma cantidad de memoria en un rango de precio equivalente.

Es cierto que Microsoft está trabajando para optimizar Windows 11 en equipos con configuraciones de RAM más modestas, pero Apple tampoco se ha quedado quieta y recientemente introdujo mejoras de rendimiento importantes con la beta de macOS 27.

AMD debió pensar mejor el posicionamiento de esta campaña, especialmente considerando que su objetivo era la MacBook Neo. La realidad es que, en materia de videojuegos, no deberías esperar demasiado de ninguna laptop económica. Aunque es evidente que una computadora con Windows 11 ofrece una propuesta más atractiva para jugar gracias a la compatibilidad nativa con títulos de PC y sin necesidad de recurrir a soluciones de emulación, sigue siendo un segmento con limitaciones claras.

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