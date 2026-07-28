Creo que la Surface Laptop for Business podría ser el dispositivo de trabajo más inteligente y eficaz que Microsoft haya fabricado jamás, pero lo que más me encanta es esta característica clave

Microsoft lleva años luchando por consolidarse de verdad en el mercado de los dispositivos, con su gama Surface que abarca desde smartphones plegables hasta dispositivos 2 en 1, pasando por computadoras portátiles y de escritorio más tradicionales, hasta llegar al enorme Surface Hub (que en paz descanse).

Pero parece que la empresa siempre se ha quedado corta, ya sea en cuanto a la duración de la batería, la falta de potencia o la inevitable dependencia de la experiencia de Microsoft 365.

Sin embargo, su última colección de lanzamientos de Surface for Business, enfocada directamente en los usuarios laborales y empresariales, parecía abordar todo eso, y después de haber usado uno durante las últimas semanas, puedo decir con seguridad que Microsoft podría haber dado por fin con la fórmula para un excelente portátil de trabajo.

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Manos a la obra

Microsoft ha posicionado el Surface Laptop for Business claramente para clientes empresariales en lugar de para consumidores, y se trata de una actualización sustancial con respecto a la generación anterior, con las mejoras más importantes en materia de inteligencia artificial, seguridad, facilidad de administración, duración de la batería y facilidad de reparación.

El dispositivo es ligero y portátil, con un peso de poco más de 1,35 kg, y su diseño delgado (de apenas 0,69 pulgadas de ancho) permite guardarlo fácilmente en una mochila o en un equipaje de mano.

Además, es un dispositivo elegante a la vista: su carcasa de aluminio anodizado negro pulido es mucho más llamativa que la de otros portátiles de negocios aburridos y todos iguales que hay hoy en día, con un teclado y un panel táctil bien diseñados que ofrecen espacio más que suficiente.

(Image credit: Future / Mike Moore)

Pero donde Microsoft busca dar un verdadero paso adelante con la Surface Laptop for Business es en el hardware, ya que la empresa ha equipado el dispositivo con un procesador Intel Core Ultra (Serie 3), hasta 64 GB de memoria RAM LPDDR5X y hasta 1 TB de SSD Gen4 extraíble.

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Sin embargo, lo más importante es que, al igual que muchos dispositivos modernos, también cuenta con hardware específico para IA, con una NPU Intel AI Boost que ofrece 50 TOPS de rendimiento de IA.

Además de ofrecer procesamiento local de IA en el dispositivo, la NPU parece realizar otras tareas, desde una mayor duración de la batería hasta un mejor rendimiento de Windows. Se trata de un nivel de rendimiento aceptable, pero si buscas realizar tareas como CAD, renderizado 3D o entrenamiento de modelos de IA, tal vez necesites algo un poco más potente, con una GPU Nvidia dedicada.

Esto parece impulsar la productividad y la eficiencia en todos los ámbitos, y puedo decir que esto fue definitivamente cierto cuando trabajaba mientras viajaba.

Lamentablemente, no estaba realizando un trabajo que requiriera un uso intensivo de IA para probarlo a fondo, pero pude llevarme el dispositivo en un viaje de trabajo al extranjero de una semana, utilizándolo en presentaciones de conferencias, entrevistas a distancia y visitas a sitios, y cumplió absolutamente con todas mis expectativas en cuanto a capacidad de respuesta, utilidad y duración de la batería.

Sin embargo, en casa la historia no fue exactamente la misma.

También debería haber significado que el dispositivo estaba bien posicionado para ser la pieza central de la configuración de mi oficina en casa, pero, desafortunadamente, con frecuencia tuve problemas al intentar conectar diversos dispositivos, desde monitores hasta teclados Bluetooth; es posible que esto se debiera a un problema con los controladores, pero fue frustrante durante bastante tiempo.

La falta de puertos puede ser un problema para algunos usuarios, ya que solo cuenta con una conexión USB-A y dos puertos USB-C, lo que podría ser un inconveniente para algunos creadores. Yo uso una estación de acoplamiento para mi configuración, así que para mi uso estuvo bastante bien; sin embargo, como ya mencioné, ni siquiera esta siempre respondía bien, y es una lástima que Microsoft también haya eliminado el puerto USB-A del cable del cargador, ya que esto definitivamente me ha salvado en el pasado con dispositivos Surface anteriores.