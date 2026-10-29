Oracle AI Database@Google Cloud ya está disponible en México

¡La espera terminó! Oracle AI Database@Google Cloud ya está disponible en la región de Google Cloud Norteamérica-Sur 1 (México).

Esto significa que las organizaciones ya pueden ejecutar los servicios de Oracle AI Database en la región local de Google Cloud, lo que ayuda a mantener los datos de Oracle en México para cumplir con los requerimientos de residencia de datos, soberanía y cumplimiento normativo.

Para las organizaciones que están modernizando sus cargas de trabajo de Oracle, Oracle AI Database@Google Cloud permite migrar las bases de datos locales de Oracle AI Database con cambios mínimos en las aplicaciones. Además, ayuda a los clientes a desarrollar aplicaciones de IA a la vez que reduce la dependencia de flujos de datos complejos, al brindar acceso de baja latencia a Google BigQuery, a los modelos de Gemini y a la plataforma Gemini Enterprise Agent. Las empresas pueden combinar estos servicios de Google Cloud con la tecnología de búsqueda vectorial de IA integrada en Oracle AI Database y la plataforma Oracle Exadata para dar soporte a cargas de trabajo avanzadas de IA.

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"Las organizaciones confían en las bases de datos de Oracle para impulsar sus aplicaciones más valiosas y administrar datos críticos, lo que crea una base sólida para la IA", afirmó Ana Laura García, directora de ventas tecnológicas para América Latina de Oracle. "Oracle AI Database@Google Cloud ayuda a los clientes a migrar y modernizar las cargas de trabajo de Oracle locales en Google Cloud. Esto acerca los datos regulados a los servicios de inteligencia artificial y análisis de Google Cloud para acelerar el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial y aprovechar al máximo el valor de los datos de misión crítica que impulsan sus negocios".

"Para las organizaciones que operan en sectores regulados, la innovación en inteligencia artificial y el control sobre los datos empresariales van de la mano", afirmó Igor Curi, líder de Bases de Datos para América Latina de Google Cloud. "Con Oracle AI Database@Google Cloud disponible en nuestra región de Querétaro, los clientes pueden aplicar la inteligencia artificial y los análisis de Google Cloud a sus datos comerciales críticos, al tiempo que mantienen esos datos en México."

Las organizaciones líderes eligen Oracle AI Database en Google Cloud

Organizaciones globales, como el Banco Actinver, están adoptando Oracle AI Database@Google Cloud para acelerar sus migraciones a la nube.

El Banco Actinver es una institución bancaria que atiende a más de 170,000 clientes en México y está utilizando Oracle Exadata Database Service en Oracle AI Database@Google Cloud para modernizar su sistema bancario central.

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"Oracle AI Database@Google Cloud nos está ayudando a modernizar nuestro entorno bancario central, al tiempo que acerca nuestros datos de Oracle a los servicios de análisis e inteligencia artificial disponibles en Google Cloud", afirmó Rafael Martínez Meza, director de Infraestructura de TI y Producción del Banco Actinver. "Con la disponibilidad de Oracle AI Database@Google Cloud en México, tendremos otra opción de implementación que evaluar a medida que avanzamos en nuestra estrategia multicloud y consideramos los cambios en los requisitos normativos y de residencia de datos".

Opciones de compra de Oracle AI Database@Google Cloud

Los clientes pueden adquirir Oracle AI Database@Google Cloud directamente a través de Google Cloud Marketplace o a través de un canal autorizado. Ambas opciones pueden ayudar a agilizar el proceso de adquisición y permiten que las compras se apliquen a los compromisos existentes con Google Cloud. Los Créditos Universales de Oracle Multicloud ofrecen mayor flexibilidad de compra.

Disponibilidad de Oracle AI Database@Google Cloud

Oracle AI Database@Google Cloud está disponible en 17 regiones de Google Cloud en Asia-Pacífico, Europa y las Américas.