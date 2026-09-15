Oracle despide a un número indeterminado de empleados en una reestructuración, pero continúa contratando personal para puestos de IA y centros de datos

Los despidos en Oracle continúan mientras se prepara para despedir hasta 8,000 trabajadores, según datos independientes

Fundamentalmente, la empresa está contratando personal en otras áreas, incluyendo centros de datos e inteligencia artificial

Los nuevos fichajes provienen de puestos de alto nivel en AWS y Microsoft

Según se informa, Oracle ha comenzado a despedir a un número indeterminado de trabajadores mientras se prepara para reestructurar partes de la empresa en medio de los cambios que se están produciendo debido a la inteligencia artificial.

Según informa Cybernews , la causa de estos despidos son "cambios organizativos más amplios", ya que la empresa está reevaluando "las necesidades actuales del negocio".

Aunque la empresa no ha revelado cuántos trabajadores podrían verse afectados, la investigadora de mercado independiente Amanda Goodall estima que podrían despedirse entre 5.000 y 8.000 empleados.

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Oracle podría estar preparándose para recortar miles de puestos de trabajo

Un correo electrónico interno compartido por Goodall explica a los trabajadores afectados que, "tras una cuidadosa consideración", dejarán la empresa de inmediato. "Hoy es su último día de trabajo", reza el mensaje.

Según se informa, a los afectados por los cambios se les ha ofrecido el pago de cuatro semanas de salario base más una semana adicional por cada año trabajado en Oracle. La compañía ya recortó alrededor de 21.000 puestos de trabajo, lo que representa el 13% de su plantilla, durante el último ejercicio fiscal.

Sin embargo, y esto es crucial, si bien es probable que Oracle despida a miles de trabajadores en esta ocasión, también está intensificando las contrataciones en otras áreas. Las vacantes recientes abarcan centros de datos, infraestructura energética, ingeniería, IA y aprendizaje automático, lo que indica la dirección futura de la compañía.

Goodall también señala que algunos de los últimos gerentes e ingenieros contratados por Oracle proceden directamente de AWS y Microsoft, lo que sugiere que las oportunidades en la empresa podrían resultar especialmente atractivas.

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En definitiva, esto significa que la empresa no busca necesariamente reducir la plantilla, sino más bien reasignar al personal a nuevas áreas de enfoque.

Esto ocurre pocos días después de que el codirector ejecutivo Mike Sicilia declarara que el software no ha muerto y que la IA simplemente está cambiando la forma en que interactuamos con él.

Las acciones de Oracle han caído un 26% en lo que va del año.