Meta pensó que la IA podría hacer el trabajo en lugar de los humanos; lo que pasó después no debería sorprender a nadie en absoluto

Imagina que la IA es el sol y que las empresas son Ícaro. A estas alturas, la mayoría de nosotros nos estamos deleitando con la luz de esta innovación transformadora, que a veces se siente demasiado ardiente y otras desaparece detrás de nubes tan densas que nos preguntamos por qué confiamos en ella desde un principio.

Algunas empresas intrépidas no solo contemplan la cálida luz de la IA, sino que la adoran abiertamente. Se ponen alas y vuelan tan cerca como pueden de su superficie. El objetivo: recoger un poco de esa magia generativa y regresar a la Tierra con agentes que, para llevar más lejos esta loca metáfora, pueden convertirse en trabajadores similares a las personas, capaces de hacer lo que hacemos nosotros, pero a gran escala y con poca o ninguna supervisión.

Por supuesto, el vuelo hacia el núcleo de la IA es peligroso, y por eso tenemos episodios como la reciente aventura quijotesca de Meta que, según un extenso informe de Reuters, la llevó a intentar transformar una gran parte de su fuerza laboral (según se informa, el 60 %) en agentes de IA supervisados por un grupo mucho más pequeño de trabajadores altamente calificados.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Que las alas de Meta casi de inmediato comenzaran a echar humo por su proximidad al núcleo de la IA no es ninguna sorpresa, al menos no para mí.

Más despacio...

Hablo y escribo mucho sobre IA, y llevo casi 25 años cubriéndola de una forma u otra, desde la época en que empresas como IBM y Microsoft eran líderes en inteligencia artificial y pensábamos que la victoria de Deep Blue sobre Kasparov era el punto máximo de lo que podíamos esperar de la inteligencia artificial.

La IA generativa moderna brilla con mucha más intensidad y muestra en tiempo real un potencial tan enorme que el entusiasmo no solo está por todas partes; está fuera de control.

Los agentes de IA, que aparentemente Meta comenzó a utilizar a gran escala, están impulsando buena parte de esta euforia. Estas herramientas automatizadas prometen encargarse de tareas tediosas en innumerables empresas y podrían solucionar no solo problemas de productividad, sino también responder a desafíos relacionados con la fuerza laboral, como las dificultades para contratar personal, los empleados de bajo rendimiento y el agotamiento laboral. La IA agéntica no solo puede encargarse de tareas repetitivas; también puede conectar sistemas independientes para completar un trabajo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Desde la perspectiva de Meta, especialmente como una empresa que es principalmente de software, una IA capaz de trabajar entre distintas herramientas y sistemas, no solo para ayudar a mantener las operaciones en marcha, sino también para crear nuevos trabajos (bajo la supervisión de un grupo más reducido de empleados de alto rendimiento), probablemente parecía la solución perfecta.

Conclusiones como esta no son exclusivas de Meta ni de empresas de su tamaño. Las conversaciones sobre el uso de la IA en los negocios continúan en todas las industrias y en todos los niveles.

La IA ha llegado a sectores como la atención médica, el comercio minorista y electrónico, la manufactura, los servicios financieros y la banca, el entretenimiento y los medios de comunicación. Todo ello con distintos grados de éxito y diferentes implicaciones.

Es sorprendente cuando consideramos que apenas conocimos ChatGPT de OpenAI en 2022. Nunca antes una tecnología había penetrado tan rápidamente en todos los aspectos de la vida y había acaparado tanto las conversaciones cotidianas. La era de la IA avanza a triple velocidad (3 veces más rápido que cualquier innovación anterior), y eso también incluye su adopción.

Existe, al menos en el ámbito empresarial, un nivel sorprendente de confianza en lo que todavía es, en muchos sentidos, una solución que no ha sido suficientemente puesta a prueba. No estoy diciendo que la IA no funcione, pero actualmente existe la suposición de que funciona en cualquier situación.

Sin duda, si el informe de Reuters es preciso y Meta básicamente confirmó el 90% de su contenido (la compañía afirma que nunca planeó despedir al 60% de su plantilla), Meta es culpable de esto.

No hueles algo quemado?

Con IA, el acto de implementación y transformación empresarial tienden a ocurrir en paralelo, por lo que, mientras Meta planeaba y ejecutaba su reorganización y despidos, ya estaba empleando IA agéntica.

“Los equipos de infraestructura también estaban advirtiendo sobre ‘señales de alerta de confiabilidad’ provocadas por el auge de la programación con IA, según una publicación interna”, escribió Katie Paul para Reuters.

Había, añade la autora, evidencia de que estos problemas (y básicamente el trabajo defectuoso) eran visibles desde junio, cuando unos hackers utilizaron el chatbot de IA de Meta para hackear cuentas de Instagram de celebridades.

Entre eso y lo que parece haber sido una revuelta dentro de la empresa (mi parte favorita fueron los avisos colocados en los cubículos de los baños que animaban a la gente a protestar contra el uso del monitoreo de las pulsaciones de teclas por parte de Meta), quedó claro que Meta había ido demasiado lejos y demasiado rápido con la IA para gusto de todos.

Al final, con sus plumas en llamas, Meta se alejó del sol de la IA (o al menos de su plan) y canceló los despidos e incluso revirtió parte de la reorganización.

La lección aquí no es que la IA sea demasiado peligrosa como para acercarse a ella o que la IA y los negocios sean una mala combinación. Pero, como estamos viendo, las declaraciones de que la IA transformaría las empresas sin eliminar o reemplazar puestos de trabajo estaban mal fundamentadas, y permitir que la IA produzca trabajo sin una supervisión humana adecuada en cada etapa del proceso es, por el momento, poco aconsejable.

Mientras Mark Zuckerberg intenta reescribir su propio guion para poner a las personas en primer lugar, quizá sea momento de que todos hagamos una pausa y reconsideremos cómo encaja la IA en nuestros negocios, flujos de trabajo y vidas.

La IA puede sentirse como el sol, pero no puede ser nuestra única fuente de luz y calor. Sigue siendo solo otra herramienta —sí, una poderosa e increíblemente versátil, pero al fin y al cabo una herramienta—, y depender demasiado de ella inevitablemente provocará frustración o algo peor.

Meta aprendió una dura lección: tus planes de IA deben estar basados en un enfoque centrado en las personas; de lo contrario, los humanos se rebelarán y te cortarán las alas.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.