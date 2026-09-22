Los modelos Magic 8 Pro y 600 Pro de Honor cuentan con el hardware necesario para superar a Apple, así que, ¿por qué se parecen a los iPhones?

Honor no es ajeno a las innovaciones en el mundo de los smartphones, con su clara apuesta por la tecnología de baterías de silicio-carbono, sus altos índices de durabilidad e incluso la experimentación con algunos conceptos audaces, como el Honor Robot Phone.

Recientemente probé el modelo insignia Honor Magic 8 Pro y el de gama media Honor 600 Pro, y solo con ver sus especificaciones técnicas ya me impresionaron de inmediato: grandes baterías de silicio-carbono con carga rápida, un ambicioso hardware de cámara e índices de durabilidad IP68/IP69K.

Es importante destacar que ambos teléfonos cumplen con lo que prometen esas especificaciones en teoría. Sus baterías de 7,100 mAh y 7,000 mAh duraron más de dos días con uso normal, más que cualquier otro teléfono que haya probado anteriormente. Las cámaras también fueron impresionantes, en particular el teleobjetivo de 3,7x y 200 MP del Magic8 Pro. El chasis de cada teléfono se sentía de alta calidad a pesar de que la parte trasera era de plástico, y ambos resistieron bien durante una prueba informal con agua del grifo (aunque admito que no es precisamente un experimento de durabilidad controlado).

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(Image credit: Future | Nico Arboleda)

El rendimiento también es excelente, ya que ambos teléfonos cuentan con los chipsets Qualcomm Snapdragon 8 Elite (la 5.ª generación para el Magic 8 Pro y la 4.ª generación del año pasado para el 600 Pro). Ambos manejaron sin problemas la multitarea y los juegos exigentes.

Más importante aún, ambos dispositivos tienen precios competitivos: el Magic 8 Pro básico de 512 GB se vende por 1,099.99 libras esterlinas/1,999 dólares australianos, y el 600 Pro tiene un precio inicial de 899.99 libras esterlinas/1,499 dólares australianos para la misma opción de almacenamiento (ninguno de los dos teléfonos está disponible oficialmente en EE. UU.).

En teoría, ambos teléfonos deberían haberme convencido. En la práctica, sus fortalezas se ven eclipsadas por lo mucho que Honor se inspira en Apple, especialmente en MagicOS y en el diseño de la cámara del Honor 600 Pro.

¿Homenaje o réplica?

A primera vista, queda claro que MagicOS intenta replicar la experiencia de iOS en Android. El panel de ajustes rápidos tiene un diseño y un estilo similares a los del Centro de control de iOS. Las transiciones del sistema, las animaciones al abrir las apps e incluso el desplazamiento me dieron la sensación de estar usando un iPhone.

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MagicOS también tiene desactivado por defecto el cajón de apps de Android, y todas las apps se muestran en varias páginas de la pantalla de inicio, de manera similar a cómo iOS organizaba las apps antes de introducir la Biblioteca de apps en iOS 14. Es cierto que el tema predeterminado no es una copia exacta de iOS, pero detalles como el reloj y los fondos de pantalla les resultarán inconfundiblemente familiares a los usuarios de iPhone.

Incluso la configuración inicial utiliza una animación cursiva que dice «Hello», que recuerda a la de Apple, con «MagicOS» escrito encima.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

Ambos teléfonos Honor cuentan con un «botón de IA» en la esquina inferior derecha que se ve y funciona de manera muy similar al botón de control de la cámara del iPhone. Este botón activa las funciones de IA, pero al presionarlo dos veces se abre la cámara; en la aplicación de la cámara, funciona como disparador y ajusta el zoom al deslizar el dedo sobre él. El botón es útil, pero su característica más distintiva sigue siendo una idea tomada de Apple.

Hay que darle crédito a Honor en este punto: Magic Capsule es anterior a Dynamic Island de Apple, ya que se lanzó en 2019 —tres años antes del debut de esa función en el iPhone 14 Pro—. Mi argumento no es que todas las funciones similares se originaran con Apple; es que el lenguaje de diseño general de Honor apunta repetidamente en la misma dirección.

El saliente de la cámara del Honor 600 Pro también recuerda al del iPhone 17 Pro, con un módulo rectangular ancho y una disposición similar de tres cámaras. Incluso el acabado naranja del 600 Pro se percibía como una variación muy cercana al Cosmic Orange de Apple. Las diferencias están ahí, pero no contribuyen mucho a crear una identidad visual distintiva.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

Después de haber usado teléfonos Android durante años y de haberme cambiado recientemente a un iPhone, estas similitudes me parecieron menos un homenaje y más una falta de confianza. Honor ha realizado suficientes cambios para diferenciar las características desde el punto de vista técnico, pero no los suficientes como para darles una identidad propia clara.

Nuestros revisores también han reconocido estas similitudes, señalando en nuestra reseña del Honor Magic 8 Pro que su botón de IA funcionaba de manera similar al botón de control de la cámara del iPhone, mientras que nuestra reseña del Honor 600 Pro afirma que está "claramente (y algunos dirían que descaradamente) influenciado por el iPhone 17 Pro", y que MagicOS estaba "un poco demasiado subyugado al trabajo de Apple".

¿Qué debería hacer Honor de manera diferente?

Dejando de lado las críticas, tanto el Honor Magic 8 Pro como el 600 Pro son, por lo demás, teléfonos brillantes que podrían haberse destacado como excelentes alternativas de Android a precios muy competitivos. Solo sus especificaciones les dan una ventaja notable en aspectos como la duración de la batería y la durabilidad, especialmente a estos precios. Pero, en cambio, los teléfonos de Honor dan la impresión de ser meras imitaciones, lo cual es una lástima considerando que tienen mucho que ofrecer.

Tampoco es que Honor sea ajena a la innovación. De hecho, la marca ha presentado algunos diseños creativos, como el plegable Honor V Purse y el ya mencionado Robot Phone, que han pasado de ser un concepto a un lanzamiento comercial completo (aunque hasta ahora solo se han vendido en China). Eso hace que la imitación resulte aún más frustrante: Honor ya ha demostrado que puede diseñar productos con personalidad propia.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

En cuanto al software, marcas como Nothing han demostrado que es posible darle un nuevo giro a Android, y tal vez Honor también podría seguir un camino similar.

Honor ya cuenta con lo necesario para crear alternativas atractivas: una duración de batería excepcional, cámaras ambiciosas, gran resistencia y precios competitivos. Lo que necesita ahora es la confianza para lograr que esos teléfonos se vean y se sientan como productos de Honor. Hasta entonces, su mejor hardware seguirá eclipsado por la pregunta de qué camino está siguiendo.