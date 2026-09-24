Probé los lentes de realidad virtual de Meta y vienen a hacerle sombra al Apple Vision Pro por una gran razón: pesan una sexta parte

Meta Connect acaba de terminar y, para mí, el anuncio más importante de la noche fue, sin duda, el debut de los Meta VR Glasses, incluso si se filtraron antes de tiempo a través del propio tutorial de Meta para la graduación de lentes.

Antes de su presentación oficial, tuve la oportunidad de pasar 30 minutos probando esta nueva tecnología y disfruté de una amplia variedad de demostraciones que podrían haberme convencido de que no se trata simplemente del mejor visor de realidad virtual de Meta hasta ahora: podría ser el mejor visor de realidad virtual que he utilizado.

La única desventaja es que tendremos que esperar un poco más para poder usarlo. El visor no llegará sino hasta «primavera de 2027» (marzo, abril o mayo), pero al menos ya sabemos que tendrá un precio de solo $1,299 cuando llegue al mercado (precio para otras regiones aún por confirmar).

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(Image credit: Meta)

Más delgado que nunca

Comencemos por el diseño.

Más delgado y ligero que cualquier otro modelo anterior —la parte del visor que realmente llevas puesta pesa apenas unos 100 g—, este visor parece un par de lentes. Incluso sustituye la correa para la cabeza por patillas para mantenerse sujeto a tu cabeza.

La mayor parte del peso se encuentra en un pequeño dispositivo que llevas en el bolsillo, muy parecido al que utilizan Apple Vision Pro o Samsung Galaxy XR. La gran diferencia es que el de Meta no es solo una batería externa, sino que también integra todo el procesamiento del visor. Está conectado al visor mediante un cable óptico, pero este cable nunca me estorbó mientras lo utilizaba, ya fuera que estuviera de pie y en movimiento, jugando un título como Beat Saber Flux, o sentado trabajando y realizando varias tareas en distintas ventanas.

El visor es compatible con controles; sin embargo, no incluye ninguno en la caja. En su lugar, tendrás que utilizar controles con las manos: ya sea extendiéndolas para tomar objetos, o mediante los controles de mirar y pellizcar que popularizaron el Vision Pro de Apple y el Galaxy XR de Samsung.

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Por último, debo señalar que, a pesar de llamarse lentes, esto es un visor. Tiene una cubierta frontal opaca que solo parece ser transparente para quien lo lleva puesto gracias al passthrough. Esta transmisión de video en vivo del mundo real todavía no es perfecta —la imagen sigue teniendo un poco de grano y hay un ligero retraso—, aunque, según mi experiencia hasta ahora, parece ser al menos tan buena como la de la competencia.

(Image credit: Meta)

También son compatibles con insertos graduados. Se conectan magnéticamente a las lentes de la pantalla y, según mi experiencia, no afectan en absoluto el diseño delgado del visor.

El dispositivo es increíblemente cómodo de llevar. Mi demostración duró apenas unos 30 minutos, pero con una quinta parte del peso de un Meta Quest 3 o Samsung Galaxy XR, la diferencia se nota de inmediato. Es un visor que no me imagino teniendo que quitarme, incluso después de pasar varios días trabajando con él puesto.

Además, es tan portátil que puedes llevarlo fácilmente a cualquier lugar en prácticamente cualquier bolsa que tengas a la mano. No necesitas un estuche de transporte específico. Ya quiero probarlo durante un viaje.

Una máquina potente en todos los aspectos

Aunque puedes utilizarlo con todas las aplicaciones existentes compatibles con Meta Quest 3 (aunque necesitarás controles para aquellas que no admitan seguimiento de manos; puedes adquirirlos como un nuevo accesorio de pago o utilizar los controles de tu Quest), donde este visor realmente destaca es en las experiencias estáticas: productividad y entretenimiento.

Sabemos que los visores de realidad virtual son excelentes para realizar varias tareas al mismo tiempo. Puedes colocar ventanas virtuales de aplicaciones a tu alrededor e incluso llevar la pantalla de tu PC al entorno XR para crear la configuración perfecta. El visor de Meta incorpora dos funciones adicionales muy útiles.

(Image credit: Meta)

Primero, no estás limitado por la cantidad de pantallas que tienes físicamente cuando conectas tu equipo al visor. Cada laptop o PC puede ampliarse hasta con tres monitores virtuales, una función que algunas versiones anteriores de las aplicaciones de escritorio virtual no habían podido ofrecer. (Podías abrir varias ventanas de aplicaciones de realidad virtual, pero solo tantas ventanas de dispositivos conectados como monitores físicos tuvieras).

En segundo lugar, el visor de Meta puede convertir cualquier superficie en un teclado. Simplemente escanea la superficie que tienes frente a ti —ya sea una mesa de cafetería, la bandeja del asiento de un avión o una banca en el parque— y después proyecta virtualmente un teclado y un trackpad en los que puedes escribir y deslizar el dedo. Funciona de manera fluida. Durante mi demostración, pude escribir con la misma rapidez y precisión que en un accesorio físico y, en términos de portabilidad, esta es otra ventaja para los Meta VR Glasses.

(Image credit: Meta)

Pasando al entretenimiento, parece que la exclusividad de Disney Plus con Apple ha llegado a su fin, ya que la aplicación y su catálogo de películas en 3D están llegando al nuevo visor de Meta. Al tratarse de una aplicación, puedes descargar contenido para verlo mientras estás fuera de casa, lo que incluye experiencias de visualización inmersivas completamente nuevas.

Aunque todavía se trataba de una demostración, pude experimentar cómo sería ver un clip de Avengers: Endgame que se extendía más allá de la pantalla, en una versión mejorada del Ambilight de Philips.

Se trata de la escena en la que Thor forja su nueva hacha y, de repente, yo estaba sentado en esa misma forja. La habitación se iluminaba y reaccionaba conforme se desarrollaban los acontecimientos de la película, hasta terminar con rayos que salían de la pantalla mientras Stormbreaker ayudaba a Thor a recuperar toda su fuerza. Era un poco efectista, pero también divertido; no es algo que quisiera utilizar en todas las películas, pero sí una experiencia que me gustaría disfrutar al volver a ver una gran superproducción.

(Image credit: Meta)

Todo este contenido, ya sean películas inmersivas, un juego de realidad virtual o un documento de trabajo, luce espectacular en la pantalla micro-OLED 5K. Ofrece una resolución de 37 píxeles por grado (PPD), aproximadamente el mismo nivel de PPD que ofrecen sus rivales, Apple Vision Pro y Samsung Galaxy XR. (Samsung y Apple no han revelado estas cifras, pero se han estimado durante desmontajes de los productos).

Esto es considerablemente mejor que los apenas 25 PPD del Quest 3 y cumple con el estándar necesario para ofrecer el formato IMAX Enhanced, con audio e imágenes de excelente calidad. Pude experimentar un poco de esto durante mi demostración y estoy ansioso por probarlo más a fondo.

Necesito esto ya mismo

Estoy a punto de viajar a Los Ángeles para un viaje de prensa y desearía muchísimo poder llevar conmigo los Meta VR Glasses durante el vuelo, tanto para trabajar como para sumergirme en una película en una pantalla grande en lugar de tener que verla en la parte trasera del asiento frente a mí.

Por desgracia, los lentes de realidad virtual no llegarán sino hasta 2027, aunque ya sabemos cuánto costarán: $1,299. Es mucho menos que un Vision Pro o un Galaxy XR, y también más barato que el precio máximo que Xreal ha anunciado para sus lentes Aura, lo más parecido a los Meta VR Glasses que he probado.

(Image credit: Meta)

Al momento de escribir esto, Meta no ha revelado demasiadas especificaciones (estoy redactando esto con base en una sesión informativa previa a Connect). Los Meta VR Glasses pueden ejecutar cualquier aplicación de Quest 3 y realizar varias tareas al mismo tiempo en hasta seis ventanas, así que deben tener al menos un nivel de capacidad considerable. Espero que cuenten con al menos 12 GB de RAM y el chipset Snapdragon XR más reciente.

Me impresiona que Meta pueda comprometerse con un precio relativamente bajo, especialmente con tantos meses de anticipación. Existen demasiadas incógnitas relacionadas con el comercio y la demanda de RAM, al grado de que hemos visto a algunas compañías no revelar los precios sino hasta el último momento posible. Meta ha roto con esa tendencia, pero espero que solo lo haya hecho porque está 100 % segura de que el costo no cambiará. Si no cambia, estaré muy, muy feliz.

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