Creo que tal vez ya tengo mis nuevos lentes XR favoritos, ya que los RayNeo GT Max cuentan con la mejor tecnología Xreal One Pro a un precio casi un tercio más bajo

RayNeo presentó las gafas GT Max en la IFA 2026

Cuestan 429 dólares / 399 libras esterlinas

Incorporan Dolby Vision y nuevos prismas en su motor óptico

Desde que publiqué mi reseña sobre ellas, he tenido un par de lentes XR en el primer lugar de mi lista: las Xreal One Pro. RayNeo siempre ha estado en un reñido segundo lugar, pero aquí en la IFA 2026 tal vez acaban de arrebatarle la corona.

Esto se debe a las recién presentadas RayNeo GT Max, que cuentan con un rendimiento audiovisual mejorado en comparación con cualquier otro modelo que RayNeo haya fabricado anteriormente. Lo mejor de todo es que estas mejoras no te dejarán en bancarrota, ya que cuestan solo 429 dólares / 399 libras (no se venden directamente en Australia), un precio notablemente más barato que las Xreal, que cuestan 599 dólares / 579 libras.

Empecemos por el audio. El gran cambio es que las GT Max incorporan drivers más grandes que nunca. Esto da como resultado unos graves y medios más ricos e impactantes de lo que jamás había visto en gafas con pantalla, y eso que el audio ya era sólido en el modelo anterior de RayNeo.

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El hardware ha sido ajustado por Bang & Olufsen, cuya experiencia ha optimizado el ecualizador con la promesa de que obtendremos el mejor rendimiento posible de la tecnología de RayNeo.

Esto se puede mejorar aún más con los tubos de sonido, que dirigen el sonido más directamente hacia tu oído, aunque son un accesorio de pago.

(Image credit: Future / Hamish Hector)

Sin embargo, los cambios más importantes se dan en el aspecto visual.

El más evidente es el nuevo prisma del motor óptico, que refleja las pantallas microOLED hacia tus ojos. Ahora tienen la forma más plana que Xreal presentó por primera vez en sus One Pro, lo cual ofrece dos ventajas.

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En primer lugar, el diseño, junto con el recubrimiento antirreflectante, ha reducido considerablemente el impacto de los reflejos que perturban tu visión mientras ves un programa, una película, un juego o lo que sea que estés viendo. En segundo lugar, permite un campo de visión más amplio de 57 grados, lo que significa que la imagen virtual puede ser mucho más grande y envolvente.

Esta mejora fue, sin duda, la mejor que ha ofrecido el Xreal One Pro, y la razón principal por la que encabezó mi lista durante tanto tiempo. La incorporación de este prisma a las gafas rayNeo es muy bienvenida.

La otra mejora visual de los lentes GT Max es que son los primeros lentes XR compatibles con Dolby Vision, un códec que permite una gran claridad de color y contraste. Tendrás que ver contenido en Dolby Vision para aprovechar esta ventaja, pero cuando lo hagas, el contenido se verá mejor que nunca.

(Image credit: Future / Hamish Hector)

Mejor, pero sin arruinarse

Normalmente, mejoras tan importantes como estas provocarían un aumento considerable del precio. Es cierto que son más caras que los modelos más económicos de RayNeo, pero a $429 / £399, las GT Max se sitúan claramente en la gama media.

En cambio, los Xreal One Pro te costarán $599 / £579. Aún hay algunas razones para optar por esos modelos, sobre todo la tecnología 3Difying de Xreal, que convierte cualquier imagen plana en estereoscópica —incluidos juegos y películas—, pero este lanzamiento de RayNeo hace que los One Pro, a su precio completo, parezcan menos atractivos.

Por supuesto, tendré que esperar hasta poder analizar a fondo las especificaciones de RayNeo para dar mi opinión completa, pero las GT Max son una opción a tener en cuenta si buscas excelencia a un precio más accesible, y están en la parte superior de mi lista de productos que revisaré durante el Viernes Negro (donde seguramente habrá ofertas, incluso en la tecnología más nueva de RayNeo).

(Image credit: Future / Hamish Hector)

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