Probé los nuevos Ray-Ban Gen 3 de Meta: más modernas, más delgadas y más inteligentes, pero pueden seguir existiendo dudas sobre la privacidad

Incluso mientras la opinión pública comienza a volverse en contra de los lentes inteligentes equipados con cámaras, Meta sigue impulsando su línea Ray-Ban Meta, que en general ha tenido una buena recepción y goza de bastante popularidad. Junto con los muy esperados Meta Ray-Ban Audio, que prescinden por completo de las cámaras y están disponibles en dos estilos, Clubmaster y Burbank, también está la nueva generación de los lentes Ray-Ban Meta.

Al igual que la generación anterior, los Ray-Ban Meta (Gen 3) todavía cuentan con cámaras integradas, acompañadas del importante anillo LED que se ilumina para avisarte cuando se está tomando una foto o grabando un video. Es una medida de protección importante, y Meta ha añadido más mecanismos de seguridad contra quienes intenten desactivarlo u ocultarlo, aunque las preocupaciones persisten.

Meta sigue adelante con los Gen 3, incluso si los modelos que solo cuentan con funciones de audio resultan ser más populares. Se lanzan hoy en tres estilos: Ray-Ban Meta Aviator, Ray-Ban Meta Zena y una nueva versión de los Ray-Ban Meta Wayfarer. Los precios comienzan en $449 en Estados Unidos; estamos trabajando para confirmar los precios en Reino Unido y Australia.

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(Image credit: Meta)

En general, la tendencia es hacia un mejor hardware, todo integrado en lentes inteligentes que se asemejan más a los lentes reales, con diseños más ligeros y delgados siempre que sea posible. Es particularmente emocionante ver cómo los modelos Aviator se adaptan a la era de la inteligencia artificial y la tecnología inteligente. Las monturas son más gruesas que las clásicas de alambre, pero aún así enmarcan bien el rostro. El modelo Zena es decididamente moderno y elegante, con forma de ojo de gato, mientras que el Wayfarer sigue siendo la montura icónica y genial que Ray-Ban presentó hace años.

Estoy probando las Ray-Ban Meta Aviator en un tono marrón, y puedes ver mi video de unboxing incrustado a continuación. Me gusta este color, especialmente en comparación con mis Ray-Ban Meta Wayfarer de primera generación, que son de color marrón moteado.

Hay un total de 27 combinaciones si se tienen en cuenta los colores y los tipos de lentes, y si estás dispuesto a pagar por ello, puedes equiparlas con lentes fotocromáticas e incluso con lentes de prescripción.

Sin importar el estilo de la montura o el tipo de lente, puedes beneficiarte de una tecnología mejorada. Para empezar, las cámaras —si decides utilizarlas y, como mencionamos, el anillo se iluminará cuando lo hagas— pueden tomar fotografías de 12 megapíxeles y grabar video en 3K Ultra HD, con compatibilidad con Dolby Atmos para ofrecer una experiencia de audio más cinematográfica durante la reproducción. También hay un modo Dynamic Photo, similar a Live Photos de iOS, que captura varias imágenes para que puedas elegir la mejor.

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La duración de batería también mejoró. No llega a las 12 horas de los nuevos Meta Ray-Ban Audio, pero los Gen 3 ofrecen hasta nueve horas con una carga completa. Es una hora más que los Gen 2 y el estuche de carga incluido permite recargarlos mientras estás fuera de casa.

Por último, al igual que los Meta Glasses —incluida la edición de Kylie— que se lanzaron a principios de 2026, los Gen 3 incorporan más micrófonos. Los seis micrófonos mejoran la captación de voz, ya sea que estés redactando un mensaje, haciéndole una pregunta a Meta AI o realizando una llamada. Meta promete que reducen más del 90 % del ruido de fondo, y estamos deseando ponerlo a prueba.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Aunque no se trata de una diferencia abismal con respecto a la segunda generación, las Ray-Ban Meta (Gen 3) demuestran que Meta ha definido el conjunto de características básicas que busca para sus lentes con IA. Ahora, en una estrategia que probablemente amplíe su atractivo, se está enfocando en ofrecer más estilos, y su alianza con Ray-Ban claramente sigue evolucionando. La Gen 3 continúa la búsqueda de lentes inteligentes que se parezcan más a las versiones normales de estas monturas, al tiempo que incorpora la tecnología más reciente para ofrecer una experiencia atractiva.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Habrá que sopesar qué tan atractivas son frente a las preocupaciones adicionales sobre la privacidad, pero esperemos que Meta siga agregando más funciones de privacidad y continúe tomando medidas enérgicas contra quienes intenten bloquear los LED.

Volveremos pronto con nuestra reseña completa —y, si nos preguntas, las Aviator se ven muy, muy bien—, pero si ya te convencieron, las Ray-Ban Meta (Gen 3) ya están disponibles para ordenar, a partir de 449 dólares en EE. UU., a través de Meta, Ray-Ban y otros vendedores autorizados.

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