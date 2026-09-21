Meta Connect 2026: 7 cosas que podemos esperar, desde lentes inteligentes sin cámara hasta novedades sobre los lentes Meta Ray-Ban

Ya casi llega Meta Connect, el evento anual que la marca celebrará los días 23 y 24 de septiembre. Esperamos ver varios dispositivos nuevos, con especial énfasis en los lentes inteligentes.

También es probable que haya actualizaciones de software, incluida una para Meta Muse, pero entre la crisis de la memoria RAM y la reacción negativa en materia de privacidad contra las gafas inteligentes de la empresa, es posible que este no sea un evento del todo optimista.

Por eso, a continuación, detallamos las siete cosas más importantes que podemos esperar en Meta Connect 2026, abarcando tanto lo bueno como lo malo.

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1. Gafas inteligentes Meta sin cámara

Las Meta Ray-Ban Gen 2 (Image credit: Meta)

Si bien los lentes inteligentes como los Ray-Ban Meta pueden ser sumamente útiles, en este momento también están enfrentando una fuerte reacción negativa, ya que a muchas personas les preocupa que se utilicen como lentes espía para tomar fotos y grabar videos de las personas sin su conocimiento ni consentimiento. Como resultado, Meta podría responder lanzando unos lentes inteligentes sin cámara.

Se rumorea que se presentarán en Meta Connect y probablemente se centrarían en interacciones conversacionales con el chatbot de IA de Meta. Tiene sentido que Meta las lance, aunque aún queda por ver qué tan útiles o atractivas serán si la IA no puede ver lo que estás mirando.

2. Los lentes de realidad mixta del Proyecto Phoenix

First official visuals of Meta's Project Phoenix, found in the HorizonOS Prescription Lens firmware package! pic.twitter.com/YmN0SCJNCDSeptember 10, 2026

Hace ya un tiempo que se rumorea que Meta está trabajando en un casco de realidad mixta cuyo nombre en clave es “Proyecto Phoenix”, y aunque, según se informa, no se lanzará hasta 2027, es posible que podamos verlo oficialmente durante el Meta Connect.

Por lo que hemos visto hasta ahora, podría parecerse más a unos lentes inteligentes que a las gafas Meta Quest 3S, a pesar de que contará con funcionalidades tanto de realidad aumentada (RA) como de realidad virtual (RV). Sin embargo, se han publicado imágenes del Project Phoenix con un cable que sale de él, lo que sugiere que tal vez la batería y/o el procesador sean externos, lo que permitiría un diseño delgado.

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Aún no sabemos mucho más al respecto, pero eso podría cambiar en el Meta Connect.

3. Nuevos lentes Oakley y Ray-Ban

Los lentes inteligentes Oakley Meta HSTN (Image credit: Oakley / Meta)

Probablemente ya nos toque una segunda generación de los lentes Oakley Meta, y también existe la posibilidad de que veamos los Ray-Ban Meta Gen 3, aunque tal vez sea demasiado pronto para presentarlos en el Connect de este año.

Las Oakley Meta tienen un estilo más deportivo que la línea de Ray-Ban, con características como diseños envolventes y mayor resistencia al agua, así que es de esperarse que la segunda generación continúe con ese enfoque.

En cuanto a las Ray-Ban Meta Gen 3, las filtraciones sugieren que podrían tener mayor duración de batería, inteligencia artificial más avanzada y audio mejorado.

4. Lanzamiento mundial de las gafas Meta Ray-Ban Display

Los lentes con pantalla Meta Ray-Ban (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Los lentes Meta Ray-Ban Display Glasses solo están disponibles actualmente en EE. UU., pero esperamos que en Meta Connect podamos ver cómo estas gafas con pantalla se lanzan a nivel mundial.

Sin duda ya era hora: originalmente se planeaba un lanzamiento más amplio a principios de 2026, pero debido a una «demanda sin precedentes y un inventario limitado», esto se retrasó.

Pero si esperas poder comprarlas, también tendrás que estar preparado para pagar mucho, ya que en Estados Unidos se venden al por menor a 800 dólares, por lo que puedes esperar precios igualmente altos en otros lugares.

5. Incremento de precios

(Image credit: Future)

Además de productos nuevos y mejorados, es posible que también veamos precios nuevos y nada mejorados para algunos artículos, debido a la crisis actual de la memoria RAM.

En otras palabras, no te sorprendas si los precios de los modelos de nueva generación de gafas como las Oakley Meta y las Ray-Ban Meta son más altos que los de la generación actual.

En el caso de los lentes Ray-Ban Meta, ya vimos un aumento de precio en la segunda generación, por lo que otro en la tercera sería sumamente indeseable, aunque tal vez sea inevitable.

6. Una actualización de Meta Muse AI

(Image credit: Shutterstock / jackpress)

Meta Muse —el agente de IA de Meta que puede enviar correos electrónicos, llenar formularios, hacer compras y realizar otras tareas por ti— se lanzó hace poco, pero al tratarse de un nuevo servicio importante, es probable que Meta le preste mucha atención, por lo que es probable que ya se estén preparando mejoras.

Meta Connect sería, entonces, el momento ideal para enterarse de cualquier cambio próximo —y tal vez incluso para que Meta lance una actualización de software para este servicio o un nuevo modelo—. O tal vez Meta anuncie su disponibilidad en otros países además de Estados Unidos, para que más de nosotros podamos probarlo.

7. Actualizaciones para hacer frente a la reacción negativa en materia de privacidad

Meta Essilor Luxottica AI Glasses (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Además de lanzar unos lentes inteligentes sin cámara, Meta podría aprovechar Connect para anunciar algunas actualizaciones de software destinadas a abordar las preocupaciones sobre la privacidad en sus modelos actuales.

La empresa ya ha lanzado una actualización que detendrá la grabación de los lentes si se tapa el LED una vez que la grabación ha comenzado, pero es muy probable que Meta esté preparando cambios adicionales para prevenir aún más la toma encubierta de fotos y la grabación de videos.

De hecho, el vicepresidente de dispositivos portátiles de Meta, Alex Himel, dijo recientemente: «Seguiremos lanzando actualizaciones como esta para asegurarnos de que el LED de captura pueda alertar de manera confiable a las personas que están cerca cuando se estén tomando fotos o grabando videos para la galería de alguien». Así que, aunque no está claro cuáles serán exactamente esas actualizaciones, es posible que nos entere de algunas de ellas en Meta Connect.

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