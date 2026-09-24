Meta Ray-Ban Gen 3 vs Meta Ray-Ban Gen 2: ¿deberías cambiarte a los nuevos lentes inteligentes?

Entre la gran cantidad de nuevos productos que Meta presentó en su evento Connect esta semana —¿alguien se anima con un Tamagotchi con IA?—, se encuentran las lentes inteligentes Meta Ray-Ban Gen 3. Aquí vamos a analizar todas las especificaciones clave de estas nuevas lentes y, en particular, cómo se comparan con el modelo que se lanzó en esta misma época el año pasado.

En nuestra reseña de las Meta Ray-Ban Gen 2, elogiamos a estas gafas impulsadas por IA por traer mejoras en la calidad de la cámara, la duración de la batería y el diseño, y también hay mejoras que destacar en la tercera generación.

Ya sea que ya tengas un par de la Gen 2 y estés pensando en cambiarte a los nuevos modelos, o que estés considerando adentrarte en el mundo de las gafas inteligentes por primera vez, aquí te mostramos cómo se comparan las versiones 2025 y 2026.

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Precio y diseño

Meta Ray-Ban Gen 3, edición Zena (Image credit: Meta)

Los Meta Ray-Ban Gen 3 ya están disponibles y pueden ser tuyos a un precio inicial de 449 dólares / 409 libras esterlinas / 679 dólares australianos, lo que supone un ligero aumento de precio con respecto a las versiones anteriores. Meta afirma que el diseño general es más delgado y cómodo de usar en comparación con la Gen 2, aunque los pesos indicados en la tienda de Meta sugieren que no hay muchos cambios en ese aspecto (al menos en lo que respecta al modelo Wayfarer, que es el único estilo que se mantiene).

Hay tres estilos diferentes para elegir. Está el modelo Wayfarer que ya vimos en la Gen 2 (también disponible en talla grande) y dos nuevas incorporaciones: el icónico diseño Aviator y el modelo Zena, que Meta describe como "una nueva y atrevida montura de ojo de gato que transmite confianza". Hay un total de 27 combinaciones de lentes y colores disponibles para estas formas de montura, con colores que incluyen Negro y Havana (una mezcla de marrón oscuro y claro).

Cuando se lanzaron los Meta Ray-Ban Gen 2, estaban disponibles a partir de 379 $ / 379 £ / 599 AU$, y al momento de escribir este artículo, ese precio no ha bajado con la llegada de los modelos Gen 3. Los tres estilos siguen estando disponibles para la compra: el Wayfarer (en tamaño estándar o grande), el Skyler de ojo de gato y el Headliner, de formas más redondeadas.

En el momento del lanzamiento, Meta mencionó 27 combinaciones de lentes y colores para los lentes de la Gen 2, pero esas combinaciones no son exactamente las mismas que las de la Gen 3, y han cambiado con el tiempo según las ofertas de temporada —algo que probablemente también ocurra con los nuevos modelos—. Así que la conclusión es que hay más o menos la misma variedad de opciones de diseño, aunque las opciones específicas varían según la generación de lentes inteligentes que elijas.

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Duración de la batería y especificaciones

The Meta Ray-Ban Gen 3, Aviator edition (Image credit: Meta)

No querrás que tus lentes inteligentes se queden sin batería durante el día, y Meta afirma que los Ray-Ban Gen 2 tienen una autonomía de 8 horas entre cargas. Si además llevas contigo un estuche completamente cargado, tendrás 48 horas adicionales (o seis ciclos completos de recarga) antes de tener que buscar un tomacorriente.

Con los Ray-Ban Gen 3, Meta promete hasta 9 horas de duración de batería con una sola carga, más 50 horas adicionales que proporciona el estuche de carga. También se menciona que los lentes se cargan del 0 al 50% en apenas dos minutos, lo cual es la misma afirmación que se hizo con los modelos Gen 2 anteriores.

En cuanto a la cámara, todo sigue igual: tanto la Gen 3 como la Gen 2 cuentan con una cámara ultra gran angular de 12 MP capaz de grabar video con una resolución de hasta 3K (solo hay que respetar la privacidad de los demás). Sin embargo, hay una mejora en la entrada de voz, ya que la Gen 3 cuenta con un conjunto de 6 micrófonos, en comparación con los 5 de la Gen 2.

El volumen y los graves de los altavoces se indican como iguales entre ambas generaciones —76,1 dB(C)—, por lo que no hay diferencia en ese aspecto, mientras que los 32 GB de almacenamiento interno también coinciden. Las mejoras más destacadas en cuanto a detalles clave son una mayor duración de la batería y entradas de micrófono mejoradas, aunque nos basamos en las hojas de especificaciones y no en pruebas reales.

Características e inteligencia artificial

The Meta Ray-Ban Gen 3, Edición Wayfarer (Image credit: Meta)

En cuanto a lo que realmente puedes hacer con los lentes inteligentes de tercera generación, todo es más o menos igual que antes. La única excepción es un botón de “acción” adicional que tienen los nuevos modelos, junto al botón ya existente para tomar fotos o grabar videos, el cual se puede personalizar para activar una función específica: el asistente de IA, enviar un mensaje de texto a un contacto favorito o activar la traducción integrada, por ejemplo.

Además, tienes acceso a la misma Meta AI en tus lentes, y es la misma aplicación complementaria Meta AI que se ejecuta en tu celular. Todas las funciones principales son las mismas, incluyendo llamadas de audio, videollamadas (en las que la persona que llama ve lo que tú estás viendo), asistencia en vivo a través de la IA sobre cualquier cosa que estés viendo, y reproducción de audio para tu música, podcasts y audiolibros.

La actualización no es tan drástica como lo fue de la Gen 1 a la Gen 2 —quizás recuerdes que hubo mejoras significativas en la calidad de captura de video y grandes avances en la duración de la batería—, así que si ya tienes un par de lentes inteligentes Meta Ray-Ban Gen 2, realmente no necesitas actualizarte de inmediato, a menos que seas un gran fanático de los nuevos diseños.

Sin embargo, si aún tienes los modelos de la 1.ª generación o estás considerando comprar unas gafas inteligentes por primera vez, las Meta Ray-Ban de 3.ª generación son una opción mucho más atractiva. Tras la última ronda de anuncios de Meta, ahora también puedes elegir entre las Meta VR Glasses y las Ray-Ban Meta Audio, que no cuentan con cámara.

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