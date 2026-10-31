Anthropic enfrenta una demanda por presuntamente usar 274 canciones de Elvis Presley para entrenar su IA, y ya era hora de que las empresas de IA pagaran por sus actos

Elvis Presley lleva muerto casi 50 años, pero al parecer ni siquiera el «Rey del Rock and Roll» puede escapar del apetito de la industria de la inteligencia artificial por los datos de entrenamiento. Los propietarios de 274 canciones de Elvis que Presley hizo famosas han demandado a Anthropic, acusando a la empresa creadora de Claude de utilizar su música sin permiso para desarrollar sus modelos de inteligencia artificial, y reclaman decenas de millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

Las empresas de inteligencia artificial también deberían tomarse en serio los derechos de autor, aunque eso encareciera sus modelos de negocio.

Anthropic niega las acusaciones y afirma que tiene la intención de defenderse en el juicio. Las empresas de IA han sostenido desde hace tiempo que el entrenamiento de modelos con obras protegidas por derechos de autor puede considerarse uso legítimo, una cuestión que los tribunales aún están analizando. Existe una diferencia jurídica importante entre aprender patrones a partir de material existente y reproducir expresiones protegidas, pero esa distinción se ha convertido en un pretexto sumamente conveniente para que la industria de la IA oculte su enorme dependencia de la creatividad ajena.

Es difícil simpatizar con las empresas que son objeto de este tipo de demandas, incluso cuando los demandantes no carecen de recursos propios. Desafortunadamente, estas disputas se están volviendo demasiado comunes. La música generada por IA se está generalizando, aunque no necesariamente sea popular, y hemos llegado a un punto en el que descubrir que una empresa de IA supuestamente utilizó cientos de canciones protegidas por derechos de autor sin permiso apenas se considera una noticia sorprendente.

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Lo único inusual es que, en esta ocasión, la persona cuya música está en el centro de la disputa resulta ser Elvis Presley.

Un poco menos de uso no remunerado de canciones

La demanda formula una acusación que va más allá del simple uso de material protegido por derechos de autor con fines de entrenamiento. Según la demanda, Claude podía generar material que se asemejaba mucho a canciones existentes de Elvis, incluso después de que Anthropic implementara medidas de seguridad destinadas a prevenir infracciones. Las solicitudes para recrear canciones para el público actual supuestamente produjeron versiones que conservaban elementos reconocibles de los originales.

Claude es un asistente impresionante, pero su capacidad para responder preguntas no hace que, de repente, los derechos de autor de los compositores dejen de ser relevantes.

Un modelo de IA que aprende sobre música no infringe automáticamente los derechos de autor, y la ley de derechos de autor no le otorga a nadie la propiedad de un estilo musical completo. Pero si un sistema comercial de IA reproduce letras protegidas o crea adaptaciones no autorizadas, es difícil entender por qué la empresa detrás de él debería obtener una exención especial simplemente porque la copia se realiza a través de un software complejo.

Las empresas de IA han estado probando diversos argumentos ante los tribunales, pero gran parte de ello parece un intento de afirmar que el desarrollo de la IA es tan importante que las reglas habituales deberían, de alguna manera, adaptarse a él. El entrenamiento requiere enormes cantidades de información, y obtener licencias para todo sería costoso o inconveniente, pero ese es un problema habitual para las empresas cuyos productos dependen de material protegido por derechos de autor.

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(Image credit: Warner Bros)

Los programas de televisión y las películas obtienen licencias musicales, ya sea de una canción original o simplemente del derecho a grabar una nueva versión para su proyecto. Ninguna empresa tiene permiso para apropiarse de material protegido por derechos de autor simplemente porque obtener los permisos ralentizaría el desarrollo. Las empresas de IA también deberían tomar en serio los derechos de autor, incluso si eso encarece sus modelos de negocio.

También resulta particularmente indignante que las canciones que la gente tardó años en crear y popularizar puedan convertirse en materia prima para tecnología comercial sin que los titulares de los derechos tengan voz ni voto. El acceso a una obra y el permiso para explotarla son cuestiones distintas, sin importar cuán sofisticado se vuelva el software. Ignorar esas reglas es la razón por la que artistas que fallecieron hace décadas parecen producir música nueva cuyos ingresos no van a parar a sus herederos.

La música generada por IA sube el volumen

Elvis no es, ni mucho menos, el primer músico en sumarse a esta lucha. Las principales editoriales musicales ya han demandado a Anthropic por acusaciones relacionadas con letras protegidas por derechos de autor, mientras que el generador de música con IA Suno se ha enfrentado a acciones legales por parte de sellos discográficos. La demanda de Elvis se destaca porque se centra en el catálogo asociado a uno de los artistas más reconocidos de la historia.

Esa fama podría ayudar a llamar la atención sobre un problema que ha afectado durante años a creadores considerablemente menos influyentes. A los artistas independientes les puede resultar difícil determinar si su obra se utilizó para entrenar un modelo. Si alguien con el legado comercial de Elvis Presley necesita una demanda federal para impugnar una supuesta copia no autorizada, las perspectivas para los músicos comunes se ven sombrías.

Por supuesto, las empresas que controlan el catálogo de Elvis no son artistas en apuros, pero eso no hace que la queja subyacente sea menos importante. El principio no debería depender de si el titular de los derechos de autor es rico o famoso.

(Image credit: Getty Images / Mike Kemp)

Tampoco estoy convencido de que todas las empresas de IA necesiten acceso sin restricciones a prácticamente todo lo que se haya escrito o grabado alguna vez para producir tecnología útil. Claude es un asistente impresionante, pero su capacidad para responder preguntas no hace que, de repente, los derechos de autor de los compositores dejen de ser relevantes. Si los desarrolladores de IA quieren crear productos rentables utilizando obras creativas, deben estar preparados para explicar de dónde proviene ese material y por qué tenían derecho a utilizarlo.

Es posible que los tribunales fallen a favor de Anthropic basándose en el uso legítimo, pero incluso ese fallo no significaría automáticamente que las empresas de IA tengan permiso para hacer lo que quieran con todas las canciones que se hayan grabado. El mejor camino a seguir no será tan simple como establecer que siempre esté permitido o sea ilegal usar material protegido por derechos de autor para el entrenamiento de la IA, pero las empresas que desarrollan estos sistemas no deberían basarse en sus ambiciones como una razón suficiente para ignorar a los titulares de los derechos.

La industria de la IA se ha vuelto muy hábil para explicar cuánto necesita la creatividad humana, pero ya es hora de que se vuelva igualmente hábil para respetar a las personas responsables de ella.

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