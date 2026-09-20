Olvídate de que la IA acabe con la humanidad; lo que realmente preocupa a la gente es que la IA les quite sus empleos -aunque eso no sea exactamente lo que está pasando

La idea de que la IA podría acabar con la humanidad en una década ha acaparado el discurso público, hasta tal punto que tal vez estemos pasando por alto preocupaciones más prosaicas e inmediatas relacionadas con la IA, como el empleo.

No soy ni un pesimista ni un entusiasta de la IA. Creo que la IA generativa tiene un potencial enorme, especialmente para ayudarnos a resolver nuestros problemas más difíciles, como el cáncer y tal vez los recursos y el cambio climático. También soy realista y sé que el desarrollo y el crecimiento de la IA están superando claramente nuestra capacidad para manejarla adecuadamente.

Nunca deberíamos encontrarnos en una situación en la que no sepamos cómo o por qué una IA hizo algo. El incidente de Hugging Face debería ser un llamado a la acción. A falta de una regulación (que la Casa Blanca bloqueará), es necesario que haya una autorregulación con supervisión de terceros.

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La realidad, sin embargo, es que es poco probable que el desarrollo de la IA se ralentice o se detenga. Las consecuencias seguirán llegando, y las personas tienen sentimientos.

Las preocupaciones laborales son muy reales

A principios de este año, un estudio de Pew Research reveló que más de la mitad de las personas menores de 30 años están más preocupadas que entusiasmadas por la IA. Esta cifra no ha aumentado de manera drástica en los últimos años, pero contrasta con la rápida disminución del número de personas que están “más entusiasmadas que preocupadas” por la IA (pasó de 11% en 2024 a 9% en 2026). El grupo intermedio, formado por quienes equilibran la preocupación con el entusiasmo, también se redujo ligeramente hasta representar 37% de las personas encuestadas. La misma encuesta también encontró que 71% de los estadounidenses cree que la IA provocará una reducción en el número de empleos durante los próximos 20 años (si los pesimistas tienen razón, quizá esto sea menos preocupante).

Estos sentimientos ahora también aparecen en una nueva encuesta de Trabajo y Educación de Gallup, que encontró un fuerte aumento en el número de graduados universitarios que temen que la tecnología provoque la desaparición de empleos (pasó de 25% a 29% en un solo año).

Gallup ya había detectado un aumento en los temores relacionados con la pérdida de empleos debido a la IA desde 2023, cuando “la preocupación entre los graduados universitarios aumentó considerablemente, de 8% en 2021 a 20% en 2023, a medida que surgieron herramientas de IA generativa como ChatGPT”.

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Las preocupaciones de los graduados universitarios volvieron a aumentar durante el último año, con 29% de ellos preocupados de que la tecnología vuelva obsoletos sus empleos.

Más preocupante aún es que estos temores están aumentando entre quienes están a punto de incorporarse al mercado laboral. Gallup señala que, mientras las personas como yo (mayores de 50 años) se mantienen relativamente estables en cuanto a estas preocupaciones, la ansiedad entre los trabajadores de 18 a 44 años ha aumentado considerablemente (más de un tercio de ellos tiene estos temores).

¿Qué está pasando realmente con el empleo y la IA?

Sin embargo, el informe de Gallup señala que estos temores todavía parecen estar adelantándose a lo que ocurre en el mundo real. Las personas no necesariamente están perdiendo sus empleos debido a la IA, al menos no todavía. Pero una publicación reciente de The New York Times señaló que se han producido otros cambios más sutiles.

En los puestos en los que la IA ayuda a automatizar algunas tareas, los trabajadores están perdiendo poder de negociación para pedir aumentos salariales. Visto de otra manera, tu jefe sabe que tú o alguien más de tu departamento utiliza o puede utilizar IA, se lo digas o no, y está actuando en consecuencia. Todavía no eres reemplazable, pero gracias a la IA tampoco eres irremplazable. Y aunque las personas no necesariamente están perdiendo sus empleos, la contratación para algunos puestos de trabajadores del conocimiento podría estar desacelerándose.

Básicamente, el mundo que preocupa a las personas, uno en el que la IA simplemente se queda con tu empleo, quizá sea un tanto exagerado. La IA ya es una compañera de trabajo en muchos lugares y hace su trabajo, si no de manera gratuita, sí a un costo mucho menor y, a menudo, en menos tiempo, si no tomamos en cuenta la doble revisión que las personas deberían hacer al evaluar el trabajo generado por IA.

La IA podría estar cambiando por completo el panorama laboral, lo que significa que estos jóvenes tienen razones para estar preocupados, porque es difícil describir los lugares de trabajo a los que se incorporarán y cómo podrían desarrollarse sus jornadas laborales junto a Gemini, ChatGPT y Claude.

Claro, la pregunta de si la IA terminará con nosotros para 2036 es válida, pero son los cambios que están ocurriendo en tiempo real en nuestra vida cotidiana los que podrían tener el impacto más inmediato. Me pregunto si estamos lidiando con ellos y de qué manera, y si alguien está pensando en cómo preparar y tranquilizar a la próxima generación de trabajadores.

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