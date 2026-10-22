Windows 11 reduce algunas funciones de IA, pero eso queda opacado por la confesión de un directivo de Microsoft: el equipo de diseño está usando… IA

Windows 11 está eliminando algunas funciones de Copilot del menú contextual

Al mismo tiempo, un ejecutivo de Microsoft afirmó que «la IA ya ha ayudado a nuestro equipo de diseño a acelerar significativamente su trabajo»

El ejecutivo agregó que «incluso estamos viendo cómo los diseñadores contribuyen directamente a las correcciones de código», lo cual ha causado un gran revuelo en línea con reacciones en contra de la IA

Windows 11 está recibiendo ajustes para reducir las funciones de Copilot, mientras que un ejecutivo de Microsoft ha admitido que el equipo de diseño del sistema operativo utiliza IA para ayudarse en su trabajo. Como era de esperarse, esto ha provocado ciertas reacciones.

Primero, el recorte de funciones de IA. Según informa Windows Latest, el cambio consiste en eliminar algunas opciones de Copilot del menú contextual de Windows 11, el que aparece al hacer clic derecho sobre un archivo o una carpeta.

En una publicación del Centro de mensajes de Microsoft 365, la compañía explicó: "Vamos a retirar las acciones Resumir con Copilot, Crear preguntas frecuentes, Comparar archivos, Hacer una pregunta, Explicar imagen, Explicar imágenes, Comparar imágenes y Extraer texto de OneDrive del menú contextual del Explorador de archivos".

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Se trata, entonces, de acciones de Copilot vinculadas con OneDrive que, de todos modos, no habrían aparecido para quienes no utilizan el servicio de almacenamiento en la nube de Microsoft.

Estas opciones seguirán disponibles mediante el ícono «Preguntar a Copilot» del menú que aparece al hacer clic derecho. Por lo tanto, en general, se trata de un cambio que simplifica la experiencia para bien, aunque algunos usuarios ni siquiera notarán que se ha implementado.

La modificación no se aplicará de inmediato, sino a partir de mediados de noviembre. Para finales de año, estas opciones habrán desaparecido del menú contextual de Windows 11.

Ahora pasemos a una novedad más polémica que también detectó Windows Latest: un comentario de un ejecutivo de Microsoft en X. Diego Baca, vicepresidente de Diseño de Windows, respondió a una publicación que pedía «unificar el diseño de Windows» —es decir, mejorar la coherencia visual— y utilizar IA para lograrlo.

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Baca comentó: "Estoy totalmente de acuerdo con lo de los agentes de IA. No soy la persona más indicada para hablar sobre el aspecto de ingeniería, pero la IA ya ha ayudado a nuestro equipo de diseño a acelerar significativamente su trabajo. Incluso estamos viendo cómo los diseñadores contribuyen directamente a corregir código para mejorar el acabado, la coherencia y la calidad. Es un avance emocionante y apenas estamos comenzando".

La parte de sus declaraciones que está generando comentarios en redes sociales es el reconocimiento de que el equipo de diseño de Windows 11 utiliza IA para completar tareas con mayor rapidez y que esta ayuda a los diseñadores a contribuir con correcciones de código. Como era de esperarse, esta admisión ha provocado el descontento de algunas personas.

Un coro de percepciones

(Image credit: Phovoir / Shutterstock)

Como se mencionó, las reacciones en Reddit han estado llenas de críticas mordaces y ataques contundentes contra Microsoft, como era de esperarse. Una publicación que recibió muchos votos positivos se queja: "Nos dimos cuenta [del uso de IA para programar], del rápido deterioro de la calidad, de que cada parche deja al menos algunos dispositivos inservibles, de que las grandes actualizaciones inutilizan flotas enteras de equipos y de la introducción de graves vulnerabilidades de seguridad que son fáciles de explotar. Todo esto deja claro que la base de código se está desarrollando mediante vibe coding, con revisiones de código y pruebas insuficientes".

De hecho, hay un coro de comentarios que dicen «nos dimos cuenta» o «lo sabemos» en referencia al uso de IA por parte de Microsoft para programar, además de las inevitables acusaciones de generar contenido basura. Entre ellas está la siguiente: «Y así es como Linux llega al público general: no porque se vuelva mejor, sino porque Microslop se vuelve inutilizable debido a las integraciones de IA». (Cabe señalar que, como quizá hayas visto, Linux también tiene sus propias controversias relacionadas con la IA, pero esa es otra historia).

En cualquier caso, creo que debemos profundizar un poco en el significado de las declaraciones de Baca. Cuando el ejecutivo dice que «la IA ya ha ayudado a nuestro equipo de diseño a acelerar significativamente su trabajo», hace una afirmación bastante amplia. Quizá se refiera más a la ayuda para generar ideas durante las sesiones de diseño que a la programación.

Sí, ahora los diseñadores pueden «contribuir directamente a corregir código» con ayuda de la IA, pero ¿con qué frecuencia sucede realmente? Supongo que no tanto. Además, creo que este trabajo consiste más en realizar pequeños ajustes a la interfaz y pulir detalles que en otra cosa, y que después el código se entrega a los ingenieros de software para que lo revisen y verifiquen por completo. La principal expectativa es que esto permita ahorrar algo de tiempo. Después de todo, hay muchos elementos de la interfaz de Windows que necesitan corregirse.

Creo que la hostilidad en este caso es un poco injusta, dado que Baca simplemente intenta ser honesto sobre lo que hace Microsoft. No creo que la realidad sea que la interfaz de Windows 11 ahora se esté desarrollando en gran medida mediante vibe coding con IA. Lo que ocurre es que los usuarios de Windows 11 están aprovechando esta situación para desahogarse porque están hartos de los numerosos errores, y eso no tiene nada que ver con el equipo de diseño.

Para mí, el problema está relacionado con el fracaso más amplio de Microsoft a la hora de probar los errores de Windows 11 y evitar las actualizaciones poco confiables. No es algo que pueda atribuirse directamente a la IA. Más bien, el problema está en los procesos generales de control de calidad (QA, por sus siglas en inglés), que no detectan estos fallos ni los solucionan antes del lanzamiento, independientemente de que alguno haya sido introducido o no por la IA.

Esta es la verdadera causa de las reacciones explosivas en redes sociales y de los comentarios sobre los parches que fallan y la falta de confiabilidad general. Es precisamente lo que Microsoft necesita corregir, y pronto: sigue siendo el mayor problema de Windows 11 que necesita una solución.

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