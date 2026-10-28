La prueba de velocidad de Internet integrada en Windows 11 se está separando de Bing, y ya era hora

Actualmente, la prueba de velocidad de Internet de Windows 11 redirige a una búsqueda en Bing para facilitar la prueba.

Esto es, por decir lo menos, poco práctico —y una forma molesta de promocionar Bing—, pero ahora Microsoft está cambiando las cosas.

En una nueva versión de vista previa, la prueba de velocidad está totalmente integrada en Windows 11, tal como debería haber sido desde el principio.

Microsoft ha reconsiderado uno de los métodos que utilizaba para promocionar Bing en Windows 11 —a través de una prueba de velocidad de Internet— y no nos queda más que esperar que tal vez esté recobrando el sentido común desde una perspectiva más amplia respecto a este tipo de artimañas promocionales.

Windows Central informa que, en una versión preliminar reciente de Windows 11 (compilación 26340.9767), Microsoft ha aplicado algunos cambios al panel de Ajustes rápidos (al que se accede desde la barra de tareas).

En las notas de la versión, Microsoft dice: «Estamos haciendo que sea más rápido y fácil verificar el rendimiento de tu conexión a Internet en Windows. Los participantes de Windows Insider ahora pueden realizar una prueba de velocidad de Internet y ver los resultados directamente en Ajustes rápidos, sin ser redirigidos a un navegador».

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Actualmente, al usar esta función, simplemente se abre una prueba de velocidad en línea en tu navegador predeterminado, pero en la página de búsqueda de Bing (lo que, por supuesto, genera tráfico web para Microsoft). Con este cambio, se trata en realidad de una prueba de velocidad nativa que funciona en Windows 11, tal como siempre debió haber sido.

Puedes iniciar la nueva prueba de velocidad desde los Ajustes rápidos, o acceder a ella haciendo clic con el botón derecho en el ícono de red en la bandeja del sistema, a la derecha de la barra de tareas.

Ten en cuenta que, por ahora, esto se encuentra en fase de pruebas y aún está en una etapa temprana (el canal Experimental), pero con el tiempo debería llegar a todos los usuarios de Windows 11.

Para arreglar Windows 11 hay que deshacerse de este tipo de tonterías

(Image credit: Unsplash / Windows)

Es útil tener una prueba de velocidad integrada directamente en el sistema operativo para esas ocasiones en las que quieres saber qué velocidad de conexión estás obteniendo. Quizá estés viendo un video en streaming y se esté pausando o presentando fallas, y te preguntes si el problema es del servicio o si tu conexión a internet está atravesando un momento complicado.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sin embargo, no resulta nada práctico que te redirijan a un navegador web para realizar esa prueba.

Microsoft explica este cambio de la siguiente manera: «Esta experiencia actualizada se basa en la prueba de velocidad de internet que presentamos anteriormente a los Windows Insiders, incorporando la prueba y sus resultados directamente en Windows».

Esto hace pensar que la implementación actual siempre fue una solución provisional o un paso intermedio, pero seamos honestos: todos sabemos que era otra forma en la que Microsoft intentaba dirigir tráfico a Bing.

No es ni de lejos la única ocasión en que Microsoft ha intentado este tipo de trucos. Más recientemente, vimos cómo la aplicación Bing Wallpaper volvía a introducir búsquedas de Bing para quienes simplemente hacen clic en una parte vacía del escritorio (puedes consultar aquí una explicación más detallada de ese incidente).

No, el cliente Bing Wallpaper no viene incluido de forma predeterminada en Windows 11, pero sigue siendo un software de Microsoft y demuestra que la actitud de la compañía continúa inclinándose hacia la búsqueda de formas molestas de promocionar sus propios servicios —este es otro gran ejemplo— a costa del usuario.

Como observó un usuario de Reddit sobre la actual prueba de velocidad de internet de Windows 11, cargada de Bing: «Este tipo de cosas fue lo que me llevó a Linux. En general, no estaba tan mal, pero Linux (Fedora, en mi caso) se siente como un soplo de aire fresco».

Todas estas prácticas deben terminar y, al menos, este nuevo cambio en las pruebas es una señal esperanzadora de que Microsoft finalmente está empezando a darse cuenta. Esto cobra especial relevancia porque la compañía está luchando por corregir Windows 11 y cambiar la percepción pública de su sistema operativo de escritorio este año. Sin duda, la promoción innecesaria de Bing no ayudará a conseguirlo.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.