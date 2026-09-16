La última actualización de Windows 11 provoca problemas de audio en algunas computadoras y, según se informa, desactiva la función “Historial de archivos”

La última actualización de Windows 11 provoca problemas de sonido en algunas computadoras

La actualización de septiembre también afecta a «Historial de archivos»

Microsoft está trabajando en una solución para el problema de audio, pero aún no sabemos cuándo estará lista

La nueva actualización de Windows 11 está causando problemas de audio en algunas computadoras, debido a un molesto error que se le pasó a Microsoft en las pruebas de control de calidad.

Windows Latest notó que Microsoft ha admitido que la actualización de septiembre ha afectado el audio en algunos sistemas, en una publicación en el panel de estado de lanzamientos de Windows.

Microsoft explica que: «Es posible que algunos dispositivos de audio USB Clase 1.0 no se inicien o no reproduzcan audio».

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Además de que tus altavoces permanezcan inquietantemente en silencio, la actualización de septiembre también puede hacer que el panel de Sonido en la aplicación de Configuración deje de responder, lo cual no ayuda en absoluto a resolver el problema.

Una forma de verificar si tu dispositivo se ve afectado por este error —suponiendo que no tenga audio y quieras descartar otras posibles causas— es que en el Administrador de dispositivos veas un error de «código 10» («este dispositivo no puede iniciarse») para tu controlador de sonido.

Windows Latest también nos informa que este error puede afectar a los micrófonos, así como a los altavoces de la PC.

Tampoco es el único problema de la actualización de septiembre, ya que los usuarios han reportado problemas con las GPU y con la función “Historial de archivos”, que falla y no funciona.

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El “Historial de archivos” es una función que te permite hacer copias de seguridad de tus archivos en un disco externo (o en otro lugar), por lo que es bastante importante para quienes la utilizan.

Vibraciones negativas

(Image credit: Shutterstock)

Microsoft señala que este problema de audio podría manifestarse de otras maneras, por lo que es posible que tengas sonido al utilizar el modo estéreo estándar, pero que el audio desaparezca al cambiar a la reproducción multicanal. Esto significa que vale la pena comprobar cómo está configurada la salida de audio y volver a cambiarla a estéreo si actualmente utiliza un modo de reproducción diferente, lo que podría hacer que el sonido vuelva a funcionar.

De lo contrario, no hay mucho que se pueda hacer, más allá de probar diferentes opciones de salida de audio en tu sistema Windows 11 (Windows Latest señala que los dispositivos de audio inalámbricos no parecen estar afectados). La otra alternativa es desinstalar la actualización de septiembre hasta que Microsoft solucione este problema, aunque eso te dejará sin los parches de seguridad.

¿Cuándo podríamos recibir una solución para este problema? Microsoft nos dice: “Estamos trabajando en una solución y actualizaremos esta documentación cuando haya más información disponible”.

Según todos los indicios, se trata de un problema bastante extendido, y el error del Historial de archivos lo es todavía más, aunque Microsoft aún no ha reconocido este último.

La reacción en Reddit es más o menos la que cabría esperar: los usuarios de Windows 11 culpan a Microsoft por aumentar el uso de IA para programar el sistema operativo de escritorio y señalan que este tipo de errores son precisamente la razón por la que no quieren migrar al sistema operativo más reciente.

Como señala un usuario de Reddit: “Y se preguntan por qué la gente no quiere dejar Windows 10”.

Otro comenta: “Microslop puede seguir programando con IA todo lo que quiera, yo ya estoy en Linux”.

Windows 10 es una apuesta más segura (ejem) para evitar errores, ya que Microsoft no está agregando nuevas funciones ni modificando demasiado la base de código, y solo está aplicando correcciones de seguridad y elementos esenciales. Dicho esto, por supuesto, eso no significa que Windows 10 sea inmune a los fallos.

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