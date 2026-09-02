"La situación ha sido particularmente mala desde Blackwell": el nuevo controlador de GPU de Nvidia tiene otro error grave, y los jugadores están perdiendo la paciencia rápidamente

El último controlador gráfico de Nvidia tiene un error muy molesto

La versión 616.56 está causando parpadeos en la pantalla y distorsiones de color que distraen

Se avecina un parche y hay posibles soluciones provisionales, pero los jugadores están hartos de la frecuencia con la que aparecen errores en los controladores de GeForce

El último controlador gráfico de Nvidia está causando problemas a algunos usuarios de GPU GeForce debido a una falla que hace que la pantalla parpadee.

Wccftech detectó el error en la versión 616.56 del controlador Game Ready de Nvidia y, tal como lo señaló Renan Maniero en X, el Equipo Verde ha indicado que está probando una solución para el problema (según se reveló en los foros de GeForce).

Según los informes, la pantalla parpadea en blanco o negro y presenta otros destellos breves de distorsión de color, y esto ocurre en ciertos juegos (se mencionan The Last of Us y Minecraft, entre otros) o en el escritorio de Windows. También se está presentando en sesiones de navegadores web y al reproducir videos de YouTube, según informes de Reddit —de los cuales hay muchos—.

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Tampoco faltan jugadores que pierden la paciencia con Nvidia y critican duramente a Team Green por la calidad de sus controladores gráficos. Muchos expresan su descontento señalando que los controladores de GeForce ya no son lo que eran desde el lanzamiento de la serie RTX 5000.

Por ejemplo, este usuario de Reddit dice: «Ha sido particularmente malo desde el lanzamiento de Blackwell [RTX 5000]. Solo con Blackwell, entre que el DisplayPort 2.1 no funciona con HDR, el parpadeo de la pantalla y las pantallas negras en el lanzamiento inicial, ha sido un desastre total».

Otro jugador se queja: «Es bastante impactante ver esto de una empresa que vale un billón en una versión que se supone estable. Nada de este controlador es estable».

Otro usuario de Reddit se queja: «Es una locura cómo están las cosas ahora. Antes podías actualizar cada vez o, en el peor de los casos, quedarte un controlador atrasado. Ahora estoy medio año atrasado y estoy pensando en dejarlo así».

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¿Más controladores, más problemas? Aunque hay posibles soluciones alternativas

Incluso las tarjetas gráficas GeForce más antiguas se ven afectadas en este caso (Image credit: Future)

Parece que se trata de un problema bastante generalizado que afecta a las tarjetas gráficas modernas de Nvidia, incluso a los modelos RTX 2000.

Si este error te está frustrando —el parpadeo aleatorio de la pantalla se vuelve muy molesto muy rápido, si ocurre con frecuencia—, Maniero también compartió en X una posible solución alternativa que puedes probar mientras esperas la corrección oficial.

Al parecer, este es un error que afecta principalmente a los monitores en modo de 8 bits, y si cambias a color de 10 bits (suponiendo que tu pantalla lo admita), el problema podría desaparecer. Maniero también sugiere que intentes activar la Administración automática de color (ACM) de Windows.

Otros usuarios de Reddit han compartido varias soluciones posibles, como cambiar de DisplayPort a un conector HDMI y desactivar la superposición multiplano (MPO) en Windows 11, tal como sugirió un usuario de Reddit. Nvidia ofrece un archivo de Registro para desactivar MPO (y volver a activarlo), pero, como siempre con cualquier cosa en esta área de Windows, hazlo bajo tu propio riesgo. (Aunque este método debería ser mucho más seguro que intentar editar el Registro directamente por tu cuenta).

Tu otra opción es simplemente revertir el controlador 616.56 a una versión anterior, y no faltan jugadores que han hecho precisamente eso y reportan que el problema desaparece.

Esperemos que el parche oficial de Nvidia para eliminar el parpadeo llegue pronto en forma de una corrección, porque este es un problema excesivamente molesto en el funcionamiento de las GeForce que debe resolverse de inmediato.

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