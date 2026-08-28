¿Es hora de que los gamers se pasen a Windows 11? El soporte de los controladores de GPU de Nvidia para Windows 10 termina en dos meses: esto es lo que necesitas saber
Las GPU de Nvidia no estarán preparadas para juegos a partir de noviembre
- Las GPU de Nvidia están a punto de llegar al final de su vida útil en Windows 10
- El soporte para los controladores Game Ready terminará en solo dos meses
- Dado que el último controlador de este tipo se lanzará en octubre, debes tener en cuenta los problemas relacionados con la optimización del rendimiento de los juegos y las correcciones; sin embargo, seguirás recibiendo actualizaciones de seguridad
Los jugadores que usan Windows 10 deben saber que, si tienen una GPU de Nvidia, solo les quedan dos meses antes de que esa tarjeta gráfica deje de recibir soporte para sus controladores.
VideoCardz nos recordó que la fecha límite de Nvidia para dejar de dar soporte a Windows 10 ya está casi aquí, y que el último controlador Game Ready compatible con el sistema operativo anterior llegará en octubre de 2026.
¿Significa eso que debes pensar en actualizarte a Windows 11 si tienes una tarjeta gráfica de Nvidia?
No, no significa eso —bueno, no necesariamente—, aunque hay una desventaja importante al seguir usando Windows 10 después de octubre de este año. En caso de que tengas alguna duda, analicemos en detalle lo que está sucediendo aquí, además de abordar el tema de si Nvidia podría cambiar de opinión al respecto.
Seguirás estando protegido con una GPU de Nvidia
Lo más importante que hay que recordar es que, si bien el controlador Game Ready que se lanzará en noviembre de 2026 no será compatible con Windows 10, Nvidia seguirá proporcionando actualizaciones de seguridad para tu tarjeta gráfica. Como explicó Team Green en una breve sección de preguntas frecuentes: «El soporte para los controladores de Windows 10 pasará a consistir en una actualización de seguridad trimestral durante un período de tres años, en el que se entregarán correcciones de errores críticos a los usuarios finales hasta octubre de 2029».
Esto significa que los usuarios de Windows 10 recibirán una actualización cada tres meses para corregir cualquier error crítico o falla de seguridad en los controladores de Nvidia. Esto continuará durante otros tres años, es decir, efectivamente hasta el final de la década.
En ese momento, cuando se acerque el año 2030, podrías correr el riesgo de quedar expuesto a una vulnerabilidad, ya que las brechas de seguridad en los controladores ya no se corregirán. Pero aún falta mucho tiempo para eso.
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Entonces, ¿qué significa realmente el fin del soporte técnico para Game Ready Driver?
A partir de octubre, las computadoras con Windows 10 solo recibirán estas actualizaciones de seguridad trimestrales y ya no estarán incluidas en los paquetes habituales de controladores Game Ready de Nvidia. Esto significa que, a medida que salgan nuevos juegos, los usuarios de Windows 10 no obtendrán las optimizaciones de rendimiento que contienen estas versiones de controladores, ni las correcciones de errores para estos títulos.
Con el paso del tiempo, cada vez más juegos para computadora quedarán excluidos de esos ajustes y optimizaciones. Por supuesto, eso es una mala noticia, aunque no significa que esos juegos vayan a ser de alguna manera imposibles de jugar. De hecho, en muchos casos podrían funcionar perfectamente, pero no hay garantías, y es posible que obtengas tasas de fotogramas por debajo de lo normal (de hecho, es bastante probable que ese sea el caso hasta cierto punto).
Por supuesto, los juegos existentes seguirán funcionando tal como siempre lo han hecho, y no deberías tener ningún problema en ese sentido.
¿Podría haber aún un respiro por parte de Nvidia?
Si no te agrada la idea de dejar de recibir los últimos parches, ajustes y optimizaciones para los nuevos juegos de PC, tendrás que empezar a pensar seriamente en planificar tu actualización a Windows 11.
Suponiendo que tu equipo tenga una ruta de actualización, claro, porque es posible que tu PC no cumpla con los requisitos de hardware del nuevo sistema operativo. (Aunque hay que tener en cuenta que un simple ajuste en la BIOS podría ser todo lo necesario para garantizar la compatibilidad con el requisito de TPM). Si estás pensando en actualizar considerablemente tu PC o incluso comprar un equipo completamente nuevo, la situación resulta dolorosa debido a la crisis de la RAM y a todos los aumentos de precios relacionados con ella.
Como lo expresó un usuario de Reddit: “Esto es una pésima noticia considerando los precios de las PC”.
Sin embargo, como señala otro jugador en ese mismo hilo de Reddit, todavía podría haber un rayo de esperanza de que Nvidia dé un respiro. Si lo recuerdas, hace apenas un par de meses, Microsoft extendió discretamente el soporte para consumidores de Windows 10 por un año más, hasta octubre de 2027.
Ahora bien, cuando Nvidia anunció el fin del soporte de controladores para octubre de 2026, algo que ocurrió el año pasado, la compañía estaba alineando, desde la perspectiva de Team Green, la interrupción de las actualizaciones de los Game Ready Drivers para Windows 10 con la fecha original de finalización del soporte para consumidores de Microsoft. Pero ahora Microsoft ha extendido el soporte durante un año adicional, hasta octubre de 2027. ¿Podría Nvidia hacer lo mismo?
Si somos honestos, no parece probable, y pensaría que Nvidia ya habría anunciado algo al respecto si esa fuera su intención. Es probable que los planes concretos para los controladores ya estén establecidos y no puedan modificarse. Dicho esto, nunca se sabe, así que no podemos descartar por completo la posibilidad de que haya un último respiro de último minuto. Habrá que estar atentos.
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