Los modders han resuelto los dos mayores problemas del DLSS 5 de Nvidia -aumentar el rendimiento de manera significativa y hacer que sea compatible con más juegos-, pero yo no me arriesgaría a hacer ninguna de las dos cosas

Ya están disponibles más mods para DLSS 5

Permiten utilizar fácilmente esta tecnología con muchos más juegos de PC

Uno de estos mods también modifica la forma en que se aplica DLSS 5 para mejorar considerablemente el rendimiento, aunque a costa de algo

Como seguramente ya viste, los modders se han divertido bastante experimentando con el DLSS 5 de Nvidia, y los últimos experimentos incluyen un truco para aumentar considerablemente el rendimiento, así como un método para ejecutar fácilmente esta tecnología en muchos más juegos.

Comencemos por esto último, que, como informa TweakTown, se trata de la aplicación DLSS 5 Swapper, que apareció en GitHub gracias al desarrollador Rakan Alkhaldi.

Esta herramienta elimina la necesidad de modificar manualmente el DLSS 5 para hacerlo funcionar en juegos no compatibles, ya que automatiza el proceso y agrega todos los archivos necesarios en un instante. Solo tienes que arrastrar y soltar la carpeta del juego en la aplicación y esta se encarga del resto.

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Swapper incluso puede detectar los juegos instalados en la PC en la que está instalado y que pueden modificarse para añadir DLSS 5. Por supuesto, no todos los juegos son compatibles, pero sí muchos, y un título determinado ni siquiera necesita contar con compatibilidad con DLSS de ningún tipo (esto se consigue mediante otro mod de la comunidad llamado DLSS 5 Feeder, que está incluido con Swapper).

Una herramienta similar, DLSS 5 Autopilot, publicada por «Kizzuwatnaa» y también disponible en GitHub, ofrece una configuración de DLSS 5 con un solo clic (mediante Feeder), además de otro truco en forma del complemento «neural upstream» (de «matiasLombo»). Este ejecuta el proceso de renderizado neuronal (IA) antes de que se realice el escalado de DLSS.

Normalmente, el procesamiento de IA que aplica DLSS 5 se realiza como el último paso del proceso de renderizado, sobre el fotograma final después del escalado, pero si eliges esta opción en Autopilot, el proceso ocurre antes en la cadena de procesamiento.

Según los experimentos detallados en Reddit (publicados por ToxicFatee), esto supone una diferencia importante en el rendimiento. El usuario de Reddit cuenta con una RTX 4080 y ejecutó Assassin's Creed Shadows en 4K, donde pasó de 63 fotogramas por segundo (fps) a 31 fps con DLSS 5, pero alcanzó alrededor de 50 fps utilizando la implementación de DLSS 5 con neural upstream. Eso representa una pérdida del 20 %, un impacto en la tasa de fotogramas mucho más aceptable que verla reducida a la mitad.

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Otros usuarios han compartido resultados similares en Reddit, y existe mucho entusiasmo por lo que se está logrando con este mod (así como por la implementación automatizada de DLSS 5 en todo tipo de juegos). Como lo expresó un usuario de Reddit: «Es absolutamente increíble ser gamer de PC en este momento».

Ten cuidado con los mods no oficiales

(Image credit: Rakan Alkhaldi)

Todos estos avances recientes relacionados con los mods son excelentes, pero, para mí, todo termina en simplemente observar este progreso. Con esto quiero decir que no recomendaría lanzarse a instalar este tipo de mods —por maravillosos que parezcan— y estoy conforme con limitarme a observar las tasas de fotogramas y los resultados visuales que están obteniendo otras personas. Y últimamente no nos han faltado este tipo de observaciones.

¿Por qué tengo esa postura? Bueno, para empezar, por regla general no me entusiasma instalar software de terceros proveniente de fuentes desconocidas, debido a las preocupaciones de seguridad que esto implica. Es cierto que se trata de herramientas de código abierto, por lo que pueden ser revisadas, y estoy seguro de que son confiables; aun así, prefiero ser cuidadoso ante el riesgo de virus y amenazas similares.

La segunda razón para tener precaución tiene que ver con la idea de modificar el pipeline de renderizado para aplicar DLSS 5 antes en el proceso, como ocurre con el mod Autopilot. Esto probablemente implique cierto deterioro de imagen o la aparición de artefactos, o que en general se modifiquen los gráficos más de lo que Team Green pretendía. Y estoy seguro de que, si realmente fuera una mejor manera de hacer las cosas, Nvidia habría utilizado este método por sí misma. De acuerdo con las observaciones compartidas en Reddit, parece existir un sacrificio en la calidad a cambio de la mejora en el rendimiento.

Dicho esto, quizá en el futuro exista algún tipo de opción oficial basada en una configuración de «rendimiento o calidad», como algunos gamers ya esperan. Sin embargo, por ahora, DLSS 5 está diseñado oficialmente para funcionar únicamente con un título compatible, NBA 2K27, y hace un excelente trabajo con ese juego de basquetbol.

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