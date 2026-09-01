Jugué NBA 2K27 con el DLSS 5 de Nvidia en la Gamescom y me impresionó de verdad, pero hay algo que todavía me preocupa

Nvidia presentó DLSS 5 en la Gamescom 2026, mostrándolo en acción en NBA 2K27

DLSS 5 se lanzará junto con NBA 2K27 y estará disponible a partir del 3 de septiembre de 2026

DLSS 5 es exclusivo para las GPU RTX 5000, pero Nvidia está trabajando para que, con el tiempo, esté disponible en tarjetas GeForce más antiguas

No es ningún secreto que el anuncio de DLSS 5 por parte de Nvidia a principios de este año generó una controversia inmediata y una reacción negativa por parte de los jugadores, sin mencionar a los desarrolladores de videojuegos. La tecnología fue tildada de “basura generativa de IA”, ya que alteraba de manera significativa la apariencia y el estilo de los modelos de los personajes, en particular los de Leon S. Kennedy y Grace Ashcroft en Resident Evil Requiem.

Desde entonces, Nvidia ha trabajado en el desarrollo de su tecnología de renderizado neuronal, y DLSS 5 ya está listo para su lanzamiento —y podría decirse que se está utilizando en el juego más adecuado para ella.

DLSS 5 debutará el 3 de septiembre de 2026 y estará disponible por primera vez en NBA 2K27 el 4 de septiembre. La nueva tecnología será exclusiva de las GPU RTX 5000, pero Nvidia dejó en claro que explorará formas de llevar DLSS 5 a generaciones anteriores de tarjetas gráficas GeForce en el futuro.

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En el stand de Nvidia en la Gamescom 2026, tuve la oportunidad de probar brevemente el DLSS 5 en NBA 2K27, en varios sistemas, incluyendo una laptop para juegos con RTX 5060 y también en GeForce Now.

Para mi gran sorpresa, DLSS 5 se ve absolutamente increíble con los entornos y los modelos de personajes de NBA 2K27, brindando un nivel de realismo que solo puede describirse como el próximo gran salto en los gráficos de los videojuegos.

El nivel de detalle en los rostros de los personajes, en términos de iluminación y sombras, es verdaderamente de otro nivel, y todo esto es posible gracias a la iluminación mejorada por IA en el fotograma renderizado, la cual, según Nvidia, está entrenada para "preservar la intención artística".

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Cuando se presentó DLSS 5 por primera vez en marzo, me sentí desconcertado por lo que Nvidia estaba intentando hacer, lo cual parecía ser una IA generativa utilizada para que todo en el juego se viera más realista. Por si aún no quedaba claro, tengo una fuerte oposición a la IA generativa en los videojuegos, pero mis temores iniciales eran infundados, ya que de eso no se trata DLSS 5.

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DLSS 5 utiliza tres modelos diferentes, cada uno de los cuales incluye opciones para la intensidad de la estructura, la intensidad del tono y el enmascaramiento. Tanto la estructura como el tono se encargan de aspectos como la oclusión ambiental, las sombras de contacto, los reflejos y la iluminación en general.

El enmascaramiento permite controlar, de manera manual o automática, dónde se aplica cada efecto, y Nvidia ha diseñado DLSS 5 para que los desarrolladores tengan control total sobre el fotograma final que se renderiza.

El modelo de DLSS 5 que se ejecuta en NBA 2K27 fue ajustado directamente por el desarrollador del juego, no por Nvidia, y el resultado es muy diferente de lo que se vio por primera vez de DLSS 5 en marzo. Lo revelador aquí es que el equipo de Nvidia destacó que, en la presentación inicial, los controles deslizantes de cada uno de esos modelos estaban en los niveles máximos.

Como pude ver con NBA 2K27, cuando se pone en manos de los desarrolladores, es más fácil apreciar lo increíble que es DLSS 5 cuando se usa de manera adecuada. Los desarrolladores podrán ajustar la intensidad para cada escena, tanto para el entorno (vegetación y otros objetos) como para los modelos de los personajes.

El rendimiento también es otra historia

(Image credit: Nvidia)

DLSS 5 no es precisamente fácil de ejecutar, lo cual no es una gran sorpresa si se tiene en cuenta lo realistas que son los resultados. Sin embargo, Nvidia ha logrado avances significativos en seis meses: DLSS 5 requería dos GPU RTX 5090 para funcionar en su presentación inicial, y ahora funciona con cualquier GPU de la serie RTX 5000.

La computadora portátil para juegos RTX 5060 que ejecutaba NBA 2K27 mostró un rendimiento muy fluido, utilizando únicamente Frame Generation x2 con DLSS 5 habilitado. Esto fue una gran sorpresa, por decir lo menos, y sugiere que tal vez no tome tanto tiempo como se esperaba introducir esta nueva tecnología en las GPU de la serie RTX 4000 (y anteriores).

De hecho, mi única preocupación en este momento no tiene nada que ver con Nvidia. El DLSS 5 por sí solo ya parece muy útil para producir imágenes realistas, y parece destinado a ser el futuro de los gráficos impresionantemente detallados.

Visual Concepts, el desarrollador detrás de NBA 2K27, ha hecho lo suficiente aquí para disipar mis temores de que el DLSS 5 pudiera, de alguna manera, afectar negativamente el arte y la dirección de diseño del juego.

Sin embargo, aún nos queda por ver cómo otros desarrolladores implementarán la herramienta en sus juegos. Me preocupa un poco que muchos puedan caer en la trampa de usar DLSS 5 como un atajo para lograr excelentes imágenes en el juego, en lugar de como un valor agregado a unos gráficos ya bien elaborados.

Ya había expresado preocupaciones similares con respecto a la tecnología Multi Frame Generation de Nvidia, y sobre cómo los desarrolladores podrían recurrir a esta herramienta tan útil como un parche para una optimización deficiente del juego.

Afortunadamente, sin embargo, si nos basamos en NBA 2K27 para saber qué podemos esperar de empresas como Capcom, Bethesda y Ubisoft, me emociona ver cómo se implementa DLSS 5 en los próximos juegos. Después de todo, es una configuración opcional del juego, así que si no te gusta, no tienes por qué usar esta tecnología.

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