Los modders hacen lo que NVIDIA se niega a hacer y llevan nuevas funciones a GPUs antiguas; ya es hora de que Team Green admita que las nuevas tarjetas gráficas están fuera del alcance de muchos

Se ha implementado Nvidia Smooth Motion en las GPU de la serie RTX 3000

Esta modificación experimental permite la generación de fotogramas a nivel de controlador en juegos no compatibles

Nvidia aún no ha implementado oficialmente esta y otras funciones en el hardware RTX más antiguo

Los modders siguen encontrando nuevas formas de implementar las últimas tecnologías de Nvidia en hardware más antiguo, y ahora lo han logrado con la generación de fotogramas a nivel de controlador de Team Green.

Según informa Wccftech, se ha logrado que Nvidia Smooth Motion funcione de manera no oficial en las GPU de la serie RTX 3000, gracias a un nuevo mod llamado NVSmooth30 disponible en GitHub, cuyo funcionamiento se ha confirmado en una laptop con RTX 3050 y en una GPU de escritorio RTX 3080.

La funcionalidad Smooth Motion de Nvidia es esencialmente idéntica a Fluid Motion Frames de AMD, lo que significa que permite la generación de fotogramas en juegos que no cuentan con soporte oficial para ello —una herramienta que resulta muy útil para juegos más antiguos o juegos que se ejecutan en emuladores.

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El mod funciona modificando el archivo DLL (Biblioteca de Enlace Dinámico) de generación de fotogramas a nivel de controlador de Nvidia, denominado NvPresent64, eludiendo las comprobaciones de compatibilidad habituales que impedirían su funcionamiento en el hardware de las GPU Ampere, también conocidas como las GPU de la serie RTX 3000. También funciona mediante un «reorientación conservadora de metadatos» desde Ada Lovelace (serie RTX 4000) y se enfoca en Ampere en su lugar.

El creador indica que lo único que deben hacer los usuarios es colocar el archivo DLL en la carpeta del juego correspondiente y utilizar la aplicación Nvidia Profile Inspector para habilitar Smooth Motion. El proceso es muy sencillo, pero se trata de un proyecto experimental, por lo que existe el riesgo de que se produzcan errores y caídas en los juegos, o posiblemente otros problemas; además, no debe utilizarse en juegos en línea que utilicen sistemas anti-trampas (hacerlo podría resultar en una suspensión).

Los gamers quieren nuevas funciones, pero las nuevas GPU son inasequibles

(Image credit: Future / John Loeffler)

Nvidia ha impresionado bastante con sus últimas tecnologías, sobre todo con el renderizado neuronal DLSS 5 (que vi en la Gamescom 2026), y Smooth Motion ha sido una de las muchas innovaciones de los últimos años.

El mercado de las GPU está en completo caos debido a la crisis de la memoria RAM, lo que significa que los precios de las GPU, tanto de AMD Radeon como de Nvidia GeForce, son demasiado altos como para que la mayoría de la gente considere una actualización. Funciones como Multi-Frame Generation, Dynamic Frame Generation y Smooth Motion son las que les encantaría tener a los usuarios de PC, pero que no pueden utilizar en hardware más antiguo.

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Los modders han demostrado constantemente que estas funciones se pueden adaptar de alguna manera, y algunos incluso han llegado a portar DLSS 5 a la RTX 4080 (a pesar de la pérdida de rendimiento).

No es realista pensar que el renderizado neuronal DLSS 5 llegue al hardware más antiguo en un futuro inmediato, pero Nvidia me ha dicho anteriormente que sí planea agregar compatibilidad con versiones anteriores en algún momento, aunque es probable que llegue primero a los modelos de la serie 4000, y luego tendremos que esperar a la serie 3000 más adelante, si es que eso es siquiera posible.

Pero da la impresión de que características como Frame Generation, y específicamente Smooth Motion, merecen más que nunca que se les preste atención para su retroportabilidad, ya que los usuarios están limitados a GPU más antiguas.

Hacerlo pondría a Team Green en la buena gracia de muchos jugadores de PC y evitaría que los jugadores dependan de mods no oficiales para lograr un mejor rendimiento y disfrutar al máximo del hardware GeForce.

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