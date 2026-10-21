La GPU RTX 6060 de Nvidia podría decepcionar en cuanto a rendimiento para videojuegos en comparación con la PS6, y es posible que no llegue hasta 2029

Según un filtrador, es posible que la RTX 6060 de Nvidia no llegue hasta 2029

Señalan que, cuando hay problemas de suministro (como la actual escasez de RAM), Nvidia tiende a retrasar el lanzamiento de las GPU de gama baja

También creen que es poco probable que la RTX 6060 iguale a la PS6 en cuanto a tasas de fotogramas

Es posible que la GPU económica de Nvidia para su gama de próxima generación no salga al mercado hasta dentro de tres años, si resulta ser cierto un nuevo rumor sobre la RTX 6060.

Wccftech detectó una publicación del filtrador Kepler en los foros de NeoGAF, quien aportó sus especulaciones sobre las tarjetas gráficas de Nvidia en un hilo sobre el costo de la PlayStation 6.

Kepler respondía a un comentario que señalaba que la PS6 competirá con la RTX 6060 en su lanzamiento en lo que respecta a las comparaciones con los videojuegos para PC, y el filtrador dijo —tomando esto con pinzas, como siempre— que «la 6060 se lanzará mucho más tarde (y, basándome en las tendencias recientes, dudo que pueda competir con la PS6)».

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En otra publicación, el filtrador agregó: «Cuando hay escasez de suministro, Nvidia tiende a retrasar mucho el lanzamiento de las tarjetas de gama baja. Hay muchas posibilidades de que la RTX 6060 salga en 2029».

Esto significaría que el lanzamiento de las RTX 6090, 6080 y 6070 se daría a principios o mediados de 2028, lo cual concuerda con los rumores más recientes. Por supuesto, eso no es un hecho consumado, y Kepler claramente está especulando aquí.

Informes recientes de analistas indican que la PS6 probablemente se lanzará en 2028, aunque algunos han argumentado que la consola de próxima generación de Sony podría aparecer a finales de 2027 (quizás junto con otros dispositivos).

¿Tarde y además con bajo rendimiento?

(Image credit: Future)

Por supuesto, lo que Kepler plantea aquí es lo que Nvidia supuestamente está planeando en este momento y, al igual que ocurre con la PS6, buena parte del rumbo que tome el equipo verde con sus próximas GPU dependerá de la crisis de memoria. Las tarjetas gráficas utilizan memoria de video (VRAM) y se espera que la próxima generación de productos GeForce eleve el nivel en este aspecto. (Los jugadores ya están descontentos con las configuraciones de VRAM de la generación actual de Nvidia).

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El problema es que abundan las predicciones de que el aumento en los precios de la RAM empeorará todavía más en 2027, después de que ya se dispararan considerablemente a mediados de este año. Las especulaciones apuntan entonces a que 2028 también será un año complicado, lo que da más peso al argumento de que la RTX 6060 llegará tarde a la fiesta de las GPU.

En resumen, no descartaría la posibilidad de que la RTX 6060 llegue en 2029, como se ha sugerido. Evidentemente, esto no es una buena noticia para quienes esperan conseguir una GPU de próxima generación de Nvidia a un precio más accesible.

También es interesante señalar que Kepler cree que la RTX 6060 no alcanzará la potencia de la PS6 en cuanto a tasas de fotogramas en juegos, pero tomaría esa afirmación con todavía más escepticismo que los rumores sobre su fecha de lanzamiento.

Evaluar las capacidades del hardware en esta etapa es, evidentemente, más complicado, pero lo que afirma Kepler no es imposible. Cabe señalar que la RTX 5060 actual iguala el rendimiento en juegos de la PS5 Pro (aproximadamente, en rasterización y no en trazado de rayos). Por lo tanto, si la RTX 6060 no pudiera igualar a la PS6, sería una clara decepción para los jugadores de PC con presupuestos ajustados, sobre todo si vuelve a incluir una cantidad limitada de VRAM.

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