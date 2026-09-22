Se rumorea que las GPU RTX 6000 de Nvidia saldrán en 2028, no el próximo año - y creo que eso tiene mucho sentido dada la crisis de la memoria RAM

Al parecer, Nvidia no lanzará las GPU RTX 6000 hasta 2028

Un filtrador afirma que el lanzamiento de estas tarjetas gráficas se ha retrasado con respecto a la fecha de 2027 que Nvidia había planeado originalmente

Retrasar el lanzamiento de estas GPU tiene sentido dada la crisis de la memoria RAM, y de todos modos algunos jugadores están dispuestos a esperar

Nvidia ha retrasado su calendario para el lanzamiento de las tarjetas gráficas de próxima generación para gamers, y ahora se rumorea que no llegarán hasta 2028.

Como siempre, todo esto es teórico —Nvidia no ha dicho ni una palabra oficialmente sobre sus GPU RTX 6000—, pero según Kopite7kimi, un conocido filtrador en X (vía TweakTown), estos productos ahora tienen previsto su lanzamiento en 2028, lo que "significa que lo han pospuesto nuevamente".

En otras palabras, supuestamente Nvidia tenía previsto un lanzamiento para el próximo año, pero el filtrador ahora cree que ese no es el caso.

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Otro filtrador, Moore’s Law is Dead en YouTube, dijo recientemente que Nvidia planea un lanzamiento en 2027 para la serie RTX 6000, por lo que esto contradice directamente esa idea. Sin embargo, es posible que ese fuera el caso, pero que el Equipo Verde acaba de cambiar de opinión.

Una decisión sensata

(Image credit: Shutterstock / Monkey Business Images)

Por supuesto, ambas afirmaciones no son más que rumores y debemos tomarlas con la misma cautela, pero creo que tendría más sentido que Nvidia retrasara el lanzamiento de sus próximas GPUs GeForce de nueva generación hasta 2028.

¿Por qué? Tengo tres palabras predecibles para ti: la crisis de la RAM. Con la escasez de memoria —que también afecta a la VRAM— empeorando rápidamente a medida que avanza 2026 y con previsiones de que los precios entren todavía más en territorio de pesadilla durante 2027, el próximo año parece un mal momento para lanzar una familia de GPUs de nueva generación.

Especialmente si consideramos que las primeras tarjetas gráficas que llegarán serán, sin duda, las insignia RTX 6090 y RTX 6080. ¿Qué tan caras serán en un escenario así, considerando que la RTX 5080 ya tiene un precio exorbitante? En este momento, la última ha llegado a alrededor de $1,500 dólares en Estados Unidos y se encuentra en niveles similares en otras regiones, como £1,350 en Reino Unido (debo aclarar que, en ambos casos, esos son los precios de la GPU más barata al momento de escribir esto). Y mejor ni hablemos de la RTX 5090, cuyo precio se ha vuelto completamente absurdo.

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Recuerda que estas GPUs de nueva generación necesitarán más memoria para representar una mejora respecto a sus predecesoras y también es probable que utilicen módulos de VRAM más costosos.

Es probable que Nvidia utilice módulos de 3 GB, o incluso chips de 4 GB o 6 GB, que, según informa Wccftech, podrían debutar durante los próximos uno o dos años (lo que, en teoría, coincidiría con un lanzamiento de las RTX 6000 en 2028). Esto de acuerdo con otro reconocido filtrador de Asia, Golden Pig Upgrade, quien publicó la información en Weibo.

Todas las expectativas apuntan a que la serie RTX 6000 será costosa, por lo que lanzarla en lo que podría ser el punto más crítico de la crisis de la RAM —2027, de acuerdo con las previsiones actuales— no tiene demasiado sentido. El año siguiente parece mucho más probable, cuando, con suerte, la crisis haya comenzado a estabilizarse y los precios al menos estén dejando de aumentar (aunque algunos creen que tendremos que esperar más tiempo para que eso ocurra, posiblemente hasta alrededor de 2030).

Sea como sea, algunos gamers están comenzando a cansarse del mercado. Una de las respuestas a la publicación de Kopite7kimi en X simplemente dice, sobre la próxima generación de GPUs GeForce de Nvidia: «A nadie le importa, de todos modos nadie puede pagarlas». Otros, como este usuario de Reddit, que dice «preferiría que retrasaran el lanzamiento para los consumidores», dejan claro que están dispuestos a esperar debido a los problemas de precios o disponibilidad (es probable que las cantidades de GPUs disponibles durante el lanzamiento sean bastante limitadas).

La otra pregunta es si veremos esas actualizaciones RTX 5000 Super de las que se ha rumoreado durante tanto tiempo. En este punto lo dudo, y creo que Nvidia podría inclinarse más por apoyarse en el apartado de IA y software, principalmente DLSS 5, para impresionar a los gamers, en lugar de lanzar nuevo hardware (ridículamente caro).

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