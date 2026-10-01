¿Harto de que la IA consuma toda la RAM? Micron advierte que la crisis empeorará en 2027 y 2028

Micron advierte que la escasez de RAM empeorará mucho en 2027 y 2028

Al llegar al final de la década, los robots van a ejercer una mayor presión sobre el suministro de memoria

Micron predice que la denominada "IA física" podría necesitar más de 200 GB de DRAM y varios terabytes de almacenamiento por unidad

Micron acaba de publicar sus últimos resultados financieros, que incluyen algunas predicciones sobre el futuro de la crisis de la memoria RAM que no resultarán muy alentadoras para los consumidores.

Según informa Wccftech, Micron, uno de los tres principales fabricantes de chips de memoria, acaba de revelar sus resultados del cuarto trimestre fiscal de 2026, con beneficios que, como era de esperar, han aumentado considerablemente, y algunas predicciones no tan obvias sobre la escasez de RAM.

Tal como señaló Eric Jhonsa, gestor de cartera de una corporación de activos holandesa, en la guía adjunta de Micron, la compañía observó: "Esperamos que las condiciones de oferta y demanda de memoria y almacenamiento sean mucho más ajustadas en los años 2027 y 2028 que en 2026".

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Micron también declaró: "Incluso con los planes de expansión del espacio en salas blancas para DRAM en la industria, y con las sólidas tendencias de la demanda, incluidas las nuevas solicitudes de aumento por parte de los clientes, no podemos prever cuándo la oferta y la demanda volverán a equilibrarse".

Como también destacó Shay Boloor, estratega jefe de mercado de Futurum Equities, Micron señaló en X que, incluso si la burbuja actual de la IA se desinfla, reduciendo así la demanda de RAM para los servidores en los centros de datos, aún podría haber un alto nivel de demanda de "IA física", es decir, robots.

Se dice que "los robots humanoides podrían necesitar más de 200 GB de DRAM y varios terabytes de almacenamiento por unidad, y que varios clientes de IA física ya están probando productos de próxima generación", y que esto podría convertirse en un "factor determinante de la demanda de memoria y almacenamiento para finales de esta década".

Análisis: robots drenarán más la memoria RAM

(Image credit: Getty Images)

En resumen, Micron afirma que la escasez de RAM no solo se producirá en 2027 —una predicción generalizada— sino también en 2028. Si bien se prevé que 2028 sea un año sombrío en general, según Micron, la compañía sitúa este año al mismo nivel que 2027 en cuanto a la escasez de memoria, y todo apunta a que el próximo año será bastante crítico.

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Esto alimenta aún más la narrativa de que la crisis de RAM se prolongará hasta 2030 (una de las primeras menciones al respecto provino del CEO de Nvidia), y el comentario sobre los robots refuerza aún más esta idea. Incluso si la demanda para impulsar la IA disminuye un poco, de modo que los centros de datos no consuman tanta memoria, la presión general sobre el suministro de RAM podría persistir debido a la adopción generalizada de robots, que también necesitarán mucha memoria.

Lo único que diría es que Micron podría estar exagerando un poco al hablar del plazo para el uso de robots. Al fin y al cabo, en este tipo de previsiones, a la empresa le interesa mejorar sus perspectivas de futuro e impulsar más inversiones.

Sin embargo, es evidente que Micron se encuentra en una posición muy sólida, y los robots son un tema que está en el punto de mira. Y dado que existen muchas dudas sobre si la burbuja de la IA llegará a estallar —según a quién se escuche—, esto representa una preocupación más para los consumidores (además de la posibilidad de que los robots les quiten el trabajo).

Parece bastante claro que la memoria RAM no alcanzará precios asequibles en mucho tiempo.