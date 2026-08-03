El último informe de Samsung sugiere que la crisis de la memoria RAM no ha hecho más que empezar: ¿podríamos estar ante una nueva normalidad?

Se prevé que la actual crisis de RAM continúe hasta 2028.

Samsung afirma que se prevé que la escasez de memoria empeore en 2027.

Según Deloitte, se prevé que los tres principales fabricantes de RAM tengan un gasto de capital combinado que casi se cuadruplicará entre 2024 y 2027.

La crisis de la memoria RAM no cesa y la escasez sigue afectando a los fabricantes de hardware para PC. Lamentablemente, todo apunta a que esta situación se convertirá en la nueva normalidad.

Según informa TweakTown, Samsung prevé que la escasez de memoria RAM empeore en 2027 y continúe durante 2028. Esto afectará directamente a los consumidores, que tendrán que pagar precios cada vez más altos por los kits de RAM, las consolas de videojuegos y los ordenadores prefabricados.

Jaejune Kim, vicepresidente ejecutivo de chips de memoria de Samsung, declaró a los inversores en la última conferencia telefónica sobre resultados: "Creemos que es improbable que se produzca un aumento en la oferta incremental hasta 2028. Se prevé que las limitaciones de suministro se agraven aún más en 2027".

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En esencia, eso significa que los aumentos de precio que hemos visto para la PS5 de Sony, la Xbox Series X de Microsoft, la Xbox Series S y, francamente, las consolas de próxima generación, probablemente enfrentarán las mismas consecuencias de la tendencia al alza de precios.

Lo mismo puede decirse de la Steam Machine de Valve, cuyo precio de venta al público no era el que deseaban, con sugerencias de un precio objetivo inicial de 750 dólares. Sin embargo, la crisis de la RAM obligó a Valve a tomar una decisión, ya que no pudo subvencionar la Steam Machine de la misma manera que lo hizo con la Steam Deck .

(Image credit: Unsplash / Liam Briese)

Lamentablemente, no es solo Samsung quien prevé que la crisis de la memoria RAM empeore. Gamesbeat destaca el informe de Deloitte, que anticipa un aumento en el gasto de capital combinado de los tres grandes (Samsung, SK Hynix y Micron) de casi el 340 % entre 2024 y 2027.

Sin embargo, no se espera que la nueva oferta derivada de ese aumento de gasto llegue hasta 2029 o 2030, por lo que la crisis de la RAM parece estar apenas comenzando. Francamente, esto significa que la estimación de Samsung es bastante optimista, lo que subestima la gravedad de la escasez de memoria.