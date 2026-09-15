La crisis de RAM no ha cambiado los planes de Steam Deck 2, pero podría afectar la fecha de lanzamiento

IGN preguntó a Valve si la crisis de RAM afectaría a Steam Deck 2.

El ingeniero de válvulas Pierre-Loup Grifais dijo "en realidad no", pero añadió: "Se trata simplemente de analizar las condiciones actuales y ver cómo y cuándo podemos cumplir".

Esto significa, en efecto, que las especificaciones no se verán comprometidas, pero el plazo de lanzamiento podría retrasarse.

Valve mantiene su plan para la Steam Deck 2, con el objetivo de garantizar que la secuela suponga un salto generacional en comparación con la consola portátil actual .

IGN entrevistó al ingeniero de Valve, Pierre-Loup Grifais (junto con Jeff Leinbaugh), y sacó a colación el tema de si la crisis de la RAM, que parece estar intensificándose de forma desagradable a medida que avanza el año , afectaría a Steam Deck 2.

Cuando se le preguntó si la escasez de memoria había cambiado los planes de Valve para la secuela de Steam Deck, Grifais respondió que "en realidad no", y agregó: "Ya hemos hablado antes sobre cómo queremos asegurarnos de que haya una mejora de rendimiento muy definida para algo como un futuro Steam Deck, y creo que seguimos viéndolo de la misma manera".

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Grifais continuó: "Se trata simplemente de analizar las condiciones actuales y ver cómo y cuándo podemos ofrecer algo así. Pero en lo que respecta a la experiencia del usuario y al producto que estamos desarrollando, los objetivos son muy similares".

En otras palabras, Valve todavía quiere que el Steam Deck 2 suponga un gran salto en el rendimiento de los dispositivos portátiles, y lo único que implicarán los componentes más caros (no solo la memoria RAM del sistema, sino también otros elementos del dispositivo) es que la fecha de lanzamiento podría verse alterada.

Por lo tanto, interpreto esto como una insinuación de que la fecha de lanzamiento podría retrasarse, pero en última instancia, las especificaciones de cualquier secuela de Steam Deck no se verán afectadas por ningún aumento en el precio de los componentes.

Análisis: el valor es más importante que el momento oportuno

(Image credit: Valve)

Al parecer esta es una postura sensata. Habiendo dejado clara su intención desde el principio, poco después del lanzamiento de la Steam Deck, de hacer de la secuela una consola portátil considerablemente más potente, Valve realmente no puede retractarse.

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Bueno, podría ser, pero no daría buena imagen, y creo que a eso se refiere Grifais con ese comentario clave sobre "cómo y cuándo podemos cumplir". El lanzamiento de la Steam Machine a un precio poco ideal no le ha hecho ningún favor a la reputación de Valve, y muchos jugadores se han sentido muy decepcionados con el resultado final en cuanto a relación calidad-precio. No creo que Valve pueda arriesgarse a repetir la misma experiencia con la Steam Deck 2, ya que eso erosionaría aún más la buena voluntad de los jugadores.

Personalmente, preferiría que Valve esperara a que la crisis de la RAM se haya solucionado (en su mayor parte) antes de lanzar la secuela de Steam Deck, incluso si eso implica una larga demora y la escasez de memoria continúa durante el resto de esta década (como algunos predicen). Prefiero una consola portátil con buen rendimiento y un precio razonable, y esperar el tiempo que sea necesario, a que llegue antes un producto caro.

Todo parece indicar que Valve está pensando en esa misma línea, lo cual quizás no sea sorprendente dado que, según se informa, las subidas de precios derivadas del aumento de la RAM han tenido un impacto bastante negativo en las ventas de Steam Deck en los últimos tiempos .