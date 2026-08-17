El Steam Frame está “a la vuelta de la esquina”, pero la Steam Machine ya me ha quitado todo el interés; ahora solo Half-Life podría salvarla

Un desarrollador de juegos de realidad virtual ha adelantado que la Steam Frame llegará pronto

La Steam Machine salió al mercado a un precio mucho más alto de lo esperado

Se ha adelantado un juego de Half-Life para la Steam Frame, pero ¿eso la salvaría?

Cuando se anunció el nuevo hardware de Valve a finales del año pasado, la Steam Machine no me interesaba en absoluto; me interesaba mucho más el casco de realidad virtual independiente Steam Frame que nos estaba preparando.

En ese momento, estaba convencido de que no solo podría superar al Meta Quest 3, sino que también podría revitalizar todo el sector de los juegos de realidad virtual.

Con los informes de que el Steam Frame está "a la vuelta de la esquina" —según ANB_Seth, desarrollador de Gunman Contracts en Discord, quien dijo que el juego se lanzará junto con el casco, y que tanto el equipo como la editorial confían en que el lanzamiento sea muy pronto—, debería estar extremadamente emocionado.

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Pero no lo estoy.

Y todo es gracias a la Steam Machine.

Mi entusiasmo es cuantificable (es bajo)

(Image credit: Valve)

El anuncio inicial no incluía el precio ni la fecha de lanzamiento de la Frame o la Machine, pero había mucho entusiasmo ante las posibilidades que prometían estos dispositivos. Sin embargo, desde entonces la Steam Machine hizo su debut oficial con más un golpe seco que con un estruendoso aplauso: unas especificaciones bastante mediocres se encontraron con un ridículo precio inicial de 1,049 dólares / 879 libras / 1,609 dólares australianos.

Hay que admitir que la crisis de la RAM juega un papel importante. El aumento de los costos de los componentes informáticos ha hecho que la RAM y otras piezas esenciales sean mucho más caras. Esto tampoco se ve favorecido por la insistencia de Valve en no seguir el enfoque de la industria de reducir sus propios precios para competir con las consolas; es decir, vender con pérdidas para construir una base de usuarios que posteriormente ayude a recuperar los ingresos mediante la venta de software. Como resultado, su tecnología parece relativamente cara.

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Es probable que la Steam Frame tenga un precio similar al de su hermana, la Machine, y quizá sea incluso más cara si tomamos en cuenta los controles, en caso de que estén incluidos de forma predeterminada (no lo están en la Steam Machine), así como la necesidad de contar con una pantalla. Incluso si, en esencia, se trata de una Steam Deck que puedes llevar puesta, no me interesa pagar tanto por un visor enfocado en gaming.

¿Por qué?

Porque si quiero jugar títulos que no sean de realidad virtual, una consola portátil siempre será más cómoda que un voluminoso visor durante sesiones de juego prolongadas. Y si finalmente optara por un visor, una alternativa más versátil como el Samsung Galaxy XR me permitiría transmitir juegos tradicionales y trabajar de forma productiva desde una misma máquina de realidad virtual.

Se espera que la Steam Frame sea un dispositivo capaz de ejecutar juegos, y nada más.

Mientras tanto, para los juegos de realidad virtual, el Meta Quest 3S cuesta la mitad que la Steam Frame y puede ejecutar prácticamente cualquier juego de realidad virtual que valga la pena. Las excepciones son un puñado de títulos exclusivos de PC VR que requieren una PC medianamente potente para funcionar, aunque no son muchos.

(Image credit: Valve)

Uno de los pocos juegos de realidad virtual que no se pueden jugar en Meta Quest 3S y que vale la pena probar es Half-Life: Alyx, que ya tiene seis años. Y ahí radica lo único que podría convencerme de que el Steam Frame es una buena idea: tendríamos un nuevo juego de Valve exclusivo para el sistema.

Hay rumores de que Valve está trabajando en una secuela de Half-Life: Alyx, y si eso es cierto, y se trata de una exclusiva para PCVR que se disfruta mejor en el Steam Frame, entonces eso podría ser suficiente para convencer a algunas personas de que compren su próximo hardware.

Ahora bien, esto no me haría cambiar de opinión específicamente —el furor por Half-Life me pasó de largo—, pero para los grandes fanáticos de la serie podría contribuir significativamente a la popularidad del hardware de Valve. Por el contrario, si se trata de un juego mediocre que se pueda jugar en cualquier PC compatible con Steam que tenga especificaciones decentes, no veo que eso salve al Steam Frame.

Por supuesto, tendremos que esperar a ver qué nos tiene preparado Valve —no hay garantía de que el Steam Frame esté ni cerca de lanzarse, solo es una corazonada de un desarrollador—, pero espero que no tengamos que esperar mucho más por el hardware de realidad virtual de Valve. Y cuando finalmente haga su debut, podré dar mi veredicto definitivo, aunque no tengo muchas esperanzas de que sea mejor que nuestra calificación de tres estrellas y media para la Steam Machine.

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