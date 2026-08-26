GeForce Now de Nvidia llegará oficialmente a la Steam Machine; te contamos por qué es una gran noticia para jugar en tu sala

GeForce Now de Nvidia llegará oficialmente a la Steam Machine

También se incorporará la compatibilidad con el Steam Controller

Esto les dará a los propietarios de la PC de Valve más flexibilidad para transmitir juegos de alta gama que no funcionan en el hardware más modesto de la Steam Machine

Nvidia ha revelado que su servicio GeForce Now llegará a la Steam Machine.

Según informa The Verge, Team Green hizo el anuncio en la Gamescom 2026, donde indicó que el streaming de GeForce Now estará disponible en la Steam Machine antes de que termine el año, y también que será compatible con el Steam Controller. (La Steam Deck ya lo es, por supuesto).

En otras palabras, podrás disfrutar de la aplicación de GeForce Now en la Steam Machine, también con el control (y la compatibilidad con el Steam Controller también se estrenará para Windows 11 y macOS más adelante en 2026).

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Nvidia también nos informó que habrá compatibilidad con más dispositivos Fire TV Stick, y que las suscripciones a GeForce Now estarán disponibles directamente a través de Amazon.

GeForce Now acaba de lanzarse también en el navegador Firefox, y el servicio de streaming incorporará las novedades de DLSS 4.5, que según Nvidia incluyen Super Resolution (escalado), así como la generación dinámica de fotogramas y la reconstrucción de rayos.

La llegada de la reconstrucción de rayos de DLSS 4.5 también se anunció en la Gamescom, lo que ofrece una mejor calidad de imagen en juegos con trazado de rayos (y trazado de trayectorias).

El equipo de ensueño de Steam Machine

(Image credit: Valve)

El soporte para GeForce Now es algo que varios compradores de Steam Machine (o posibles compradores) han señalado que les encantaría tener. ¿Por qué? Porque la PC de Valve no tiene precisamente las especificaciones más potentes debido a los compromisos de hardware que se han realizado para garantizar que sea un equipo inteligentemente compacto que encaje bien en la sala sin llamar la atención (por su tamaño o, de hecho, por el ruido).

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Esto significa que no puedes jugar juegos de PC más exigentes en Steam Machine simplemente porque no tiene suficiente potencia gráfica. Y por eso algunos consideran que GeForce Now es el compañero perfecto para Steam Machine: puedes jugar muchos juegos de forma local, en el dispositivo, pero cuando quieras disfrutar de un título de última generación que el hardware de Valve no puede manejar, puedes transmitirlo mediante GeForce Now (suponiendo, por supuesto, que sea compatible con Nvidia).

Como señaló un jugador en Reddit que esperaba que se concretara este movimiento: "Juega los títulos AA en la [Steam] Machine y los AAA con gráficos al máximo mediante GeForce Now".

Ese sueño pronto se convertirá en realidad, aunque para algunos esta configuración suena más como una pesadilla, ya que rápidamente señalan los costos involucrados: la suscripción al servicio de streaming de Nvidia se sumaría al elevado precio de Steam Machine.

Realmente no puedo discutir eso, pero si tienes una Steam Machine, recurrir a GeForce Now tiene sentido si quieres jugar (casi) todo lo que quieras en tu sala con una PC elegante y muy compacta. (Suponiendo, eso sí, que tu conexión a Internet sea lo suficientemente potente para el streaming de juegos). En este escenario, obtienes una gran versatilidad, potencia y comodidad para jugar; es una combinación tentadora, aunque costosa.

La alternativa es construir tú mismo un clon más potente de Steam Machine (o comprar una PC preensamblada de este tipo), pero hay que tener en cuenta que esta opción también implica sus propios compromisos. En cualquier caso, GeForce Now ofrece más opciones para Steam Machine; eso es innegable.

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